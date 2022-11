Warum es so schwer ist, diese Weltmeisterschaft zu genießen

Ich möchte die Weltmeisterschaft genießen. Das tue ich wirklich. Aber es ist fast unmöglich, das schöne Spiel zu genießen, wenn dieser verfluchte Wettbewerb in einem so schmutzigen Kontext stattfindet.

Bei der WM 2022 soll es wie bei allen Sportveranstaltungen darum gehen, Menschen zusammenzubringen. Für Fans und Spieler jeden Alters soll Sport Teamwork, Gesundheit und Gemeinschaft beflügeln. Die Weltmeisterschaft sollte etwas für Kinder sein, für lebenslange Fans, für Familienmitglieder, die nach Gemeinsamkeiten suchen – und für die Waliser, die sich erst zum zweiten Mal überhaupt qualifiziert haben.

Es sollte für jeden sein, der eine Pause von der unerbittlichen Flut von Schrecken der letzten Jahre braucht. Aber es sollte auch für die Arbeiter, Aktivisten und die LGBTQ-Community des Gastlandes Katar und auf der ganzen Welt gelten. Es sollte für Menschen sein, die einfach nur ihr Leben leben und sich amüsieren wollen, ohne dass Geld und Hass alles verderben.

Trotz der Bitte der FIFA, sich auf das Spiel zu konzentrieren, gab es ebenso viele Gespräche darüber, was neben dem Spielfeld passiert wie auf dem Spielfeld. Werden die Spieler Regenbogenarmbänder tragen, um gegen die homophoben Gesetze der Region zu protestieren? Oder sollten wir einfach die Überzeugungen des anderen akzeptieren, egal wie abscheulich sie erscheinen? Sollten wir einen Sport unterstützen, der in Bestechung und Korruption verstrickt ist? Können wir in Stadien singen und jubeln, für deren Bau Menschen gestorben sind? Und sind wir Heuchler, wenn wir andere Nationen verurteilen, ohne die Ungerechtigkeiten in unserer eigenen zu verurteilen?

Das ist viel.

Ich bin Brite, und ich bin ein Fußballfan (auf eine immer wiederkehrende Hassliebe). Ich habe kürzlich ein England-Replik-Trikot gekauft, aber keines der aktuellen England-Trikots, die von Harry Kane und seinen Kumpels in Katar getragen werden. Nein, ich habe eine Nachbildung des Trikots gekauft, das Englands Spieler bei Italia ’90 trugen.

Weltmeisterschaft 1990

Ich war 10 Jahre alt und in der Blüte der Fußballbesessenheit, als ich mit meinem Vater lange aufbleiben durfte, um die Weltmeisterschaft 1990 zu sehen. Es war eine brillante Bindungserfahrung für mich und meinen Vater. Englands märchenhafter Last-Minute-Siegtreffer von David Platt gegen Belgien. Der tapfere Fortschritt der Republik Irland. Die Heldentaten des kamerunischen Stürmers Roger Milla. Und am Ende natürlich Herzschmerz.

Sport war ein seltener Verbindungspunkt zu meinem Vater. Als ich jung war, sind wir ein paar Mal umgezogen, und die Unterstützung des örtlichen Teams meines Geburtsortes war eine Möglichkeit, mit meinen Wurzeln und insbesondere mit meinem Vater in Kontakt zu bleiben. Er war ein lebenslanger Sportfan. Etwas, wovon er nie begeistert war, sprach: Hallo, wie geht’s, ich gebe das Telefon an deine Mutter weiter.

Peter Robinson/PA Bilder über Getty Images



Noch nie hat mich eine Weltmeisterschaft auf so emotionaler Ebene angesprochen wie die, als ich ein Kind war. Am Ende entfernte ich mich davon, mein lokales Team zu unterstützen, das leider mit seiner allzeit goldenen Ära zusammenfiel. Ich bekräftigte meine Unterstützung, als ich älter wurde, was natürlich perfekt zeitlich abgestimmt war, als das Team durch die Ligen bis fast in den Bankrott stürzte und in greifbare Nähe gerückt war, vollständig zu folden. So ist das Leben eines Fußballfans, oder zumindest eines Tranmere-Rover Fan.

Mein Team wurde früher von der örtlichen Behörde gesponsert, was bedeutete, dass Spieler und Fans Trikots trugen, auf denen der Name der Gegend stand – keine Wettfirma oder eine andere krasse kommerzielle Verbindung. In den letzten Jahren wurden diese Hemden mit dem Namen eines multinationalen Öl- und Gasunternehmens geschmückt. Ja ich weiß. Jeder möchte seinen Club unterstützen, aber Sie müssen kein wandelndes Aushängeschild für Energie- und Versorgungsunternehmen werden, die die Preise erhöhen und unsere Strände mit Abwasser entsorgen, während Sie immer noch Rekordgewinne melden.

