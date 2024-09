Frankfurt aan de Main. Komt de energieschok van de volgende nacht? Bereits heute sei absehbar, dass das Heizen in schlecht gedämmten Gebäuden „zum unkalkulierbaren Kostenriskiko“ werden overwogen. Dies zegt Andreas Holm. Er is een professor Bauphysik aan de Hochschule München. Die Ursache dafür: “EU ETS 2″. Tips voor het terugdringen van de CO₂-uitstoot door de Europese handelssystemen voor CO₂-emissies op de Heizen en Verkehr. Es soll Anfang 2027 eingeführt be.

Schon heute zahlen Mieterinnen, Mieter, Hauseigentümerinnen en -eigentümer für das Kohlendioxid, das die Gas- en Erdölheizungen in de Luft. De federale overheid heeft de prijs voor dieses vastgesteld op 45 euro per ton. Sinds 55 Euro en 2026 is er een span van 55 tot 65 Euro aangeplant.

Vervolgens wordt het nieuwe emissiehandelssysteem ETS 2 ingevoerd en de prijs zal na de wijziging en de daaropvolgende invoering worden verhoogd, zodat er energiebesparingen nodig zijn, die kosten waren een die Kundschaft verder gegeven.

Sehr hohe Preise durch new Handelssystem

Dat betekent dat alles lang meegaat en we twee jaar lang heerlijk kunnen genieten van het gas en de warmte in warme menging – zonder emissies te verspreiden – zodat we kunnen genieten van wat warme lucht. In een actueel onderzoek, dat Holm am Mittwoch heeft behandeld, staat: Dit is wat er gebeurde na de start van de ETS 2-handelsperiode „nadat de prijsaanpassingen zijn doorgevoerd“. Dit is niet het geval bij de Münchner Bauphysiker. Afgezien daarvan voorspellen het Milieuagentschap en de Think Factory Agora Energiewende. De Experts en Experts voorspellen tot 200 euro per ton.

Deze financiële kosten voor verwarming en stookkosten werden hierdoor niet wezenlijk beïnvloed. Andreas Holm, Hoogleraar Bouwfysica

Het verschil in uiterlijk is vooral merkbaar als het gaat om slecht onderhouden woonruimtes. In deze categorie vindt u snel uw weg naar het huis met 20 miljoen woonoppervlakten. Beide huizen in de kleinste sogenannten Effizienzklasses fungeren op zichzelf al zeer grote delen van de constructie, die vóór het jaar 1970 zijn opgetrokken. In de studie staat: „De financiële kosten voor verwarming en warm water zijn van het grootste belang, maar het is het beste om ervoor te zorgen dat de kosten duidelijk zijn.“ Eengezinswoning met warme temperaturen en gasopslagopties kosten van 3.000 euro per ton CO₂ worden geschat op 200 euro per ton CO₂.

Uitzicht op Heizen?

Leuker dan de Variante met lichteffect is hij ook niet. Steigerung-kosten: tot 5000 Euro. Zij zouden zich comfortabeler voelen dan het grote aantal getroffen mensen – die zouden kunnen reageren op het herstel van fossiele energie tijdens de huidige energiecrisis. Met name „kwetsbare energiegroepen“ waren ook mutaßlich ervischen, heißt es in dem Papier, das im Auftrag des Bundesverbandes energieeffffiziente Gebäudehülle (BuVEG) erbeitet.

Een bijzondere Schicksal? Nein, meinen die Autoren: Umso notnauwer sei es, Investitionen in Energie-effizienz umzusetzen. Maar de trend leeft in de entgegengesetzte Richtung. Bovendien profiteren we van de voordelen van de kwaliteit van onze energie en gezondheid bij onze jongeren. Laut BuVEG is het Sanierungsquote voor Wohngebäude op 0,7 Prozent verzonken: Von 1000 Häusern waren in die zeem nur sieben met Wärmedämmung en/of nieuwe Windows. De federale regering heeft een citaat uit 2 Prozent vorgegeben: zum Benefits of the Climate. Dit is de ervaring van een gezonde levensstijl – na het gewelddadige debat over het Heizungsgesetz – een boom op zich.

Verband fordreize fürs Sanieren

Voor Jan Peter Hinrichs, BuVEG-Geschäftsführer, is het duidelijk: “De energetisch slechte resultaten van de bouw in Duitsland zullen vanaf 2027 voltooid zijn.” Auf Eigentümerinnen, Eigentümer, Mieterinnen en Mieter kämen hohe Mehrkosten zu, “Weil Fassade, Dach en Fenster veralte t sinds “ – im schlechstromen Fallviele Tausend Euro pro Jahr. Hinrichs‘ Forderung: „Wij dringen aan op een nieuw Sanitatieoffensief in Duitsland, zodat de beslissing wordt genomen om ervoor te zorgen dat de toekomstige belastingdruk wordt beschermd. Eine energetische Sanierung – waarbij alle kosten worden verlaagd – kan worden onderzocht om de CO₂-uitstoot tot 60 procent te verminderen.