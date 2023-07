Weniger als eine Woche, nachdem die ersten russischen Panzer in die Ukraine rollten, flog ein Iljuschin-Il-76-Frachtflugzeug der russischen Frachtfluggesellschaft Wolga-Dnepr über Weißrussland und Polen, bevor es in der Slowakei landete.

Der mysteriöse Jet, der aus Russland startete, überraschte Flugverfolger, da die Europäische Union erst vor einem Tag als Reaktion auf Moskaus Invasion in der Ukraine ihren Luftraum für russische Fluggesellschaften und Privatjets gesperrt hatte.

Bald wurde klar, dass das Flugzeug von dem Verbot ausgenommen war, da es kritischen Kernbrennstoff für die vier von Russland entworfenen Kernreaktoren der Slowakei transportierte.

Etwa einen Monat später flog ein russisches Flugzeug der gleichen Marke erneut noch weiter in das benachbarte Ungarn, um Kernbrennstoff zu liefern. Ähnlich wie die Slowakei ist Ungarn für den Betrieb seiner Kernkraftwerke vollständig auf Atombrennstoff aus Russland angewiesen.

Die Doppelflüge waren ein weiteres Symptom der jahrzehntelangen Abhängigkeit Europas von russischer Energie. Kernbrennstoff, der von der staatlichen russischen Nuklearbehörde Rosatom und ihren Einheiten bezogen wird, trägt dazu bei, fast die Hälfte der gesamten Stromproduktion in der Slowakei und Ungarn und mehr als ein Drittel in der Tschechischen Republik und Bulgarien zu erzeugen.

Während die EU auf dem Weg ist, sich von russischen fossilen Brennstoffen zu entwöhnen, kämpft sie darum, ihre russische Nukleargewohnheit aufzugeben. Dadurch fließen weiterhin Hunderte Millionen Euro in die Kassen Moskaus.

Der Block hält es für politisch unerfreulich, Sanktionen gegen die russische zivile Nuklearindustrie zu verhängen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die EU aufgefordert, zumindest Sanktionen gegen Rosatom zu verhängen, das eng mit dem russischen Militärapparat verbunden ist und die Leitung des Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine übernommen hat.

„Vor einem Jahr hätte ich gesagt, dass russisches Gas für die EU am schwierigsten loszuwerden wäre, aber jetzt sieht es so aus, als ob russische Atomkraft am schwersten loszuwerden sein könnte“, sagt Niclas Poitiers vom Think Tank Bruegel gegenüber der DW . „Es gibt so viele Abhängigkeiten. Es ist sehr technisch, sehr kompliziert. Dann ist da noch diese ganze Sache mit Standards und Sicherheit.“

Der Rosatom-Hebel

Die Verzögerung der EU ist auf den übergroßen Einfluss zurückzuführen, den die russische Atomindustrie weltweit genießt. Auf Russland entfallen mehr als 45 % der weltweiten Urananreicherungskapazitäten und es liefert Atombrennstoff an Kernkraftwerke in mehreren Ländern, darunter auch in die USA, die trotz ihres strengen Sanktionsregimes gegen Moskau weiterhin 1 Milliarde US-Dollar (912 Millionen Euro) pro Jahr zahlen Treibstoff von Rosatom zu beziehen.

Fast 20 % des von der EU importierten Rohurans stammen aus Russland, Euratom-Versorgungsagentur Daten zeigen, dass weitere 23 % aus Kasachstan kommen, wo Rosatom ein wichtiger Akteur ist. Russland liefert auch einen Großteil der Brennstäbe für europäische Kernkraftwerke.

„Rosatom ist eines der wenigen Unternehmen auf der Welt, das den gesamten nuklearen Brennstoffkreislauf, also Anreicherung, Brennstoffproduktion und auch Wiederaufbereitung, beherrscht“, sagte Sonja Schmid, Professorin für Wissenschafts- und Technologiestudien an der Virginia Tech und Autorin von „Producing Power: The Pre-Chernobyl History of the Sowjet Nuclear Industry“.

Besonders die mittel- und osteuropäischen Länder sind auf russischen Treibstoff angewiesen. Insgesamt gibt es 18 von Russland entworfene Kernreaktoren – in der Slowakei, Bulgarien, Ungarn, der Tschechischen Republik und Finnland –, die derzeit ausschließlich mit russischem Brennstoff betrieben werden und auf russische Technologien angewiesen sind.

