Georgien und Südgeorgien – es hört sich an, als gehörten sie zusammen, ein Teil gehört zum anderen. Tatsächlich liegen dazwischen über 12.000 Kilometer. Denn Südgeorgien gehört zur Antarktis und hat mit dem Land Georgien im Nahen Osten überhaupt nichts zu tun.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Urlaub im November: 9 Orte, an denen Sie Sonne tanken können Der Herbst naht und viele Urlaubshungrige fragen sich: Wo ist es im November noch warm? Diese zehn Reiseziele im November versprechen einen gelungenen Urlaub in der Wärme.

Hinter Südgeorgien verbirgt sich eine Inselgruppe, die zum britischen Überseegebiet „Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln“ gehört und von Argentinien beansprucht wird. Im Sommer leben hier rund 30 Menschen, darunter zwei Regierungsbeamte, vier Museumsmitarbeiter und 25 Mitarbeiter des British Antarctic Survey.

Wer hat die Insel als Erster entdeckt?

Man geht davon aus, dass Südgeorgien 1675 vom englischen Kaufmann Anthony de la Roché entdeckt wurde, allerdings eher durch Zufall. Denn es geriet vor Kap Hoorn in Chile in schlechtes Wetter und wurde vom Kurs abgekommen. Als er schließlich riesiges und bergiges Land entdeckte, nannte er es „Roche Island“.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Im 18. Jahrhundert durchquerten der französische Seefahrer Nicolas Pierre Duclos-Guyot und der Engländer James Cook das Land und es erfuhr mehrere Namensänderungen. Unter anderem nannte Cook einen Teil der Küste „Cape Disappointment“, als ihm klar wurde, dass es sich nicht um den antarktischen Kontinent handelte, den er entdeckt hatte. Schließlich änderte er den Namen der gesamten Insel in „Isle of Georgia“, zu Ehren des englischen Königs Georg III. – was auch deutlich macht, dass der Name nichts mit dem Land Georgien zu tun hat.

Der größte Teil des Landes ist mit Eis bedeckt

Südgeorgien ist rund 160 Kilometer breit und 30 Kilometer lang und liegt etwa 1.400 Kilometer vor Argentinien. Es handelt sich sogar um ein ganzes Inselgebiet, das nicht nur die Hauptinsel Südgeorgiens, sondern auch die Welcome Islands, die Pickersgrill Islands, die Willis Islands, Annenkov Island, Bird Island, Cooper Island, Grass Islands und die Clerke Rocks and Shag umfasst Felsen.

Schön und rau zugleich: die Insel Südgeorgien. © Quelle: imago images/imagebroker

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Landschaft ist rau und größtenteils von Eis bedeckt; Der höchste Berg ist der Mount Paget mit fast 3000 Metern. Die raue Landschaft eignet sich nicht unbedingt zum Leben, daher gibt es niemanden, der dauerhaft in Südgeorgien lebt. Grytviken ist der Hauptort der Insel und die einzige Kirche befindet sich dort. Die letzten Regierungsbeamten wohnen im etwa einen Kilometer entfernten King Edward Point, wo sich auch das South Georgia Museum befindet.

Wer ist noch auf der Insel zu Hause?

Aber was macht man den ganzen Tag auf einer fast menschenleeren Insel, auf der es zudem recht kalt ist? Die Regierungsbeamten kümmern sich um das Amt des Hafenkapitäns, überwachen die Grenzkontrolle sowie Zoll, Fischerei und Tourismus – Überstunden gibt es jedenfalls nicht. Nur im Rahmen einer Antarktis-Kreuzfahrt verirren sich Touristen in Südgeorgien. Die Mitglieder der eigentlichen Regierung leben und arbeiten auf den Falklandinseln.

Königspinguine gibt es in Südgeorgien zahlreich. © Quelle: imago images/imago stock&people

Neben Menschen leben deutlich mehr Tiere auf der Insel, darunter auch Südgeorgien, das eines der wichtigsten Brutgebiete für Königspinguine ist. Sie sind nach Kaiserpinguinen die zweitgrößte Art. Auf der Insel sollen rund 400.000 Pinguine leben. Außerdem gibt es satte fünf Millionen Goldschopfpinguine sowie zahlreiche See-Elefanten und Pelzrobben sowie verschiedene Robbenarten.

Ratten und Rentiere wurden eingeführt und dann ausgerottet

Auch Rentiere, Ratten und Mäuse gab es auf der Insel, allerdings nicht immer. Sie wurden von Menschen eingeschleppt und insbesondere Ratten verursachten ökologische Schäden. Deshalb wurde 2009 ein Projekt gestartet, um die Rattenpopulation vollständig zu eliminieren. 2018 konnten die Verantwortlichen verkünden, dass Südgeorgien wieder frei von Ratten sei. Auch die Flora litt unter den eingeführten Rentieren, deren Zahl von ursprünglich zehn auf über 6.000 angewachsen war. Die Jagd auf die Tiere begann im Jahr 2013, seit 2014 gibt es in Südgeorgien keine Rentiere mehr.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

An der Südküste der Insel ist es das ganze Jahr über kalt und stürmisch; Regelmäßig fegen die sogenannten „Furious Fifties“-Winde über die Insel. Im Norden bieten die Berge etwas Spielraum und das Klima ist angenehmer. Der Sommer ist kurz und es wird selten wärmer als zehn Grad – kein Wunder, dass hier niemand mehr dauerhaft lebt.

Auf der Suche nach mehr Inspiration? Tipps zu allen Top-Reisezielen finden Sie bei reisereporter.