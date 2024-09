Eigentlich sollte alles längst verhandelt sein, doch die Kontrahenten stehen derzeit erst ganz am Anfang ihrer Gespräche: Anfang 2025 soll der Digitalpakt 2.0 für Schulen in Kraft treten und das im Mai ausgelaufene Vorgängerprogramm ablösen. Doch die Positionen von Bund und Ländern liegen weit auseinander, von einem Kompromiss ist bislang nichts zu sehen. Wie so oft bei Verhandlungen zwischen den Regierungsebenen geht es vor allem um Geld.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Nach langem Schweigen hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) jüngst die Katze aus dem Sack gelassen: Der Bund bietet an, für den Digitalpakt von 2025 bis 2030 2,5 Milliarden Euro bereitzustellen, also rund 417 Millionen Euro pro Jahr. Die Bedingung: Die Länder müssen den gleichen Betrag beisteuern. Damit folgt Stark-Watzinger dem Beschluss der Berliner Ampel-Koalition, wonach bei einer gemeinsamen Bund-Länder-Finanzierung stets eine 50:50-Aufteilung gelten muss.

Kapitalradar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Bundesregierung will „frisches“ Geld

Die Länder reagierten empört. Sie hatten vom Bund 1,3 Milliarden Euro pro Jahr und eine Kostenverteilung von 90 zu 10 gefordert. Diese Beträge leiteten die Länder aus dem Digitalpaket 1.0 ab: Darin zahlte der Bund über einen Zeitraum von fünf Jahren 6,5 Milliarden Euro. Die Länder steuerten lediglich rund 500 Millionen Euro bei.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz des Saarlandes, Christine Streichert-Clivot (SPD), monierte umgehend, das Angebot des Bundes werde den Herausforderungen des Ausbaus der digitalen Bildungsinfrastruktur nicht gerecht. Erste Verhandlungen vergangene Woche blieben nach Angaben von Teilnehmern ergebnislos. Die Länder, so heißt es, könnten sogar einem 50/50-Deal zustimmen, wenn sie ihre bereits laufenden eigenen Digitalprojekte anrechnen dürften. Doch genau das will der Bund nicht. Er fordert „frisches“ Geld. Die Länder argumentieren jedoch, dies sei aufgrund der schwierigen Haushaltslage nicht zu stemmen.

„Bildung hat Priorität“

In der Ampel-Koalition erhält Stark-Watzinger Unterstützung. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses des Bundestags, der Grünen-Politiker Kai Gehring, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Nachdem die Länder seit Monaten lautstark vor dem Scheitern des Digitalpakts 2.0 warnen, müssen sie jetzt zeigen, dass ihnen digitale und zukunftsfähige Schulen wichtig sind.“ Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrer erwarteten zu Recht, dass Bildung in der politischen Prioritätenliste deutlich weiter nach oben rücke.

In dem Streit geht es allerdings nicht nur um Geld. Stark-Watzinger will auch bei den Bildungsinhalten mitreden können, wenn der Bund bereits Geld bereitstellt. Die Ministerin fordert unter anderem eine Fortbildungspflicht für Lehrerinnen und Lehrer im Bereich digitales Lehren und Lernen. Die Länder lehnen dies allerdings als Eingriff in ihre Bildungshoheit ab. Im RND-Interview sprach Streichert-Clivot von einer „Grenzüberschreitung“ des Bundes.

Auch hier erhält Stark-Watzinger Unterstützung vom grünen Koalitionspartner: Neben der Anschaffung von Tablets, Laptops und Smartboards müsse der Fokus des Digitalpakts 2.0 stärker darauf liegen, wie die Geräte im Fachunterricht sinnvoll eingesetzt werden können, sagt Gehring. „Lehrkräfte sollen durch Weiterbildungen befähigt werden, den Unterricht durch digitale Tools zu verbessern und Medienkompetenz zu vermitteln“, so die Bildungsexpertin.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Gehring rief beide Seiten dazu auf, rasch eine Lösung zu finden. „Keine Regierungsebene kann es sich leisten, bei der Digitalisierung im Bildungsbereich nachzulassen, deshalb muss Bundesministerin Stark-Watzinger jetzt rasch den Knoten mit den Ländern lösen und damit endlich Planungssicherheit schaffen“, mahnte die Grünen-Politikerin.