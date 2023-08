Die bevorstehenden Streikaktionen der Arbeiter in Australiens zweitgrößter Flüssigerdgasanlage (LNG) werden von europäischen Politikern genau beobachtet, da sie befürchten, dass ein zweiter Winter mit steigenden Energiepreisen zu einem Anstieg der Inflation führen könnte.

Die europäischen Erdgas-Futures stiegen letzte Woche als Reaktion auf den drohenden Streik um 40 % und erreichten zeitweise 43 € pro Megawattstunde (MWh). Am Freitag blieb der Futures-Preis erhöht bei 36,90 €.

Die Arbeiter im Gorgon-Werk in Westaustralien und im Downstream-Werk Wheatstone – beide befinden sich mehrheitlich im Besitz von Chevron Corp – haben mit der Abstimmung darüber begonnen, ob sie in ihrem Streit um Bezahlung und Arbeitsplatzsicherheit Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen sollen.

Separate Gespräche zwischen dem australischen Energieunternehmen Woodside Energy Group Ltd und Arbeitern einer anderen Anlage, North West Shelf, sollen nächste Woche ebenfalls fortgesetzt werden, um einen möglichen Streik abzuwenden.

Australien ist der zweitgrößte LNG-Exporteur

„Diese Anlagen machen 10 % der weltweiten LNG-Exporte aus“, sagte Ana Maria Jaller-Makarewicz, Europa-Energieanalystin am Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), gegenüber der DW und fügte hinzu, dass die europäischen Gaspreise bis zur Beilegung der Streitigkeiten gleich bleiben könnten flüchtig.

Die europäischen Volkswirtschaften erholen sich immer noch von der Energiekrise des letzten Jahres, die durch die russische Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde. Im Rahmen der westlichen Sanktionen gegen Moskau kämpften die EU-Länder darum, ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern und alternative Energiequellen zu sichern. Die Entscheidung ließ die Erdgaspreise in die Höhe schnellen.

Während die europäischen Gaspreise deutlich niedriger sind als im letzten Sommer, als die Gas-Futures Rekordhöhen von 340 € pro MWh erreichten, liegen sie immer noch deutlich über den Niveaus der Vorjahre. Bis zum Winter könnten die Gaspreise 50 Euro erreichen, was zu deutlich höheren Rechnungen für Unternehmen und Verbraucher führen würde.

Die EU-Staaten möchten die Aussicht auf einen eiskalten Winter vermeiden, wie er letztes Jahr nur knapp vermieden werden konnte, nachdem Russland die Gaslieferungen nach Europa lahmgelegt und die endgültige Genehmigung für die Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland auf Eis gelegt wurde.

„Wir hatten letztes Jahr Glück mit einem milden Winter, aber dieses Mal preist der Markt ein mögliches Worst-Case-Szenario ein“, sagt Thierry Bros, Energieexperte und Professor an der Pariser Universität Sciences Po, gegenüber der DW.

EU-Gasspeicher fast voll

Europa ist dieses Mal jedoch besser vorbereitet. Am Donnerstag erreichten die Gasspeicheranlagen der EU eine Kapazität von 90,12 % – das entspricht mehr als 93 Milliarden Kubikmetern (BCM) Erdgas. Das Ziel wurde drei Monate früher als geplant erreicht. Diese Menge deckt jedoch nur bis zu einem Drittel des Wintergasbedarfs des Blocks.

„Selbst wenn die Lager fast voll sind, ist das die Mindestmenge, die für einen sicheren Winter erforderlich ist“, warnte Bros. „Europa wird weiterhin zusätzliche Gasströme benötigen und wir werden definitiv mehr LNG brauchen als im letzten Jahr.“

Als die Gaspreise im letzten Jahr in die Höhe schossen, mussten die europäischen Länder die südasiatischen Länder für LNG-Lieferungen aus den USA, Norwegen und Katar überbieten. Länder wie Indien, Pakistan und Bangladesch waren wiederum gezwungen, sich stärker auf Kohle zu verlassen und waren aufgrund von Engpässen mit mehr Stromausfällen konfrontiert.

Asiens Durst nach australischem LNG

Während Europa nur sehr wenig LNG aus Australien bezieht, sind die großen asiatischen Mächte Japan, China und Südkorea stark auf Importe aus Down Under angewiesen.

„Wenn australische LNG-Vorräte in diesem Jahr fehlen, können Sie darauf wetten, dass China gegen Europa um Gaslieferungen aus den USA oder Katar kämpfen wird, insbesondere da China nur über sehr wenige Gasspeicher verfügt“, sagte Bros.

„Wenn es einen Mangel gibt, wird es immer einen wahnsinnigen Kampf um die letzten verfügbaren Vorräte geben, und das kann zu wahnsinnigen Preisen führen.“

Milder Winter, erneuerbare Energien könnten Europa retten

Die zunehmende Umstellung Europas auf erneuerbare Energien könnte in diesem Winter eine Rettung sein, sagte Jaller-Makarewic der DW und wies darauf hin, dass der Gasverbrauch der EU im Juli im Jahresvergleich um 12 % zurückgegangen sei, während die LNG-Importe ebenfalls geringer seien.

„Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnten die Auswirkungen etwaiger Streiks viel geringer ausfallen“, sagte sie und fügte hinzu, dass Europa seine Anfälligkeit für hohe Gaspreise durch eine weitere Reduzierung des Verbrauchs verringern könnte.

Ein zweiter milder Winter in weiten Teilen Europas könnte eine weitere Rettung sein. Das Gas Exporting Countries Forum, ein Zusammenschluss der weltweit führenden Gasexportländer, geht davon aus, dass das letzte Quartal des Jahres relativ warm sein könnte, was einen geringeren Bedarf an Gas zum Heizen bedeutet.

Europa ist jedoch immer noch auf Russland angewiesen, um etwa 15 % seines Gasbedarfs zu decken, obwohl dieser Anteil von 40 % gesunken ist. Bros sagte, der Kreml könne die Energie weiter zu Waffen einsetzen, um die Gaslieferungen nach Europa weiter einzuschränken, während gleichzeitig die australischen LNG-Streiks greifen.

Citigroup warnte letzte Woche, dass sich die europäischen Gaspreise bis Januar verdoppeln könnten, wenn die australischen Streiks andauern und lange andauern. Die US-Bank schätzte, dass der Preis 62 €/MWh erreichen könnte.

Eine ähnliche Streikaktion des australischen Personals auf dem Shell-Gasschiff Prelude im vergangenen Jahr dauerte 76 Tage.

