Warum Erkältungen und Grippeviren im Winter häufiger vorkommen

Ein Schauer liegt in der Luft, und Sie alle wissen, was das bedeutet – es ist Zeit für die Erkältungs- und Grippesaison, wenn es so aussieht, als würde jeder, den Sie kennen, plötzlich niesen, schniefen oder Schlimmeres. Es ist fast so, als würden diese lästigen Erkältungs- und Grippekeime mit dem ersten Winterwetter hereinwirbeln.

Keime sind jedoch das ganze Jahr über vorhanden – denken Sie nur an Ihre letzte Sommererkältung zurück. Warum bekommen die Menschen also mehr Erkältungen, Grippe und jetzt Covid-19, wenn es draußen kühl ist?

In dem, was Forscher einen wissenschaftlichen Durchbruch nennen, haben Wissenschaftler hinter einer neuen Studie möglicherweise den biologischen Grund gefunden, warum wir im Winter mehr Atemwegserkrankungen bekommen. Es stellt sich heraus, dass die kalte Luft selbst die in der Nase stattfindende Immunantwort schädigt.

„Dies ist das erste Mal, dass wir eine biologische, molekulare Erklärung für einen Faktor unserer angeborenen Immunantwort haben, der durch kältere Temperaturen eingeschränkt zu sein scheint“, sagte die Rhinologin Dr. Zara Patel, Professorin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf- und Halschirurgie in Stanford Medizinische Fakultät der Universität in Kalifornien. Sie war nicht an der neuen Studie beteiligt.

Tatsächlich tötet eine Senkung der Temperatur in der Nase um nur 5 Grad Celsius fast 50 % der Milliarden von Viren und Bakterien bekämpfenden Zellen in den Nasenlöchern, so die am Dienstag im Journal of Allergy veröffentlichte Studie und Klinische Immunologie.

„Kalte Luft wird mit einer erhöhten Virusinfektion in Verbindung gebracht, weil Sie durch diesen kleinen Temperaturabfall im Wesentlichen die Hälfte Ihrer Immunität verloren haben“, sagte der Rhinologe Dr. Benjamin Bleier, Direktor der HNO-Heilkunde am Massachusetts Eye and Ear und außerordentlicher Professor an der Harvard Medical Schule in Boston.

„Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies In-vitro-Studien sind, was bedeutet, dass, obwohl menschliches Gewebe im Labor verwendet wird, um diese Immunantwort zu untersuchen, es sich nicht um eine Studie handelt, die in der Nase von jemandem durchgeführt wird“, sagte Patel in einer E-Mail. „Oft werden die Ergebnisse von In-vitro-Studien in vivo bestätigt, aber nicht immer.“

Um zu verstehen, warum dies geschieht, haben Bleier und sein Team und Co-Autor Mansoor Amiji, der den Lehrstuhl für Pharmazeutische Wissenschaften an der Northeastern University in Boston leitet, begab sich auf wissenschaftliche Detektivjagd.

Ein respiratorisches Virus oder Bakterium dringt in die Nase ein, den Haupteintrittspunkt in den Körper. Die Nase erkennt den Keim sofort, lange bevor die Nase den Eindringling bemerkt, entdeckte das Team.

An diesem Punkt beginnen die Zellen, die die Nase auskleiden, sofort damit, Milliarden einfacher Kopien von sich selbst zu erstellen, die extrazelluläre Vesikel oder EVs genannt werden.

„EVs können sich nicht wie Zellen teilen, aber sie sind wie kleine Mini-Versionen von Zellen, die speziell dafür entwickelt wurden, diese Viren zu töten“, sagte Bleier. „EVs fungieren als Köder. Wenn Sie also jetzt einen Virus einatmen, bleibt der Virus an diesen Ködern haften, anstatt an den Zellen zu haften.“

Diese „Mini Mes“ werden dann von den Zellen in den Nasenschleim (ja, Rotz) ausgestoßen, wo sie aufhören eindringende Keime, bevor sie an ihren Bestimmungsort gelangen und sich vermehren können.

„Dies ist einer der, wenn nicht der einzige Teil des Immunsystems, der Ihren Körper verlässt, um die Bakterien und Viren zu bekämpfen, bevor sie tatsächlich in Ihren Körper gelangen“, sagte Bleier.

