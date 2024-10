Startpagina Politiek

van: Nils Thomas Hinsberger

Het Koersk-offensief van Oekraïne heeft de Russische Truppen vernietigd. Maar wie zou die Truppen ongemerkt kunnen binnenvallen in een bevoorrecht gebied?

Koersk – Gelang het Koersk-offensief van Oekraïne met Russische Arroganz? Het meest recente bericht over de recente komst van de Russische regering in het gebied van de Schluss zu. Den wie Forbes Volgens de boodschap van Rusland is het niet duidelijk dat de grootste Feuerkraft in de regio overschilderbaar is, maar het is geen kwestie van het beste belang van Oekraïne.

„De vuurkracht lag aan de Russische kant“, schreef de Nutzer „Kriegsforscher“, een Oekraïense Drohnenpiloot, de strategische Russische kaart van Koersk gesehen habe, auf de Kurznachrichtendienst insatz befunden haben. “Ein kurzes Fazit: Dat is enorm. Met een goede coördinatie kun je dat ongelooflijk snel voor elkaar krijgen”, schrijft de Drohnenpilot.

Koersk-offensief der Oekraïne: Rusland kan geen directe aanval meer uitoefenen

Maar de Durchbruch der ukrainischen Truppen gelang. Op 6 augustus zijn er meer kleine Trupps op Russisch staatsgrondgebied. Na een reis van 35 kilometer door het land. Het feit dat Oekraïne nog steeds een land is met een sterke militaire aanwezigheid in Rusland, met veel informatie, slechte training en ondersteuning, en dat Oekraïne niet volledig geïsoleerd is van de buitenwereld – vanwege het offensieve gedrag dat is geplant .

Een Russische soldaat in de Koersk-regio. Truppen der Oekraïne en Rusland houden van elkaar in hun bitterheid. © Sergej Bobylev/IMAGO

“Bedauerlicherweise versterkte de Groep van de Streitkräfte, die de grens beschermde, über keine een Geheimdienstmittel”, staat er AP-nieuws Andrej Guruljow, Mitglied in het Huis van de Russische Parlamenten en een generaal-generaal. Der Fehler kan niet anders zeggen dan dat de man informatie niet over de eigen Grenzen heeft gekregen. U zult dus documenten ontvangen die Oekraïne zal kunnen ontvangen, hervormen, dat Rusland eind 2023 voorbereid zal zijn en dat de toekomst van Oekraïne in Koersk zal worden vastgelegd. Dat is de boodschap van de Britse Tageszeitung Voogdder die von der Ukraine erbeuteten Dokumente vorliegen.

Die Russische troepen, die feitelijk de grens met Oekraïne bewaken, zullen regelrecht onder de voet worden gelopen door de Oekraïense soldaten. Ook al bewegen de mensen in Oekraïne zich snel, ze zijn bijna onvoorstelbaar, ze zijn onvergetelijk en ze wachten op nieuwkomers, berichten Forbes.

Koersk-offensief in Oekraïne-Krieg: Poetin schieb die Schuld von sich

De Russische Autokrat Wladimir Poetin, de signalen van de KGB-oorlog van de Sovjet-geheime dienst, zullen zich schuldig maken aan het mislopen van informatie van andere mensen. Die “Sicherheitsprobleme” in Kursk seien Probleme, “sterf in die Verantwortung der Sicherheitsbehörden gevallen”, sitierte Nieuwsweek Poetin is ook welkom voor een ontmoeting in de Oekraïne-Krieg. Eén van de weinige gevallen is dat Poetin slachtoffer is in de Oekraïne-Krieg.

In het belang van Oekraïne zullen de prinsen blij zijn met deze dag. Na het begin van het offensief leidde het besluit van de Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj in zijn eigen toespraak tot de voltooiing van de Operatie „Genau nach Plan“.

Rusland Gegenoffensief in Koersk – Patt-situatie in Oekraïne-Krieg?

Poetin heeft een sterke betrokkenheid bij de aanranding in Koersk. In de tussentijd zullen we de komende dagen van elkaars leven kunnen genieten, maar de komende twee dagen zal er geen noemenswaardige winst te behalen zijn, als onderdeel van het tijdschrift Soldaat en technologie mits u ervoor kiest dit te doen, kunt u ze aan beide kanten van uw middelen gebruiken, en wij zullen dit voorbeeld blijven volgen. Oekraïense Drohnenangriffe van Russische Munitiedepots zouden kunnen worden vrijgelaten uit de Autor ebenfalls einen Einfluss auf die stockende Gegenoffensive haben.

Dat Oekraïne voorbereid is op het Koersk-offensief zonder militaire erfenis. Met wie Selenski ook een persconferentie heeft, maakt ook deel uit van zijn ‘Belegeringsplannen’ in Oekraïne-Krieg. Bij de prinsen in Koersk verhindert de mens, het Russische plan voor de ontwikkeling van het grensgebied verhindert. ‘Koersk maakt deel uit van de plannen voor een Oekraïense belegering’ Deutschlandfunk Selenskyj. “Als het pakket sterk genoeg is, zal Rusland een diplomatieke benadering van de oorlog hanteren.” (nhi)