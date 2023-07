DAS HERZ DER EU-HAUPTSTADT – Hast du schon FOMO, Brüssel?

Facebooks Muttergesellschaft Meta startete am Donnerstag Threads, seinen Rivalen zur Microblogging-Plattform Twitter, und gewann in den ersten Stunden Millionen von Nutzern in den USA, Großbritannien und mehr als hundert anderen Ländern.

Meta hält sich mit der Einführung der Plattform in der Europäischen Union „aufgrund der bevorstehenden regulatorischen Unsicherheit“ zurück, sagte Sprecher Matt Pollard gegenüber POLITICO.

Hinter der Entscheidung des US-amerikanischen Technologieriesen steckt die Angst vor den Technologiegesetzen der Europäischen Union – und insbesondere vor der neuen digitalen Wettbewerbsverordnung namens Digital Markets Act (DMA), die Big Tech daran hindern soll, sich mit Daten, Benutzern und Diensten anzuhäufen, Konkurrenten zu überwältigen und zu werden „zu groß, um sich darum zu kümmern“, wie EU-Chefs wie Binnenmarktkommissar Thierry Breton in den vergangenen Jahren gewarnt haben.

Der Schritt, die Einführung von Threads in Europa zu verschieben, ist das jüngste Beispiel dafür, dass Technologiefirmen bei der Einführung von Diensten auf dem europäischen Markt zurückhalten, um regulatorische Probleme zu vermeiden.

Erst vor einem Monat hat Google nach Gesprächen mit der irischen Datenschutzbehörde die Einführung seines Chatbots Bard für künstliche Intelligenz verschoben. In Italien bekam das KI-Kraftpaket OpenAI, das ChatGPT gegründet hat, den Druck der EU-Gesetzgebung zu spüren, als sein Dienst im März von der Datenschutzbehörde des Landes wegen angeblicher Datenschutzverletzungen vorübergehend gesperrt wurde.

Die Threads-Dürre in der EU hat dazu geführt, dass politische Insider, vor allem in London, sich darüber freuen, wie sich der Block mit seiner plumpen Technologieregulierung selbst ins Bein schießt.

Aber die Machthaber in Brüssel verspürten am Donnerstag mehr Selbstgerechtigkeit als FOMO (Angst, etwas zu verpassen).

„Die Tatsache, dass Threads immer noch nicht für EU-Bürger verfügbar ist, zeigt, dass die EU-Regulierung funktioniert … Ich hoffe, Meta wird sicherstellen, dass alle Regeln abgedeckt und eingehalten werden, bevor es für EU-Bürger geöffnet wird“, sagte die Vorsitzende der dänischen sozialdemokratischen Abgeordneten Christel Schaldemose die Ausarbeitung eines weiteren wichtigen Technologiegesetzes parallel zum DMA, dem Digital Services Act (DSA).

„Sobald ihre Anwälte sagen, dass es in Ordnung ist, werden sie ohne Zweifel auch nach Europa kommen“, sagte Dita Charanzonva, eine liberale tschechische Abgeordnete und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments.

Meta-Imperium auf dem Prüfstand

Meta hat der irischen Datenschutzbehörde bereits zuvor mitgeteilt, dass sie vor der Einführung der App in der EU mit ihr in Kontakt treten werde. Die irische Datenschutzkommission überwacht die Datenschutzrichtlinien von Meta, da das Unternehmen dort seinen europäischen Hauptsitz hat.

Aber die Threads-Verzögerung zeigt, dass Big Tech vorsichtig mit dem digitalen Wettbewerbsgesetz der EU umgeht, das im März 2022 vereinbart wurde, bevor die Europäische Kommission im September beschloss, einige Technologiegiganten als „Gatekeeper“ zu ernennen und sie strengen Anforderungen an die Art und Weise zu unterwerfen, wie sie ihre Dienste betreiben März 2024.

Die Praxis von Meta, Benutzerdaten über seine Dienste hinweg zu kombinieren, ist in Europa bereits zuvor in die Kritik geraten. In Deutschland wurde das Unternehmen im Mai 2022 nach den nationalen Wettbewerbsregeln zu einer Technologieplattform „von höchster Bedeutung“ erklärt und musste später seine Virtual-Reality-Headsets von einem Facebook-Login trennen.

Die Probleme von Meta reichen bis ins Jahr 2017 zurück, als das Unternehmen von der Kommission wegen „Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen“ zu einer Geldstrafe von 110 Millionen Euro verurteilt wurde, als die EU 2014 die Übernahme der Messaging-Plattform WhatsApp untersuchte.

Die Tatsache, dass der Threads-Dienst mit Instagram verknüpft ist, bedeutet, dass „wir über ein Element des Datenaustauschs“ bei einem Technologieriesen verfügen, der nach EU-Recht ein „Gatekeeper“ ist, sagte der maltesische sozialdemokratische Gesetzgeber Alex Agius Saliba, ein Mitglied des Binnenmarkts des Parlaments Ausschuss.

Die verzögerte Einführung in der EU „ist gerechtfertigt, um die Einhaltung des DMA sicherzustellen und keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Plattformen zu haben“, sagte er.

Matt Honeycombe-Foster hat zur Berichterstattung beigetragen.