Warum fallen die Ölpreise, während im Nahen Osten Krieg tobt?

In einer Region, die einen Großteil der Erdölressourcen der Welt beherbergt, sind heftige Kämpfe im Gange. Doch nach einigen Tagen der Besorgnis nach den blutigen Razzien der Hamas-Kämpfer in Israel am 7. Oktober brechen die Energiemärkte ein. Brent-Rohöl, die internationale Öl-Benchmark, wird derzeit für etwa 80 US-Dollar pro Barrel verkauft, was billiger ist als zu Beginn der Kämpfe.

Warum sind die Preise nicht höher? Ein Hauptgrund ist laut Analysten, dass die Kämpfe, so heftig sie auch sein mögen, kaum zu Störungen bei der Erdölversorgung geführt haben, was Händler zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass keine unmittelbare Bedrohung besteht.

„Während Händler erkennen, dass ein erhöhtes Risiko besteht, hat dies nicht zu vielen vorsorglichen Käufen geführt“, sagte Richard Bronze, Leiter Geopolitik bei Energy Aspects, einem in London ansässigen Marktforschungsunternehmen.

Mit Blick auf den Nahen Osten „lehnen die Märkte praktisch ab, dass alles schief gehen könnte“, sagte Raad Alkadiri, Geschäftsführer für Energie und Klima bei der Eurasia Group, einem Unternehmen für politische Risiken.

Herr Alkadiri sagte, dass es unwahrscheinlich sei, dass Händler die Preise erhöhen, es sei denn, sie sehen, dass „tatsächliche Fässer“ vom Markt genommen werden.

Nachlassende Nachfrage im Fokus

Der Markt scheint den Krieg ausgeblendet zu haben und ist zu einer pessimistischen Stimmung hinsichtlich der künftigen Nachfrage nach Erdöl zurückgekehrt, die von wirtschaftlichen Bedenken hinsichtlich China, dem größten Ölimporteur, und anderen großen Verbrauchern dominiert wird. Saudi-Arabien und andere Produzenten haben versucht, die Preise durch eine Reduzierung ihrer Ölproduktion zu stützen.

Prognostiker warnen, dass 2024 ein schwieriges Jahr auf den Ölmärkten werden könnte. Die US Energy Information Administration prognostizierte diese Woche, dass der Benzinverbrauch in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr zurückgehen wird, da weniger Menschen pendeln müssen, da mehr Menschen mit Hybridfahrplänen arbeiten, effizientere Fahrzeugmotoren verfügbar sind und die Zahl der Elektroautos zunimmt.

Die pessimistische Stimmung drückte die Preise vor dem Israel-Hamas-Konflikt stark ab und scheint den Markt erneut zu belasten, trotz der Risiken eines größeren Krieges.

Besitzende und Besitzlose

Während die Kämpfe andauern, haben Händler herausgefunden, dass es im Nahen Osten Besitzende und Besitzlose gibt, wenn es um Öl geht. Gaza produziert kein Öl und Israel wenig. Damit es zu einer wesentlichen Versorgungsunterbrechung kommt, müssten sich die Auswirkungen des Krieges auf die riesigen Ölfelder Saudi-Arabiens, des Irak oder des Iran ausweiten.

Zu Beginn des Konflikts forderte der iranische Außenminister ein Ölembargo gegen Israel und weckte damit Erinnerungen an das Ölembargo vor 50 Jahren. Aber die Zeiten haben sich geändert: Angesichts der Besorgnis über die Rolle, die fossile Brennstoffe beim Klimawandel spielen, und ihrer Abhängigkeit von Öl als Einkommen, würde ein solcher Schritt für die Länder, die ein solches Verbot verhängt haben, nach hinten losgehen. Der Iran würde riskieren, China, den wichtigsten Kunden der Islamischen Republik, zu verärgern.

„Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Versorgungsrisiko von einer unabhängigen Entscheidung zur Einschränkung der Ölverkäufe durch den Iran oder die OPEC ausgeht“, sagte die Eurasia Group kürzlich in einer Mitteilung. „Jeder derartige Schritt würde den Produzenten ebenso großen – wenn nicht sogar größeren – Schaden zufügen wie den Verbrauchern.“

Die verbleibenden Risiken

Eine Störung ist nicht undenkbar. Vor vier Jahren führte ein Raketenangriff auf eine wichtige saudische Anlage, für den amerikanische Beamte den Iran verantwortlich machten, vorübergehend zu etwa der Hälfte der Ölproduktion des Königreichs.

Im Extremfall könnte der Iran, der wichtigste Unterstützer der Hamas, versuchen, die Straße von Hormus zu blockieren, durch die riesige Ölmengen in den Rest der Welt fließen. „Ich denke immer noch, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass sich das ausbreitet“, sagte Helima Croft, Leiterin Rohstoffe bei RBC Capital Markets, einer Investmentbank.

Frau Croft führt die scheinbare Selbstzufriedenheit über die Auswirkungen des Krieges zum Teil darauf zurück, dass die Händler Geld verloren haben, als die Preise nach der russischen Invasion in der Ukraine auf über 120 Dollar pro Barrel stiegen, dann aber schnell fielen.

„Der Markt hat einfach keine Aufmerksamkeitsspanne mehr für solche Themen“, sagte sie.

Frau Croft, eine ehemalige Analystin der Central Intelligence Agency, sagte, dass der scheinbare Erfolg der ersten Tage, die Invasion des Irak durch US-Streitkräfte im Jahr 2003, stattdessen zu einem Konflikt geführt habe, der sich über Jahre hinzog. „Wir könnten im Nahen Osten immer noch eine böse Überraschung erleben“, sagte sie.

Die Biden-Regierung versucht aktiv, eine Ausweitung des Krieges zu verhindern. Auch regionale Ölmächte, darunter der Iran, würden es vorziehen, den Tankerverkehr durch den Persischen Golf aufrechtzuerhalten. Jegliche Stopps würden ihre eigenen Exporterlöse schmälern, während Preisspitzen das Risiko bergen, ihre wertvollsten Kunden zu schädigen und zu entfremden.

„Es ist wahrscheinlich, dass der Konflikt eingedämmt bleibt und nicht auf die großen Ölproduzenten in der Region oder die wichtigsten Schifffahrtsrouten übergreift“, sagte Herr Bronze von Energy Aspects. „Die Risiken gehen eher von Fehlkalkulationen und Fehleinschätzungen aus“, fügte er hinzu.