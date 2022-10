Warum feuert Nordkorea so viele Raketen ab – und sollte sich der Westen Sorgen machen?

Seoul, Südkorea

CNN

—



Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel sind hoch, da die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten auf die Flut der jüngsten Raketentests Nordkoreas reagieren – darunter einer, der ohne Vorwarnung über das benachbarte Japan flog.

Nordkorea hat acht abgefeuert Raketen in den letzten zwei Wochen – eine produktive Zahl, selbst in einem Jahr, das die höchste Anzahl von Starts seit der Machtübernahme von Führer Kim Jong Un im Jahr 2011 verzeichnet hat.

Die aggressive Beschleunigung der Waffentests hat in der Region Alarm ausgelöst, und die USA, Südkorea und Japan haben diese Woche mit Raketenstarts und gemeinsamen Militärübungen reagiert. Die USA haben auch einen Flugzeugträger in Gewässern in der Nähe der Halbinsel verlegt, ein Schritt, den die südkoreanischen Behörden als „sehr ungewöhnlich“ bezeichneten.

Internationale Führer halten nun Ausschau nach Anzeichen einer weiteren Eskalation wie einem möglichen Atomtest, der der erste der Einsiedlernation seit fast fünf Jahren wäre – ein Schritt, der US-Präsident Joe Biden vor eine neue potenzielle außenpolitische Krise stellen würde.

Hier ist, was Sie über Nordkoreas Ansturm auf Atomwaffen und Interkontinentalraketen wissen müssen, warum sie jetzt hochgefahren werden – und was die USA, wenn überhaupt, tun können, um Kim Jong Un entgegenzuwirken.

Die Tests selbst sind nicht neu – Nordkoreas Waffenentwicklungsprogramm läuft seit Jahren.

Die Spannungen erreichten 2017 ein fast krisenhaftes Niveau, als Nordkorea im Laufe des Jahres 23 Raketen abfeuerte, darunter zwei über Japan, und einen Atomtest durchführte. Die Tests zeigten Waffen mit genug Kraft, um den größten Teil der Welt in Reichweite zu bringen, darunter die erste Interkontinentalrakete (ICBM) des Landes.

Die Beziehungen tauten 2018 auf, als der damalige US-Präsident Donald Trump ein wegweisendes Gipfeltreffen mit Kim abhielt. Die beiden Führer „verliebten sich“, sagte Trump; Im Gegenzug lobte Kim ihre „besondere“ Beziehung. Nordkorea versprach, Raketenstarts einzufrieren, und schien mehrere Einrichtungen auf dem Atomtestgelände zu zerstören, während die USA groß angelegte Militärübungen mit Südkorea und anderen regionalen Verbündeten aussetzten.

Aber die Gespräche scheiterten schließlich und die Hoffnungen auf eine Einigung, die dazu führen würde, dass der Norden seine nuklearen Ambitionen einschränkt, schwanden bis zum Ende von Trumps Amtszeit.

Dann schlug die Covid-19-Pandemie zu und drängte Nordkorea weiter in die Isolation. Das ohnehin schon verarmte Land riegelte seine Grenzen komplett ab, ausländische Diplomaten und Helfer flohen massenhaft. In dieser Zeit blieb auch die Zahl der Raketenstarts gering – nur vier im Jahr 2020 und acht im Jahr 2021.

Wie soll die Biden-Administration mit den steigenden Spannungen mit Nordkorea umgehen?

Experten sagen, dass es einige Gründe gibt, warum Nordkorea seine Tests jetzt so schnell beschleunigt.

Erstens könnte es nach den Ereignissen der letzten Jahre einfach der richtige Zeitpunkt sein, wenn Kim im August den Sieg gegen Covid erklärt und eine neue US-Regierung im Amt ist, die sich auf Demonstrationen der Einheit mit Südkorea konzentriert hat.

„Sie konnten aufgrund politischer Erwägungen einige Jahre lang keine Tests durchführen, daher würde ich erwarten, dass nordkoreanische Ingenieure und Generäle sehr darauf bedacht sind, sicherzustellen, dass ihre Spielzeuge gut funktionieren“, sagte Andrei Lankov, ein Professor an der Kookmin University in Südkorea.

