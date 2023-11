Warum die USA diesen Krieg und andere Realitäten im Nahen Osten nicht stoppen

Wenn die Zahl der Toten steigt, könnten sich die Berechnungen dramatisch verschieben. Hier ist zunächst ein Realitätscheck der Entscheidungen, die von Washington bis Amman getroffen werden:

Die Vereinigten Staaten wollen Israels Krieg gegen die Hamas nicht stoppen.

Wenn US-Beamte ihre Ziele in diesem neuen Konflikt darlegen, erwähnen sie vier Besonderheiten: Sie machen deutlich, dass die USA Israel entschieden unterstützen; die Ausbreitung der Kämpfe über den Gazastreifen hinaus zu verhindern; Freilassung von mehr als 200 von der Hamas gefangenen Geiseln; und zur Linderung der humanitären Krise beizutragen.

Die Beendigung des Israel-Hamas-Krieges steht nicht auf der Liste.

Das liegt vor allem daran, dass die USA mit Israels Ziel der Zerstörung der Hamas einverstanden sind, ein palästinensisches Netzwerk, das von Washington als Terrororganisation eingestuft wird, auch wenn nicht ganz klar ist, wie das letztendlich aussehen wird. Als Präsident Joe Biden letzten Monat von CBS News gefragt wurde, ob er glaube, dass die Hamas „komplett eliminiert werden muss“, sagte er: „Ja, das tue ich.“

Derzeit drängt die Regierung Israel dazu, Kampfpausen aus humanitären Gründen zu gestatten und bei der gezielten Bekämpfung vorsichtig zu sein. Aber es wird keinen länger anhaltenden Waffenstillstand unterstützen.

„Wir glauben immer noch nicht, dass ein allgemeiner Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt angemessen ist“, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, am Montag gegenüber Reportern. „Wenn wir von einem allgemeinen Waffenstillstand sprechen, bedeutet das eine vollständige Einstellung der Kämpfe im gesamten Gazastreifen, was unserer Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt der Hamas zugute kommt.“

Der pensionierte Generalmajor Yaakov Amidror, Israels nationaler Sicherheitsberater von 2011 bis 2013, sagte, die Regierung seines Landes verspüre derzeit keinen wirklichen Druck seitens der USA, den Krieg zu beenden.

Der einzige Druck, sagte er, „besteht darin, dass wir die Zahl der Zivilisten minimieren, die getötet werden sollten, und der zweite besteht darin, den Zivilisten in Gaza mehr humanitäre Hilfe zu ermöglichen.“

Was in der Öffentlichkeit nicht gesagt wird: Die Zerstörung – oder zumindest die Erniedrigung der Hamas – liegt auf mehreren Ebenen im Interesse der USA.

Die Hamas ist ein Stellvertreter des Iran, eines großen US-Gegners, und ihre Zerschlagung untergräbt Teheran. Hamas ist eine destabilisierende Kraft in einer Region, die für die Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen der USA nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist. Die militante Gruppe anerkenne auch nicht das Existenzrecht Israels, was es zu einem großen Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung mache, betonte ein US-Beamter, dem wie anderen in dieser Geschichte Anonymität gewährt wurde, um offen zu sprechen.

Darüber hinaus könnte ein öffentlicher Bruch mit den Israelis die Beziehungen der USA zu einem Partner schädigen, der an Fronten, einschließlich der Weitergabe von Geheimdienstinformationen, kritisch ist.

Israel würde die USA wahrscheinlich sowieso ignorieren.

Die USA verfügen über bedeutende Instrumente, die sie nutzen könnten, um Druck auf Israel auszuüben, der über die bloßen Worte hinausgeht, an die sich die Beamten derzeit halten.

Sie könnte damit drohen, die Militärhilfe für das Land zu kürzen, seine Verteidigung bei den Vereinten Nationen einzustellen oder langfristige Bemühungen, Israel bei der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen mit arabischen Ländern zu unterstützen, aufzugeben. Einige Demokraten im Kongress erwägen sogar Gesetze zur Einschränkung des Geheimdienstaustauschs mit Israel.

Aber die Biden-Regierung hat solche Schritte standhaft abgelehnt.

Selbst in normaleren Zeiten hat die israelische Regierung nicht immer auf Washington gehört. Beispielsweise fordern US-Beamte Israel seit Jahren vergeblich dazu auf, den Siedlungsbau auf den von Palästinensern beanspruchten Gebieten im Westjordanland einzustellen.

Als Biden Vizepräsident war, kündigte die israelische Regierung sogar neue Siedlungen an, während der amerikanische Führer Israel besuchte.

Die Brutalität des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober hat auch die israelischen Bürger so erschüttert, dass viele militärische Schritte unterstützen, die sie zuvor möglicherweise abgelehnt hätten. Das bedeutet, dass die USA sich mit den Forderungen auseinandersetzen müssen, die israelische Politiker von ihren eigenen Wählern erhalten.

