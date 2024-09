Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 und dem damit verbundenen Stopp russischer Gasimporte schossen die Gas- und damit auch die Strompreise an den Börsen in die Höhe und schlugen sich auch in den Verbraucherpreisen nieder. Im vergangenen Jahr entspannte sich die Lage auf den Märkten, weil alternative Bezugsquellen erschlossen und Gasspeicher wieder aufgefüllt wurden. Zudem bedeuteten die im Januar 2023 in Kraft getretenen staatlichen Preisdeckel für viele Haushalte eine deutliche Entlastung. Der Gasarbeitspreis wurde bei 80 Prozent des Verbrauchs auf zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt, der Fernwärmepreis bei 100 Prozent des Verbrauchs auf 9,5 Cent. „Dadurch reduzierten sich die Energiekosten bei Gas um rund 6,5 Prozent und bei Fernwärme um fast 25 Prozent“, erklärt Alexander Steinfeldt von CO₂-Online im Gespräch mit der FAZ. Die Mehrkosten wurden vom Staat getragen. Auch für Strom galt ein Preisdeckel: Der Arbeitspreis für 80 Prozent des Stromverbrauchs wurde auf 40 Cent gedeckelt.

Heizen mit Wärmepumpen ist schon heute günstiger als fossile Alternativen

Obwohl die Preisdeckel zum Jahresende ausgelaufen sind, dürfte sich der Rückgang der Heizkosten auch in diesem Jahr fortsetzen: CO₂-Online prognostiziert, dass das Heizen mit Gas (-25 Prozent), Wärmepumpen (-18 Prozent), Holzpellets (-6 Prozent) und Öl (-4 Prozent) jeweils günstiger werde. Damit werden die Preise für Gas, Öl und Pellets auch 2022 noch höher sein als vor der Energiekrise – auch weil Deutschland weiterhin auf billiges russisches Erdgas verzichtet.

Heizen mit einer Wärmepumpe hingegen ist schon heute deutlich günstiger als mit fossilen Alternativen – sowohl in einer durchschnittlichen Wohnung als auch in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus. Steigt der CO₂-Preis auf fossile Energieträger wie geplant weiter, wird die Lücke künftig noch größer. Im vergangenen Jahr machte der CO₂-Preis fünf Prozent der Kosten für Erdgas und acht Prozent der Kosten für Heizöl aus. Zur Attraktivität der Wärmepumpe trägt auch der verschärfte Wettbewerb unter den Stromversorgern bei. Während der Energiekrise hätten nur wenige Versorger spezielle, vergünstigte Wärmepumpentarife angeboten, sagt Steinfeldt. Tarife für Neukunden seien mittlerweile deutlich günstiger als Bestandsverträge.

Von der billigsten zur teuersten Energiequelle

Das große Problem bleibt allerdings die Fernwärme, also die direkte Versorgung der Haushalte mit Warmwasser. Sie soll künftig eine zentrale Rolle bei der klimaneutralen Wärmeversorgung spielen, vor allem in dicht besiedelten Gebieten, wo Wärmepumpen es schwer haben. Doch der dafür nötige Ausbau der Netze schlägt sich seit Jahren in steigenden Kosten nieder. Prognos bezifferte die erforderlichen Investitionskosten bis 2030 zuletzt auf 43,5 Milliarden Euro.

2022 war Fernwärme noch die günstigste Heizmethode, sowohl in einer durchschnittlichen Wohnung als auch in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus. In diesem Jahr dürfte sie aber zum teuersten Energieträger werden: Das Beratungsunternehmen prognostiziert einen weiteren Kostenanstieg von 21 Prozent. Für die Beheizung von 70 Quadratmetern müssten Kunden demnach 1.335 Euro zahlen, für ein 110 Quadratmeter großes Einfamilienhaus sogar 2.225 Euro – rund zwei Drittel mehr als Haushalte, die mit einer Wärmepumpe heizen. Der Preisdeckel habe manche Anbieter womöglich zu überproportionalen Preiserhöhungen veranlasst, da die Differenz vom Staat ausgeglichen wurde, vermutet CO₂-Online.

Hydraulischer Abgleich amortisiert sich innerhalb von drei Jahren

Das Bundeswirtschaftsministerium ist sich der Probleme bewusst. Nach seinen Plänen sollen die Versorger künftig detailliert veröffentlichen, wie ihre Preise zustande kommen, mit welchen Kosten ein durchschnittlicher Haushalt rechnen muss und warum die Preise geändert werden. Intransparenz und eine schwer verständliche Preisgestaltung sind seit Jahren die Hauptkritikpunkte der Verbraucherschützer. Am Grundproblem ändert das allerdings nichts: Fernwärmeanbieter agieren in regionalen Monopolen, sie beschaffen die Energie und betreiben ihre Netze selbst. Der Deutsche Mieterbund kritisiert, dass Mieter trotz der geplanten Änderungen weiterhin nahezu schutzlos gegen überhöhte Heizkosten seien.