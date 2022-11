Warum Ihre nächste Pizzalieferung von Domino’s in einem Chevy Bolt EV ankommen könnte

Domino’s wird in den kommenden Monaten 800 2023 Chevy Bolt-Elektrofahrzeuge mit benutzerdefinierten Marken an Standorten in den USA auf den Markt bringen.

Dominos Pizza wird eine Flotte von 2023 Chevy Bolt-Elektrofahrzeugen ausrollen, 800 davon GM EVs in den kommenden Monaten insgesamt in den USA, da es nicht nur die Umweltauswirkungen verringern, sondern auch neue Lieferfahrer anziehen soll.

Das Restaurant der Pizzakette hat sich zuvor das Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erzielen, und CEO Russell Weiner sagte, die Optimierung der Pizza-Lieferung sei der Schlüssel.

„Domino’s wurde 1960 als Lieferunternehmen gegründet, und wir gehen jeden Abend ins Bett und wachen jeden Morgen mit den Worten auf: ‚Wie können wir besser werden?’“, sagte Weiner letzte Woche zu Jim Cramer von CNBC in „Mad Money“. „Auf diese Weise können wir besser werden; besserer Service für unsere Kunden und besser für die Umwelt.“

Der Chevy Bolt EV wird dem Unternehmen laut Domino’s null Auspuffemissionen und niedrigere durchschnittliche Wartungskosten als nicht elektrische Fahrzeuge sowie eine Reduzierung der Kraftstoffkosten bieten. Die neuen Fahrzeuge, die eine Reichweite von 259 Meilen haben, werden mit den Logos von Domino’s individuell gebrandet.

Die ersten 100 Fahrzeuge sind im November in ausgewählten Franchise- und Firmengeschäften in den USA eingetroffen, weitere 700 werden in den kommenden Monaten eintreffen. Domino’s hatte am 11. September 6.643 Geschäfte in den USA, von denen 402 Unternehmensstandorte waren.

Die Einführung dieser Flotte von Elektrofahrzeugen ist nicht das erste Mal, dass Domino’s versucht, die Pizzalieferung zu optimieren.

Im Jahr 2014 stellte das Unternehmen das DXP-Lieferfahrzeug vor, einen speziell angefertigten Chevrolet Spark mit eingebautem Wärmeofen und speziellen Fächern für Gegenstände wie Limonaden.

Domino’s hat auch eine fahrerlose Lieferung mit dem Robotikunternehmen Nuro erprobt und Pizzen mit einem autonomen Straßenfahrzeug am Standort der Kette in Woodland Heights in Houston, Texas, geliefert. Andere Start-ups wie Refraction AI haben autonome Fahrzeuge getestet, die für die Pizzalieferung geeignet sind.

Domino’s hat auch versucht, über die traditionelle Autolieferung hinauszugehen und 2019 ein E-Bike-Lieferprogramm in Geschäften in großen Metropolen wie Baltimore und Miami eingeführt. Es liefert jetzt Pizza per Elektrofahrrad und -roller in 24 internationale Märkte.