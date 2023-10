München — Es gab Szenen, an die man sich beim FC Bayern gewöhnen muss: Im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (3:0) rückte der nominelle Sechser Leon Goretzka in den Strafraum vor, während der eigentliche Stürmer Harry Kane den Ball teilweise an sich nahm im defensiven Mittelfeld aufgegriffen.

Coman und Sané verfeinern Tuchels Taktik



Thomas Tuchel gab zu, dass dahinter taktisches Kalkül steckte, um den Sportclub auf den Flügeln mit Leroy Sané und Kingsley Coman noch aggressiver angreifen zu können. Der Satz: „Wir haben Harry etwas zurückgezogen, damit er besser in das Spiel integriert ist“, verrät aber, dass der Bayern-Trainer mit der Integration des Engländers in das Bayern-Spiel noch nicht ganz zufrieden ist. Dazu passt, dass vier von Kanes neun Toren vom Elfmeterpunkt fielen. Die AZ erklärt, woran das liegen könnte.

Die stärkste Phase von Jamal Musiala und Leroy Sané fällt in die Zeit ohne Stürmer

Der bayerische Brauch: Nach dem Abgang von Robert Lewandowski spielte der Rekordmeister eine ganze Saison ohne einen klassischen Stürmer. In dieser Phase fand Sané erstmals richtig ins Bayern-Spiel. Auch Jamal Musiala hatte mit zwölf Toren bis zur Winterpause seine bisher stärkste Halbserie. Beide Schlüsselspieler müssen bzw. mussten ihr Spiel nun wieder auf eine klassische Nummer Neun umstellen. Auch Kane selbst gab in mehreren Interviews zu, dass er sich noch nicht an das Bayern-Spiel gewöhnt habe, zeigte sich aber optimistisch, dass dies mit mehr Spielzeit eintreten werde.

Vom Punkt an läuft es für Harry Kane perfekt, wie beim 1:2 in Leipzig. Es gibt jedoch noch Raum für Verbesserungen im Spiel.

Vom Punkt an läuft es für Harry Kane perfekt, wie beim 1:2 in Leipzig. Es gibt jedoch noch Raum für Verbesserungen im Spiel.

Kanes Tempo und aggressiveres Pressing: Für Kane ist der FC Bayern-Stopp sein erster Auslandsaufenthalt. Premier-League-Teams haben mittlerweile aggressives Pressing mit und ohne Ball für sich entdeckt. Doch die Clubs praktizieren dies in der aktuellen Form erst seit der Arbeit von Trainern wie Pep Guardiola und Jürgen Klopp, die ihren Truppen zunehmend diese Bundesliga-DNA eingeimpft haben.

Mangelndes Tempo macht es schwierig, Kane einzusetzen

Besonders wenn er den Ball hat, wird Kane von mehreren Gegenspielern angegriffen, die meist Geschwindigkeitsvorteile haben. Beim Spitzenspiel in Leipzig traf Kane (Höchstgeschwindigkeit 30 km/h) auf Mohamed Simakan und Castello Lukeba, die beide im Schnitt drei km/h schneller laufen. Diese Geschwindigkeitsdefizite machen es auch schwierig, den Engländer angemessen in Szene zu setzen.

Vorgänger Robert Lewandowski erreichte in seiner letzten Bundesliga-Saison eine Geschwindigkeit von 33,46 km/h – und belegte damit nur den 164. Platz in der Liga. Auch bei den klassischen Toren wird deutlich, dass es Kane vielleicht an der ultimativen Reaktionsgeschwindigkeit mangelt. Lewandowski sprang auf jeden abprallenden Ball wie ein Gepard auf eine Gazelle. Sinnbildlich dafür ist sein Rekordtor im Mai 2021 gegen den FC Augsburg.

Kane gleicht Geschwindigkeitsdefizite mit seiner Spielstärke aus

Kane versucht, diese Geschwindigkeitsdefizite auszugleichen, indem er sich tiefer fallen lässt und sich am Spielaufbau beteiligt oder Kontersituationen einleitet. Dazu gehört auch der gewonnene Kopfball nach der RB-Ecke, aus dem Musiala und Sané in Co-Produktion zum 2:2-Ausgleich sprinteten.

So kann es funktionieren: Harry Kane startete mit einem siegreichen Kopfball in Leipzig, Jamal Musiala (r.) und Leroy Sané (l.) glichen zum 2:2 aus.

So kann es funktionieren: Harry Kane startete mit einem siegreichen Kopfball in Leipzig, Jamal Musiala (r.) und Leroy Sané (l.) glichen zum 2:2 aus.

Der Spielertyp Harry Kane: Nicht zuletzt ist Kane ein viel stärkerer Stürmer als Lewandowski. Im April 2022 lagen er und Tottenham zur Halbzeit gegen Newcastle mit 0:1 zurück und gewannen am Ende mit 5:1. Obwohl Kane bei diesem Sieg nur einen Assist beisteuerte, erhielt er von Sky Sports eine 9/10 und wurde zum „Man Of The Match“ ernannt. „Seine Leistung war unglaublich“, lobte Trainer Antonio Conte. „Ich habe zu ihm gesagt, es ist schade, dass er kein Tor geschossen hat. Aber er hat fantastisch gespielt.“

Auch Lewandowski hatte in seiner ersten Saison beim FC Bayern einen schweren Stand

Warum? Kane ließ sich manchmal auf die sechste oder achte Position zurückfallen und nahm die „Magpies“ mit einem präzisen Pass nach dem anderen auseinander.

Was seine Torquote angeht, macht Kanes Vorgänger ebenfalls Hoffnung. In seiner Debütsaison beim FC Bayern erzielte Lewandowski „nur“ 17 Bundesligatore. In den folgenden sieben Spielzeiten blieb er nur zweimal unter der 30-Tore-Marke.