Darüber hinaus pflegt Rosatom eine langjährige Zusammenarbeit mit dem französischen Energieversorger EDF, wobei die beiden im Jahr 2021 eine „langfristige Kooperationsvereinbarung“ unterzeichneten, um die Beziehungen weiter zu stärken.

Das russische Unternehmen steht derzeit im Mittelpunkt der Proteste in der deutschen Stadt Lingen, wo es in Zusammenarbeit mit Framatome, einer EDF-Einheit, die Herstellung von Kernbrennstäben für osteuropäische Kernreaktoren plant.

Rosatom reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Framatome lehnte eine Stellungnahme zu diesem Artikel ab.

Wird Rosatom im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem französischen Unternehmen Framatome Kernbrennstäbe in Deutschland herstellen? Bild: Friso Gentsch/dpa/picture Alliance

Ungarn verdoppelt seinen Einsatz

Russland exportierte zwischen März und Dezember letzten Jahres weltweit Nukleartechnologie und -materialien im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar (890 Millionen Euro), wie Untersuchungen des Royal United Services Institute (RUSI) ergaben.

„Tatsächlich ist der Wert der russischen Nuklearexporte seit Februar 2022 nicht nur nicht geschrumpft, die vom Autor überprüften Daten deuten auch darauf hin, dass er möglicherweise wächst, da eine Handvoll treuer Kunden immer noch daran interessiert sind, Geschäfte mit dem russischen Nuklearsektor zu machen.“ „, sagte RUSI.

Zu diesen „treuen Kunden“ gehört auch Ungarn. Der Wert der russischen Kernbrennstoffexporte nach Ungarn zwischen März und Dezember 2022 habe den Wert aller vorangegangenen drei Jahre „weit übertroffen“, heißt es in dem Bericht. Im August 2022 beschloss Budapest kontrovers, den Bau von zwei weiteren russischen Kernreaktoren voranzutreiben.

Wenig überraschend war Ungarn erneut maßgeblich daran beteiligt, die Kernenergie aus dem im Juni verabschiedeten 11. Sanktionspaket der EU gegen Russland herauszuhalten.

Bruegels Poitiers sagt, dass die Haltung Ungarns zwar viele europäische Diplomaten in Brüssel verärgert habe, es aber auch das Gefühl gebe, dass die Kosten der Sanktionierung des russischen Nuklearsektors die Vorteile angesichts der übermäßigen Abhängigkeit der EU von Rosatom bei weitem übersteigen.

„Jede Sanktion allein würde keinen wesentlichen Unterschied auf dem Schlachtfeld und auf die Fähigkeit Russlands machen, diesen Krieg zu führen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Einnahmen aus Atomexporten in die EU nur einen Bruchteil der Dutzenden Milliarden ausmachten, die Moskau eingenommen hat Verkauf von Öl und Gas an den Block.

Mangel an Alternativen zum russischen Nuklearsektor

Dennoch bemühen sich EU-Länder, darunter die Tschechische Republik, Bulgarien und die Slowakei, um eine Diversifizierung weg vom russischen Kernbrennstoff. Rosatoms US-Konkurrent Westinghouse, der bereits Reaktoren russischer Bauart in der Ukraine mit Kernbrennstoff versorgt, hat Interesse an der Lieferung alternativer Brennstoffe bekundet.

Im Mai kündigte das finnische Unternehmen Fennovoima einseitig einen Vertrag mit Rosatom über den Bau eines Kernkraftwerks.

Experten sagen, dass Uran aus Russland zwar relativ leicht durch Lieferungen aus anderen Ländern ersetzt werden könnte, die Suche nach Alternativen zur russischen Brennstoffanreicherungskapazität jedoch Jahre dauern könnte.

„In anderen Teilen der Welt gibt es einfach nicht genug Kapazitäten, um diese Verbindungen schnell zu kappen“, sagte Schmid. „Es handelt sich nicht um eine geheimnisvolle Technologie, aber es handelt sich um eine Technologie, die eine Menge Kapitalinvestitionen erfordert. Angesichts der Unsicherheiten rund um die Zukunft der Atomindustrie ist es für die Privatindustrie schwierig, das zu verkaufen.“

Herausgegeben von: Rob Mudge