Warum Halle Bailey keinen Druck mehr wegen der kleinen Meerjungfrau verspürt

Halle Bailey ist bereit dafür, dass sie es mit Ariel aufnimmt, um ein Teil deiner Welt zu werden.

Mit der Veröffentlichung von Disneys Die kleine Meerjungfrau Das Remake ist nur noch wenige Monate entfernt, sagte die Schauspielerin E! News, dass das Spielen der Titelfigur nichts weniger als „ein wahr gewordener Traum“ war. Tatsächlich kann Halle es kaum erwarten zu sehen, wie das Publikum auf die neue Live-Action-Version des beliebten Films reagieren wird – auch wenn sie anfangs etwas nervös war.

„Ich verspüre keinen Druck mehr“, erklärte sie während eines Interviews über Chloe und Halles PINK Holiday Gift Guide. „Ich denke, bevor ich mit den Dreharbeiten begann, war ich natürlich etwas nervös, weil der Film für so viele Menschen so wichtig ist.“

Laut Halle konnte sie dank ihrer engen Freunde und Familie, einschließlich ihrer Schwester, die Nervosität des ersten Tages überwinden Chloé Bailey. „Ich stütze mich einfach auf sie und weiß, dass ich einfach 100 Prozent gebe“, fuhr sie fort. „Ich habe mein Bestes gegeben, das ist alles, was ich tun kann. Ich bin einfach sehr dankbar, dass sich alles abspielt.“

Halle, die mit Chloe als Meerjungfrauen im Pool aufgewachsen ist, freut sich auch darauf, Ariel einer neuen Generation vorzustellen. Die 22-Jährige sagte, was mich an ihrer Rolle „am meisten berührt“, sei, die Reaktionen der Kinder auf ihre Aufführung von „Part of Your World“ zu beobachten, die erstmals im September eingestellt wurde.