Während einige Hausbesitzer in den nicht eingemeindeten Gebieten von DuPage County die Freiheit genießen, ihren Mülltransporteur selbst zu wählen, gibt es in den Stadtteilen bis zu fünf Mülltage auf ihren Straßen, was Anlass zur Besorgnis über Umweltverschmutzung, Lärm und Abnutzung auf den Straßen gibt.

Wenn sie die Unterstützung gewinnen kann, versucht ein Bezirksvorstandsmitglied, das System für sechs Townships zu standardisieren: Wayne, Bloomingdale, Addison, Winfield, Milton und York.

„Alle Kommunen im Landkreis haben einen einzigen Mülltransportvertrag, aber in den nicht eingemeindeten Gebieten – mit Ausnahme der Townships Naperville, Lisle und Downers Grove – haben wir keinen“, sagte Sheila Rutledge, die auch als Kreisbeauftragte fungiert Vorsitzender des Umweltausschusses. „In den meisten dieser sechs verbleibenden Gemeindegebiete gibt es sechs Mülltransporter. Wenn sechs Unternehmen eine Straße betreuen, sind das zwölf Müllwagen pro Woche, bei einem Einzelauftrag wären zwei das Maximum.“

Rutledge, die in einem gemeindefreien Gebiet in der Nähe von Winfield lebt, sagte, ihre größte Sorge seien die Umweltauswirkungen der Lastwagen.

Laut einem 2017 in Sustainable Production and Consumption veröffentlichten Artikel haben Müllwagen einen erheblich geringen Kraftstoffverbrauch und hohe Abgasemissionen.

„Aufgrund ihres häufigen Stop-and-Go-Fahrverhaltens, der großen Nutzlast und der Verwendung von Bordgeräten verbrauchen Müllsammelfahrzeuge selbst im Vergleich zu anderen Arten von Schwerlastfahrzeugen deutlich mehr Kraftstoff“, heißt es in dem Artikel. „Aktuelle Literatur zeigt, dass Müllfahrzeuge jedes Jahr bis zu 1,2 Milliarden Gallonen Diesel verbrauchen und die Verbrennung so großer Mengen Kraftstoff zu erheblichen Umweltauswirkungen führt.“

Während die Townships einzeln per Referendum Verträge über den Abfalltransport abschließen könnten, schlägt Rutledge eine Verordnung vor, die durch eine Abstimmung im Bezirksvorstand genehmigt würde.

Letztes Jahr tat Lake County genau das, als sein Vorstand zwei Mülltransportverträge abschloss – jeder deckte die Hälfte der 15.000 gemeindefreien Haushalte des Landkreises ab.

Die Änderung erfolgte inmitten eines umstrittenen Laubverbrennungsverbots, ausgelöst durch Bedenken, dass Bewohner in nicht eingemeindeten Gebieten nicht über die Dienste zur Abholung von Gartenabfällen verfügten, um sich an die neuen Vorschriften anzupassen.

Walter Willis, Geschäftsführer der Solid Waste Agency des Lake County, sagte, die Verträge seien auch unter Produktivitäts- und Kostengesichtspunkten sinnvoll.

„Da ein einziger Spediteur seine Route und Abholung effizienter gestalten kann, kann ein LKW 700 Häuser pro Tag abholen“, sagte er. „Wenn es überall herumhüpft, auf der Suche nach einem Zuhause und hin und her fährt, können sie etwa 300 oder 400 pro Tag erledigen. Man sieht, dass die Produktivität sinkt und die Kosten steigen, wenn man kein Franchise hat.“

Willis sagte, dass die Einstellung eines Spediteurs in einem nicht eingemeindeten Gebiet in der Regel etwa 30 US-Dollar pro Monat und Haushalt kostet, während Kommunalverträge sogar etwa 20 US-Dollar pro Monat und Haushalt kosten.

