Warum ein 158.000-Dollar-Medikament mit unklarem Nutzen dem gesamten Gesundheitssystem schadet

Wie viele Patienten, die an Amyotropher Lateralsklerose oder ALS – auch als Lou-Gehrig-Krankheit bekannt – litten, hatte Layne Oliff keine Zeit zu verlieren.

Noch bevor das Medikament Relyvrio Ende letzten Monats von der Food and Drug Administration zugelassen wurde, hatte er seine eigene Do-it-yourself-Methode: Er bekommt Natriumphenylbutyrat in flüssiger Form aus einer Apotheke in New Jersey und Tauursodiol online von Amazon. Das kostet ihn über 7.000 Dollar pro Jahr, aber er sagt, es hat sich gelohnt, weil er der Meinung ist, dass die Kombination dazu beigetragen hat, eine Krankheit zu stabilisieren, die oft innerhalb weniger Jahre zum Tod führt.