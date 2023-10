Vermissen Sie diese Woche etwas? Keine Panik. CBCs Marktplatz fasst die Verbraucher- und Gesundheitsnachrichten zusammen, die Sie benötigen.

Modehändler fördern nachhaltige Kleidung – warum landen dann immer noch so viele unserer Sachen im Müll?

Warum recycelte Kleidung nicht so umweltfreundlich ist, wie Sie denken Empfohlenes VideoMit Phrasen wie „weniger Abfall auf der Welt“ klingt recycelte Kleidung nach einer großartigen Idee. Die jüngste Untersuchung von CBC Marketplace zeigt jedoch, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist.

Einzelhandelsmarken haben große Anstrengungen unternommen, um die wachsende Verbrauchernachfrage nach nachhaltiger Kleidung zu befriedigen, doch viele Etiketten und Aussagen der Unternehmen halten einer Prüfung nicht stand, insbesondere wenn es um recycelte Materialien geht.

Der CBC-Marktplatz hat eine Reihe von Produkten gefunden, die als recycelt gekennzeichnet sind oder aus recycelten Materialien hergestellt wurden und bei fünf führenden kanadischen Einzelhändlern im Raum Toronto verkauft werden. Die Artikel waren landesweit im Geschäft und online erhältlich.

Während kluges Marketing Verbraucher glauben lassen könnte, dass ihre neuen Schuhe oder Kleidungsstücke vollständig aus alten Schuhen oder Kleidungsstücken hergestellt würden, ist das einfach nicht der Fall, sagt George Harding-Rolls, Advocacy-Direktor von Eco-Age, einer in Großbritannien ansässigen Nachhaltigkeitsagentur.

„Wir sind überschwemmt von einem Meer grüner Behauptungen, die unglaublich schwer zu entschlüsseln sind“, sagte Harding-Rolls. In einem Bericht für die Changing Markets Foundation mit dem Titel „Synthetic Anonymous“ überprüfte er rund 4.000 Produkte von 12 Online-Marken und stellte fest, dass 59 Prozent der Umweltaussagen unbegründet oder irreführend sind. Viele dieser Behauptungen bezogen sich auf recyceltes Polyester.

Experten sagen, dass derzeit weniger als ein Prozent des weltweiten Modeabfalls im wahrsten Sinne des Wortes recycelt wird und fast das gesamte recycelte Polyester, das Modemarken verwenden, aus alten Plastikflaschen hergestellt wird.

„Wenn Sie Plastikflaschen verwenden, nehmen Sie die Flaschen tatsächlich aus einem potenziell geschlossenen Recyclingsystem und geben ihnen dann ein One-Way-Ticket für die Entsorgung auf einer Mülldeponie“, sagte Harding-Rolls. Mehr lesen

Sie können zuschauen Marktplatz Die neueste Untersuchung „Enthüllung der Geheimnisse nachhaltiger Mode“ ist jederzeit verfügbar CBC-Juwel.

950 $ für eine Wohnung? Ein Schnäppchen, wenn es echt ist, aber ein Mann aus Ontario ist jetzt nur eines der jüngsten Betrugsopfer

Chris Norris sagte, er dachte, er hätte auf dem Facebook-Marktplatz eine erschwingliche Miete gefunden, aber es stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte. (Marc Doucette/CBC)

Chris Norris hat keine Zeit mehr, eine Wohnung zu finden.

Bis Ende Oktober muss er aus seinem Mietobjekt in Thunder Bay, Ontario, entlassen werden, und aufgrund der Langzeitbehinderung ist sein Budget knapp. Jetzt ist es noch schwieriger, nachdem er einem Betrüger zum Opfer gefallen ist, der ihm eine Kaution in Höhe von 400 US-Dollar für eine Wohnung abgenommen hat, die nicht echt ist.

„Es war sehr niederschmetternd – Sie haben kein Geld mehr, Sie werden es nicht zurückbekommen, es gibt keinen Rückgriff“, sagte Norris.

Betrugsbekämpfungsinteressen zufolge kommt es in ganz Kanada immer häufiger zu Mietbetrug, und Betrüger werden nur selten zur Verantwortung gezogen.

Der Betrug gegen Norris fand auf Facebook statt, als jemand auf seine Anzeige mit der Suche nach einer Mietwohnung reagierte. Sie boten eine Einheit für 950 US-Dollar pro Monat mit All-Inclusive an, was auf dem Mietmarkt in Thunder Bay ein gutes Geschäft ist, sodass Norris das Gefühl hatte, er müsse alles tun, um den Mietvertrag zu unterzeichnen.