Diese Zahl spiegelte sich relativ in den neuen Verträgen von Lake County wider: LRS berechnet 19,95 US-Dollar pro Monat und Haushalt für die Versorgung der südlichen Quadranten des Landkreises, und Groot verlangt 20,52 US-Dollar für die Versorgung des nordwestlichen Quadranten.

Im weniger besiedelten nordöstlichen Quadranten von Lake County, wo Häuser mit 1 Hektar großen Grundstücken weiter verteilt sind, liegt der Preis von Groot bei 25,78 $.

„Ich habe es bei Kommunen gesehen, die zum ersten Mal Franchise betreiben und die Leute diese Wahl verlieren, man bekommt von einigen Leuten einen kleinen Widerstand, aber das ist normal“, sagte Willis. „Nachdem das Programm nun seit über einem Jahr läuft, habe ich keine Beschwerden gehört. Es ist ein Fünfjahresvertrag und ich denke, dass alles ganz gut geklappt hat.“

Rutledge möchte bei DuPage die Unterstützung der Community gewinnen, bevor sie ihren Vorschlag vorantreibt.

„Die Anzahl der Verträge, die wir abschließen, hängt von der Begeisterung in den einzelnen Gemeinden ab“, sagte Rutledge in einer E-Mail. „Wir werden möglicherweise nicht alle sechs verbleibenden Townships unter Vertrag nehmen, wenn die Wähler überwiegend desinteressiert sind.“

Sie greift auf Umfrageantworten der 20.000 Einwohner des Landkreises zurück, die in den sechs fraglichen gemeindefreien Gebieten leben. Der Fragebogen befragt Hausbesitzer zu ihren aktuellen Spediteur- und monatlichen Kosten sowie zu ihren Gedanken zu einem möglichen Vertrag mit einem einzelnen Spediteur.

Al Hollenbeck, ein Bewohner der Winfield Township, sagte, dass fünf Tage in der Woche Lastwagen auf seiner Straße unterwegs seien. Hollenbeck, ein pensionierter Bauingenieur, sagte, dass neben Lärm, öffentlicher Sicherheit und Luftverschmutzung auch die Schäden an Gemeindestraßen ein wichtiger Gesichtspunkt seien.

„Ein typischer Müllwagen wiegt möglicherweise 30.000 bis 40.000 Pfund. Ein typisches Auto kann 3.000 oder 4.000 Pfund wiegen. Das tatsächliche Gewicht ist zehnmal so hoch, aber das ist nicht die wahre Auswirkung“, sagte Hollenbeck. „Die Auswirkungen einer Müllwagenzahlung sind exponentiell. Das entspricht mindestens 1.000 Autos – einem Müllwagen.“

Dieser exponentielle Effekt schwerer Lkw auf Straßen ist seit langem dokumentiert, unter anderem vom US-amerikanischen General Accounting Office in einer Studie aus dem Jahr 1979, in der festgestellt wurde, dass die Auswirkungen eines einzelnen 18-Rad-Fahrzeugs dem Schaden entsprachen, der durch 9.600 Autos verursacht wurde.

Was auch immer das Ergebnis von Rutledges Vorschlag sein mag, Hollenbeck lobt den transparenten Prozess des Landkreises bei der Prüfung der Änderung.

„Es ist ein großartiges Beispiel dafür, dass die Kommunalverwaltung nach etwas sucht, das funktionieren und einen besseren Service bieten könnte, als es derzeit ist, und es niemandem ohne Mitspracherecht aufzwingt“, sagte Hollenbeck. „Wie auch immer es ausgeht, ich denke, der Prozess wurde gut durchgeführt.“

• Jenny Whidden ist eine Autorin über Klimawandel und Umwelt und arbeitet mit dem Daily Herald im Rahmen einer Partnerschaft mit Report For America, unterstützt von The Nature Conservancy. Um ihre Arbeit mit einer steuerlich absetzbaren Spende zu unterstützen, besuchen Sie dailyherald.com/rfa.

