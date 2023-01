Warum ein graues Nebelmeer über NRW hängt

tz Welt

Teilt

Ein mehr als 2000 Kilometer breites Wolkenmeer weht derzeit über Mitteleuropa. © Patrick Seeger/dpa

Der Himmel über NRW und halb Europa ist seit Tagen grau. Für den teils dichten Nebel ist ein Wetterphänomen verantwortlich.

Köln – Viel Abwechslung gab es in den vergangenen Tagen nicht beim Blick in den Himmel in NRW. Vor allem eine Farbe dominiert: Grau. Doch der Westen Deutschlands ist nicht allein mit den tristen Wetterverhältnissen und dichtem Nebel. Von Frankreich bis Weißrussland: Halb Europa liegt derzeit unter einer dicken Nebeldecke. Dies wird fortgesetzt.



24RHEIN erklärt, wie das Nebelmeer entstanden ist und welche Folgen der Nebel haben kann.

Bisher hat der Nebel keine Auswirkungen auf den öffentlichen Flugverkehr. Derzeit ist die Situation dort nicht gefährlich, weil große Linienflüge über Systeme verfügen, die sie auch bei schlechten Wetterbedingungen sicher durch die Luft halten. (mg)