Jeffrey Lewis, ein Waffenexperte und Professor am Middlebury Institute of International Studies, sagte, es sei auch normal, dass Nordkorea die Tests während des stürmischen Sommers unterbreche und wieder aufnehme, sobald sich das Wetter im Herbst bessert.

Mehrere Experten sagten jedoch, Kim könnte auch eine Botschaft senden, indem er Nordkoreas Arsenal in einer Zeit verschärfter globaler Konflikte bewusst zur Schau stellt.

„Sie wollen die Welt daran erinnern, dass sie nicht ignoriert werden sollten, dass sie existieren und ihre Ingenieure rund um die Uhr daran arbeiten, sowohl Atomwaffen als auch Trägersysteme zu entwickeln“, sagte Lankov.

Carl Schuster, ein ehemaliger Einsatzleiter des Joint Intelligence Center des US Pacific Command auf Hawaii, teilte diese Ansicht. Kim „schießt Raketen ab, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber auch um Druck auf Japan und die Vereinigten Staaten auszuüben, ihn anzugreifen“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass sich auch Nordkorea ermutigt fühlen könnte, jetzt zu handeln, während der Westen vom Krieg in der Ukraine abgelenkt ist.

„(Die Raketentests) begannen im Januar, ungefähr zu der Zeit, als wir anfingen, darüber zu berichten, was der russische Präsident Wladimir Putin gegenüber der Ukraine tat“, sagte Schuster. „Kim Jong Un tut, womit er glaubt, davonkommen zu können – er erwartet keinerlei starke US-Reaktion.“

Lankov sagte, dass Russlands Invasion in der Ukraine auch Kims Selbstvertrauen gestärkt haben könnte, weil „es gezeigt hat, dass man fast straffrei sein kann, wenn man Atomwaffen hat. Und wer keine Atomwaffen hat, steckt in Schwierigkeiten.“

Trotz der schnellen militärischen Reaktion der USA und ihrer Verbündeten in der vergangenen Woche sagen Experten, dass sie wenig tun können, um die Waffentests Nordkoreas zu stoppen oder sich darauf vorzubereiten.

„Die Amerikaner haben den Flugzeugträger Ronald Reagan geschickt. Südkoreaner starten diese Raketen, die nicht unbedingt gut funktionieren“, sagte Lankov und bezog sich auf eine südkoreanische Rakete am Mittwoch, die direkt nach dem Start abgestürzt ist. „Welche Auswirkungen haben all diese amerikanischen Flugzeugträger, die Korea umkreisen? So ziemlich nichts.“

Obwohl diese Machtdemonstrationen dazu dienen könnten, Nordkorea davon abzuhalten, „einen Krieg zu beginnen“ – was wahrscheinlich sowieso nicht Kims Plan ist – trägt es wenig dazu bei, die weitere Waffenentwicklung oder Raketentests zu verhindern“, sagte er.

„Es wird wahrscheinlich einige Menschen in den USA und (Südkorea) ein bisschen glücklicher machen, aber es wird keinen Einfluss auf das Verhalten und die Entscheidungsfindung Nordkoreas haben.“

Ein Mangel an harten Geheimdiensten bedeutet auch, dass die USA in Bezug auf Kims Pläne weitgehend im Dunkeln gelassen werden.

Dem Norden fehlt der weitverbreitete Einsatz von Technologie, die nicht nur wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortschritte ermöglicht, sondern auch entscheidende Fenster und Gelegenheiten bietet, Informationen für die Geheimdienste der USA und ihrer Verbündeten zu sammeln.

„Da so viel von dem, was Nordkorea tut, vom Führer selbst vorangetrieben wird, muss man wirklich in seinen Kopf eindringen, und das ist ein schwieriges Geheimdienstproblem“, sagte Chris Johnstone, ein leitender Berater am Zentrum für strategische und internationale Studien.

Und auf internationaler Ebene sind die Bemühungen der USA, Nordkorea zu bestrafen, aufgrund des Widerstands von Moskau und Peking ins Stocken geraten.