Einmal erzeugt und in Nasensekreten verteilt, beginnen die Milliarden von EVs dann, die plündernden Keime zu schwärmen, sagte Bleier.

„Es ist, als würde man in ein Wespennest treten, was passiert? Sie sehen vielleicht ein paar Hornissen herumfliegen, aber wenn Sie sie treten, fliegen alle aus dem Nest, um anzugreifen, bevor das Tier selbst in das Nest gelangen kann “, sagte er. „So nimmt der Körper diese eingeatmeten Viren auf, damit sie gar nicht erst in die Zelle gelangen können.“

Wenn sie angegriffen wird, erhöht die Nase die Produktion extrazellulärer Vesikel um 160 %, so die Studie. Es gab weitere Unterschiede: EVs hatten viel mehr Rezeptoren auf ihrer Oberfläche als ursprüngliche Zellen, wodurch die Virus-Stopp-Fähigkeit der Milliarden extrazellulärer Vesikel in der Nase verstärkt wurde.

„Stellen Sie sich Rezeptoren einfach als kleine Arme vor, die herausragen und versuchen, die Viruspartikel zu greifen, während Sie sie einatmen“, sagte Bleier. „Und wir haben festgestellt, dass jedes Vesikel bis zu 20-mal mehr Rezeptoren auf der Oberfläche hat, was sie super klebrig macht.“

Zellen im Körper enthalten auch einen viralen Killer namens Mikro-RNA, der eindringende Keime angreift. Dennoch enthielten Elektrofahrzeuge in der Nase 13-mal so viele Mikro-RNA-Sequenzen wie normale Zellen, so die Studie.

Die Nase kommt also mit einigen zusätzlichen Superkräften bewaffnet in die Schlacht. Aber was passiert mit diesen Vorteilen, wenn es kalt wird?

Um dies herauszufinden, setzten Bleier und sein Team vier Studienteilnehmer 15 Minuten lang Temperaturen von 40 Grad Fahrenheit (4,4 Grad Celsius) aus und maßen dann die Bedingungen in ihren Nasenhöhlen.

„Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Temperatur in Ihrer Nase um bis zu 9 Grad Fahrenheit fallen kann, wenn Sie kalter Luft ausgesetzt sind. Und das reicht aus, um im Wesentlichen alle drei Immunvorteile der Nase auszuschalten“, sagte Bleier.

Tatsächlich reichte dieses bisschen Kälte in der Nasenspitze aus, um fast 42% der extrazellulären Vesikel aus dem Kampf zu nehmen, sagte Bleier.

„In ähnlicher Weise befindet sich in jedem Vesikel fast die Hälfte dieser Killer-Mikro-RNAs, und die Anzahl der Rezeptoren auf jedem Vesikel kann um bis zu 70 % sinken, wodurch sie viel weniger klebrig werden“, sagte er.

Was macht das mit Ihrer Fähigkeit, Erkältungen, Grippe und Covid-19 abzuwehren? Es reduziert die Fähigkeit Ihres Immunsystems, Atemwegsinfektionen abzuwehren, um die Hälfte, sagte Bleier.

Wie sich herausstellte, hat uns die Pandemie genau das gegeben, was wir brauchen, um die kühle Luft abzuwehren und unsere Immunität hoch zu halten, sagte Bleier.

„Masken schützen nicht nur vor dem direkten Einatmen von Viren, sondern es ist auch so, als würde man einen Pullover auf der Nase tragen“, sagte er.

Patel stimmte zu: „Je wärmer man die intranasale Umgebung halten kann, desto besser kann dieser angeborene Immunabwehrmechanismus arbeiten. Vielleicht ein weiterer Grund, Masken zu tragen!“

Für die Zukunft erwartet Bleier die Entwicklung topischer nasaler Medikamente, die auf dieser wissenschaftlichen Entdeckung aufbauen. Diese neuen Arzneimittel werden „die Nase im Wesentlichen dazu bringen, zu glauben, sie habe gerade einen Virus gesehen“, sagte er.

„Durch diese Exposition fliegen all diese zusätzlichen Hornissen in Ihrem Schleim herum und schützen Sie“, fügte er hinzu.