„Ich muss alles tun, um mir einen Platz zu sichern“, sagte Norris. „Ich brauche dringend eine Wohnung, weil mein Vermieter mein jetziges Zuhause verkauft.“

Nachdem die Person die Anzahlung in Höhe von 400 US-Dollar geleistet hatte, begann sie, mehr Geld zu verlangen, was Norris misstrauisch machte. Als er das Haus besichtigte, traf er auf jemanden, der dort wohnte und sagte, die Wohnung sei definitiv nicht zu vermieten. Als Norris versuchte, die Person zu kontaktieren, die das Gerät anbot, blockierten sie ihn auf Facebook und ließen ihm 400 US-Dollar aus.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Wohnung sind, finden Sie hier einige hilfreiche Tipps vom Advocacy Centre for Tenants Ontario und dem Cyber ​​Market Intelligence and Financial Crimes Centre von Interac.

Warnsignale, auf die Sie in Mietanzeigen achten sollten:

Scheint „zu schön um wahr zu sein“ (d. h. unter der Marktmiete, niedriger Preis für eine „Luxus“-Einheit).

Der Anzeige fehlen spezifische Informationen zum Standort oder sie wirkt allgemein gehalten.

Der Inserent ist nicht in der Lage, die Wohnung persönlich zu besichtigen, er nennt Ausreden.

Der Werbetreibende versucht, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen und verlangt Geld, bevor er das Gerät zeigt.

Fordert die Zahlung per Überweisung, Bitcoin an.

Ressourcen, wenn Sie Opfer eines Mietbetrugs geworden sind:

Melden Sie Betrug dem Canadian Anti-Fraud Centre auf dessen Website oder telefonisch unter 1-888-495-8501.

Wenden Sie sich an Ihre Bank oder den Anbieter, über den Sie das Geld gesendet haben.

Rufen Sie den Alert Service Canada unter 1-866-274-6627 an, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten persönlichen Daten wie die SIN nicht betrügerisch verwendet werden. Mehr lesen

Sie arbeitete Vollzeit und nach den monatlichen Rechnungen blieben noch 9 Dollar für Lebensmittel übrig

Steph Finlayson hat auf TikTok über ihre Schwierigkeiten gepostet, die monatlichen Ausgaben zu decken, selbst wenn sie einen anständigen Job hat und sparsam lebt. (Eingereicht)

Es war ein Selfie-Video, das in einem Moment extremer Frustration aufgenommen und gepostet wurde.

Stephanie Finlayson aus Woodstock, Ontario, hatte ihr monatliches Budget überschritten und versucht, eine Möglichkeit zu finden, die Kosten von Lebensmitteln und Versicherungen bis hin zur Reparatur oder dem Austausch ihres Honda Accord aus dem Jahr 2005 zu decken.

Das Auto, das sie immer noch fährt, hat einen undichten Kühler und 377.000 Kilometer auf dem Tacho. Es braucht mehr Arbeit, aber ihr Mechaniker empfiehlt ihr nicht, mehr Geld hineinzustecken. Er befürchtete auch, dass sein knarrender Rahmen eine weitere Fahrt mit der Hebebühne in seiner Werkstatt nicht überstehen könnte.

Nachdem sie einige Nummern eingegeben und mit ihrem Vater über ihre finanzielle Situation gesprochen hatte, legte Finlayson das Telefon auf das Armaturenbrett und drückte auf Aufnahme.

„Ich habe heute achteinhalb Stunden gearbeitet und wusste, dass es nicht genug ist. Es wird nicht genug sein“, sagte sie im Video und kämpfte mit den Tränen.

Finlayson hat das Video im September gepostet. Mittlerweile hat es mehr als 9.100 Shares, 64.000 Likes und fast 18.000 Kommentare.

„Ich habe es auf TikTok gepostet, aber ich dachte nicht, dass es irgendjemand sehen würde“, sagte sie.

In dem Video erklärt die 42-jährige Finlayson unter Tränen, dass ihre festen monatlichen Rechnungen 2.701 US-Dollar bei einem Einkommen von 2.710 US-Dollar betragen.

„Rechnen Sie nach“, sagte sie im Video. „Neun Dollar pro Monat, bevor ich das Essen bezahle.“

Sie hat das Gefühl, dass ihr Video eine Situation ans Licht bringt, mit der viele Kanadier zu kämpfen haben, über die jedoch nur wenige sprechen wollen.

„Die Leute können etwas nachvollziehen“, sagte sie. „Die Leute haben Angst, sich zu äußern und zu sagen: ‚Hey, ich habe Probleme.‘“ Mehr lesen

Was ist sonst noch los?

Kanadas Zinssatz ist stabil … vorerst

Die Bank of Canada belässt ihren Leitzins unverändert bei fünf Prozent, warnt jedoch davor, dass weitere Erhöhungen möglich sind.

33 US-Bundesstaaten verklagen Meta, weil sie soziale Medien für Kinder süchtig machend machen

In der Klage wird behauptet, Meta habe Funktionen, die sich an Jugendliche richten, obwohl sie wissen, dass sie Schaden anrichten.

United Airlines hat ein neues Boarding-System eingeführt

Durch das Einsteigen in die Fensterplätze zuerst, dann in die Mitte und dann in die Gänge spart die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben etwa zwei Minuten pro Flug.