Im Mai legten Russland und China ihr Veto gegen eine von den USA entworfene UN-Resolution ein, um die Sanktionen gegen Nordkorea wegen seiner Waffentests zu verschärfen – das erste Mal seit 2006, dass beide Länder ein Sanktionsvotum gegen den Norden blockierten.

Kim hat ein aggressives Waffenentwicklungsprogramm angeführt, das die Bemühungen seines Vaters und seines Großvaters, beide ehemalige nordkoreanische Führer, weit übertroffen hat – und Experten sagen, dass das Atomprogramm des Landes das Herzstück von Kims Ambitionen ist.

Im September verabschiedete Nordkorea ein Gesetz, das sich selbst zum Atomwaffenstaat erklärte, wobei Kim gelobte, Atomwaffen „niemals aufzugeben“.

Das Gesetz zeige auch die Hoffnungen Nordkoreas, seine Beziehungen zu China und Russland zu stärken, sagte Yang Moo-jin, Professor an der Universität für Nordkoreastudien in Seoul.

Nach Chinas und Russlands offenem Widerstand gegen neue Sanktionen gegen Nordkorea „weiß Kim, dass er ihre Unterstützung hat“, sagte Schuster.

Er fügte hinzu, dass Kims Waffentests einem doppelten Zweck dienen: Abgesehen davon, dass er der internationalen Gemeinschaft eine Erklärung abgibt, stärkt er auch sein eigenes Image im Inland und zementiert die Macht des Regimes.

„Es ist ein sehr paranoides Regime – (Kim) macht sich ebenso Sorgen um die Menschen unter ihm wie um einen Regimewechsel von außen“, sagte Schuster. Mit den Tests sagt Kim seinen eigenen Führungskräften: „Wir können mit jeder Bedrohung fertig werden, die der Westen, die USA und Südkorea hervorbringen können“, sagte er.

In Bezug auf die breitere öffentliche Wahrnehmung hat KCNA, die staatlichen Medien Nordkoreas, Raketenstarts jedoch monatelang nicht erwähnt – seit ihrem letzten Bericht über einen Start im März.

Lewis, der Experte am Middlebury Institute, fügte hinzu, dass Nordkorea wahrscheinlich weiterhin Waffen wie Interkontinentalraketen und von U-Booten abgefeuerte ballistische Raketen entwickeln werde, bis „sie an einen Punkt kommen, an dem sie damit zufrieden sind – dann werden sie sich wahrscheinlich äußern ein Interesse, wieder zu reden.“

Kurzfristig besteht die Sorge darin, ob Nordkorea einen Atomtest starten wird, von dem Lewis sagte, dass er „jederzeit“ kommen könnte.

Schuster und Lankov sagten jedoch beide, dass Kim angesichts der freundschaftlichen Beziehung zwischen Nordkorea und China warten könnte, bis China später in diesem Monat seinen hochkarätigen Kongress der Kommunistischen Partei abhält – falls es überhaupt passiert.

Das Treffen der Parteielite ist das bedeutendste Ereignis im politischen Kalender Chinas – besonders in diesem Jahr, in dem der chinesische Staatschef Xi Jinping voraussichtlich für eine dritte Amtszeit ernannt wird, was seinen Status als mächtigster chinesischer Führer seit Jahrzehnten weiter festigt .

Kim „hängt zu sehr von chinesischer Hilfe ab, um sein Land über Wasser zu halten“, was bedeutet, dass er es sich nicht leisten kann, „etwas zu tun, um vom Parteitag abzulenken“, sagte Schuster. „Obwohl China ihm nicht vorschreiben kann, was er zu tun hat … wird er ihnen keine Probleme bereiten.“

Nach Oktober sei die Startbahn jedoch frei für weitere bedeutende Waffentests, sagte Lankov.

Südkoreanische und US-Beamte warnen seit Mai, dass Nordkorea sich möglicherweise auf einen Atomtest vorbereitet, wobei Satellitenbilder Aktivitäten auf seinem unterirdischen Atomtestgelände zeigen.