Vertrag mit dem Teufel

Nachdem ich gesehen habe, wie sich mein Team dem Bankrott näherte – während andere Klubs vollständig verschwanden – weiß ich nur zu gut, dass Ihr Team Geld braucht, um zu überleben. Aber der Preis ist offenbar ein Sponsorenvertrag mit dem Teufel. Es ist beunruhigend zu sehen, wie junge Fans von Arsenal, Chelsea, Real Madrid und dergleichen Nachbildungen von Trikots mit der Aufschrift „Fly Emirates“ tragen, einer Marketingkampagne, die jugendliches Fandom bewaffnet, um für eine staatliche Fluggesellschaft zu werben, die Urlauber und Influencer nach Dubai befördert (ein weiteres homophobes und repressives Regime, aufgebaut von ausgebeuteten Arbeitern).

Während wir hier sprechen, könnten sowohl Manchester United als auch Liverpool, zwei der traditionsreichsten Klubs der Welt, von Saudi-Arabien übernommen werden. Als Journalist James Montagu berichtet in seinem nervenaufreibenden Buch über Sportbesitz, The Billionaires Club, dass das Aufkaufen eines geliebten Sportteams eine Form der Reputationswäsche ist, die von Oligarchen, Risikokapitalgebern und Menschenrechtsverletzern auf der ganzen Welt gekauft und bezahlt wird.

Matthew Ashton/AMA/Getty Images



Das ist heutzutage das Problem. Es ist schwer, fast alles zu genießen, wenn man zu genau hinsieht. Von Fußball bis Star Wars, man kann nicht die Augen davor verschließen, dass alles so kompliziert, so politisch und so miteinander verbunden ist. Die Ernährung, die wir essen, die Kleidung, die wir tragen, und die Urlaubswahl, die wir wählen, haben Auswirkungen auf unsere Umwelt. Unternehmen den Planeten im industriellen Maßstab verschmutzenund Prominente fahren mit Privatjets zum Laden an der Ecke. Trotzdem fühle ich mich schuldig, wenn ich einen Burger esse.

Wir hatten noch nie so viele Informationen über unsere Welt und unseren Platz darin – und das nimmt fast allem, was Ihnen Freude bereitet, den halben Spaß.

Ein Akt der Nostalgie

Mein Vater und meine Mutter starben beide im Jahr 2020. Es braucht keinen Psychologen, um zu erkennen, dass der Kauf des WM-Trikots von 1990 ein ziemlich durchsichtiger Akt der Nostalgie war, für die Unschuld der Kindheit, für eine einfachere Zeit, bevor ich etwas über Milliardärsbesitzer, Menschen, wusste Menschenrechtsverletzungen und Waffengeschäfte. (Oder vielleicht wurde ich von den unerbittlichen Instagram-Werbungen angezogen. Ich bin mir nicht sicher.) Und ich war sehr glücklich darüber, von der Freude über den Gewinn der englischen Frauenmannschaft in diesem Sommer mitgerissen zu werden. Es war einfach schön, sich bei etwas gut zu fühlen, weißt du?

Es ist möglich, dass ich einfach alt werde oder vielleicht zu viel Zeit auf Twitter verbringe. Ich sage sicher nicht, dass früher alles besser oder eigentlich einfacher war. Alles ist politisch und war es schon immer.

Zehnjährige Kinder, die im Garten einen Ball kickten, wussten nicht, dass Englands WM-Spiele 1990 auf die Insel Sardinien beschränkt waren, um englische Fans zu beherbergen, die nach dem Rowdytum der 1970er und 1980er Jahre weithin als gewalttätige Unruhestifter galten.

Junge Fans wussten nichts von politisch aufgeladenen Beziehungen zwischen Ländern und Klubs, die aus anderen Gründen als dem sportlichen Stolz uneins waren, wie der Zusammenstoß zwischen England und Argentinien im Jahr 1986, einige Jahre nachdem die beiden Länder einen Krieg geführt hatten.

Ebenso haben junge Zuschauer die Politik von Star Trek oder Doctor Who oder was auch immer sie sonst so besessen haben, nicht bewusst registriert. Aber wenn Sie sich das Zeug jetzt ansehen, verstehen Sie, dass es natürlich politisch war. Es sagte etwas über den Kontext der Zeit aus, genau wie diese Weltmeisterschaft mit ihrem brennbaren Cocktail aus sportlichen, politischen, finanziellen und moralischen Verwirrungen.

Hoffentlich gibt es noch eine Generation von Kids, die sich von dieser WM inspirieren lassen. Inspiriert, Sport zu treiben, sich selbst anzutreiben, sich zu bewegen und gesund zu sein, auf positive Weise Teil eines Teams und einer Gemeinschaft zu sein. Darüber hinaus könnte die Weltmeisterschaft 2022 Generationen von Sportfans und sogar diejenigen, denen der Sport völlig egal ist, dazu inspirieren, sich füreinander, für Kolleginnen und Kollegen, für die LGBTQ-Community und für alle, die ausgebeutet oder unterdrückt werden, einzusetzen .

Und vielleicht auch, um Mama und Papa anzurufen.

