[ad_1]



New York

CNN

—



Zentralbanker auf der ganzen Welt übermitteln eine Botschaft: Langsam und stetig werden den Wettlauf gegen die Inflation nicht gewinnen.

„Wenn wir die Zinsen jetzt nicht erhöhen, kann uns die hohe Inflation noch länger begleiten“, sagte der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, nachdem er am Donnerstag die Zinsen unerwartet um einen halben Prozentpunkt angehoben hatte.

Auch wenn sich die Inflation in vielen Ländern nach mehr als einem Jahr Zinserhöhungen verlangsamt, bleibt sie über der von vielen Zentralbanken angestrebten 2 %-Marke.

Die Anhebung der Zinssätze ist das wichtigste Instrument, das den Zentralbankern zur Verfügung steht, um die Inflation zu senken. Gleichzeitig deuten Untersuchungen darauf hin, dass es zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Zentralbank handelt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Maßnahmen in der gesamten Wirtschaft spürbar werden, einen Verzögerungseffekt von mindestens zwölf Monaten gibt.

Aus diesem Grund hat die Federal Reserve auf ihrer Juni-Sitzung die Zinserhöhungen ausgesetzt, nachdem sie seit März letzten Jahres zehn aufeinanderfolgende Zinserhöhungen vorgenommen hatte. Dennoch signalisieren viele Fed-Beamte, dass die Zinssätze im nächsten Monat erneut steigen könnten, da sie wie Bailey nicht riskieren wollen, die Kontrolle über die Inflation zu verlieren, wenn sie jetzt nicht handeln.

Warum tut Jetzt Scheint ein so kritischer Zeitpunkt zu sein?

Zentralbanker müssen einen sehr heiklen Balanceakt bewältigen. Eine Zeit lang schien es, als ob sie die Zinsen erhöhen könnten, ohne ihre Wirtschaft erheblich zu schädigen. Aber jetzt holt die Zeit auf. Und da die Inflation immer noch höher ist, als sie es gerne hätten, ist das Risiko, zu viel zu tun, um die Inflation zu senken, genauso groß wie das Risiko, nicht genug zu tun.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, verglich kürzlich Zinserhöhungen mit einem Flugzeug, das zu einem Ziel fliegt.

„Zu Beginn muss das Flugzeug steil aufsteigen und schnell beschleunigen“, sagte sie in einer Rede, die sie Anfang des Monats hielt. „Aber wenn es sich seiner Zielhöhe nähert, kann es die Beschleunigung reduzieren und seine bestehende Fluggeschwindigkeit beibehalten. Das Flugzeug muss hoch genug steigen, um sein Ziel zu erreichen – aber nicht so hoch, dass es es überschreitet.“

„Das Flugzeug steigt immer noch – und es wird so lange weiterfliegen, bis wir genug Geschwindigkeit haben, um nachhaltig zu gleiten und an unserem Ziel zu landen“, sagte Lagarde zwei Wochen bevor die EZB die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt erhöhte. Die Verbraucherpreise in den 20 Ländern, die den Euro verwenden, stiegen im Mai um 6,1 %, verglichen mit 7 % im Vormonat.

Eine andere Möglichkeit, Lagardes Analogie zu interpretieren, besteht darin, dass das Flugzeug, wenn es nicht hoch genug auf eine sichere Reiseflughöhe steigt, übermäßigen Turbulenzen ausgesetzt sein könnte, die es daran hindern, sein Ziel einer Inflation von 2 % zu erreichen.

Genau das bereitet den Zentralbankern Sorgen.

Einer der Gründe, warum es den Zentralbanken schwerfällt, die Inflation einzudämmen, liegt darin, dass bestimmte Teile der Wirtschaft nicht auf Zinserhöhungen reagieren. Laut den Daten des Verbraucherpreisindex vom Mai sind beispielsweise in den USA die Dienstleistungspreise ohne Energie im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 % gestiegen. Während die Preise im letzten Jahr im Vergleich zu 2021 um 5,2 % gestiegen sind, ichEs hat sich gezeigt, dass die erhöhten Servicepreise hartnäckig bleiben.

Für Zentralbanken ist es schwieriger, die Inflation einzudämmen, wenn sie hartnäckig oder anhaltend hoch wird. Aber es ist nicht unmöglich. Es kommt nur darauf an, wie viel Schmerz sie bereit sind, einer Wirtschaft durch Zinserhöhungen zuzufügen, um die Inflation auf das gewünschte Niveau zu bringen.

Zu lange zu dauern, bis diese Entscheidung getroffen wird, hat jedoch auch Konsequenzen, sagte Michael Bordo, Wirtschaftsprofessor und Direktor des Center for Monetary and Financial History an der Rutgers University.

„Je länger sie warten, desto mehr Straffung wird nötig sein, um die Inflation wieder zu senken“, sagte er gegenüber CNN. Denn Untersuchungen zeigen, dass die Inflation, wenn sie nicht bekämpft wird, durch Zinserhöhungen noch hartnäckiger und für die Zentralbanken noch schwieriger zu kontrollieren sein könnte.