Aus diesem Grund betrachten US-Beamte scheinbar kleine Siege als große Erfolge. Darunter: Israel davon zu überzeugen, einen Teil der humanitären Hilfe nach Gaza zu fließen und die 24-Stunden-Räumungsmitteilung für die Bewohner im nördlichen Teil des Territoriums zu lockern.

„Man muss die öffentliche Stimmung in Israel verstehen“, sagte ein israelischer Beamter. „Israelis, darunter auch Mitte-Links-Israelis, sind wütend darüber, warum wir humanitäre Hilfe hereinlassen, wenn unsere Geiseln dort sind und Besuche verweigern und wir nichts über ihren Zustand wissen.“

Wie Amidror es ausdrückte: „Die israelische Gesellschaft hat ihre Naivität verloren.“

Mehrere arabische Regierungen hassen privat die Hamas.

Viele arabische Führer verachten die Hamas, nicht zuletzt wegen ihrer islamistischen Wurzeln und ihrer Verbindungen zum Iran. Es würde ihnen also nichts ausmachen, wenn die Gruppe degradiert würde.

„Es gab einen großen Unterschied zwischen den öffentlichen und privaten Reaktionen der arabischen Länder“, sagte ein hochrangiger israelischer Beamter letzten Monat gegenüber Reportern in Washington. Die meisten arabischen Länder betrachten die Hamas „als Feinde und wollen sie abschrecken“.

Trotz ihrer Verachtung für die Hamas fordern viele arabische Führer öffentlich und privat die USA auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es einen Waffenstillstand akzeptiert. Das liegt zum Teil daran, dass sie befürchten, dass sich die Wut der Bürger über Bilder von toten und verwundeten Palästinensern gegen sie wenden könnte.

„Indem sie viel Ausrüstung und viel Geld nach Israel schicken, ermutigen (die USA) sie, Druck auszuüben und zu eskalieren, anstatt nach einer Lösung zu suchen“, sagte ein arabischer Diplomat mit Sitz in Washington.

Israel scheint die Warnungen von Menschen wie dem jordanischen Außenminister Ayman Safadi, „diesen Wahnsinn zu stoppen“, nicht zu beherzigen. Beamte bestehen darauf, dass sie tun, was sie tun müssen, um Zivilisten zu schonen, doch das Ausmaß des palästinensischen Leids wird für Israel immer schwieriger zu erklären.

Der Iran will keinen größeren Krieg.

Obwohl der Iran nicht direkt in den Krieg verwickelt ist, ist er sehr an dem Konflikt interessiert. Iran unterstützt die Hamas mit Finanzmitteln, Waffen und Ausbildung und versucht seit langem, US-Truppen aus dem Nahen Osten zu vertreiben.

Teheran hat diesen Moment genutzt, um weitere Instabilität in der Region zu schüren. Seine Stellvertreter haben seit dem 17. Oktober mindestens 38 Mal amerikanische Truppen im Irak und in Syrien mit Drohnen und Raketen angegriffen, obwohl das Pentagon zunehmend Feuerkraft in die Region entsendet.

Aber insgeheim sagen US-Beamte, sie glauben, dass der Iran lediglich versucht, den Druck auf Washington zu erhöhen, und nicht, einen größeren regionalen Krieg zu provozieren.

Der beste Beweis für diese Berechnung ist die Art und das Ausmaß der Angriffe – insbesondere im Vergleich zur Reaktion Irans auf die angeordnete Ermordung eines hochrangigen iranischen Militärbefehlshabers, Qassem Soleimani, durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2020.

Einerseits haben sich die Stellvertretergruppen fast ausschließlich auf billige Einwegdrohnen und Raketen verlassen, um die meist erfolglosen Angriffe durchzuführen. Pentagon-Sprecher Brig. General Patrick Ryder nannte solche Schritte „belästigend“.

Und obwohl Ryder sagte, die USA würden den Iran für die Angriffe verantwortlich machen, hat Teheran keine Verantwortung dafür übernommen.

Im Gegensatz dazu feuerte das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarde im Januar 2020 mehr als zwölf ballistische Raketen auf mehrere US-Stützpunkte im Irak ab, wodurch mehr als 100 US-Soldaten traumatische Hirnverletzungen erlitten. Der Iran sagte, es handele sich um Rache für die Ermordung Soleimanis.

Teheran hat die aktuelle Krise nicht zum Anlass genommen, seine Schikanen gegen Handelsschiffe im Persischen Golf zu verstärken, ein Verhalten, das zuvor von den USA verurteilt wurde.

Aufschlussreich ist auch die begrenzte oder fehlende Reaktion der USA auf die jüngsten Angriffe. Biden ordnete am 26. Oktober einen Luftangriff gegen zwei Einrichtungen in Syrien an, die von mit dem Iran verbundenen Gruppen genutzt werden, doch bei den Angriffen wurden keine Militanten getötet.