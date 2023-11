Im August erhielten zwei der führenden Unternehmen für autonome Fahrzeuge, Cruise von General Motors und Waymo von Alphabet, die Erlaubnis, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und es den Menschen zu ermöglichen, ein selbstfahrendes Auto auf die gleiche Weise zu rufen, wie sie ein Uber bestellen. Benutzer, die nach der Anmeldung über eine Warteliste eingeladen oder Zugang erhalten haben, können Robotaxis in ausgewählten Regionen der Stadt zum Preis einer typischen Mitfahrgelegenheit anrufen.

Selbstfahrende Autos überschwemmen die Straßen von San Francisco, und viele von ihnen haben keinen Sicherheitsfahrer am Steuer.

„Und das mit nur ein paar hundert Fahrzeugen“, sagte Chiu. „Die Vorstellung, dass in Kürze Tausende von Fahrzeugen auf unsere Straßen rollen könnten, gibt uns Anlass zur Sorge.“

Doch der Start war mit Problemen behaftet. Die Autos fuhren in Brandbekämpfungsorte, verursachten Bauverzögerungen, behinderten Krankenwagen und schlängelten sich sogar an aktive Tatorte.

Im Oktober entzog das kalifornische Kraftfahrzeugministerium Cruise die Erlaubnis, seine fahrerlose Flotte im Bundesstaat zu betreiben, und verwies auf einen Vorfall, bei dem ein Cruise-Fahrzeug nach einem Zusammenstoß einen Fußgänger 20 Fuß weit mitgeschleift hatte.

Cruise expandierte schnell in andere Städte, darunter Phoenix, Austin, Dallas, Houston und Miami, doch das Unternehmen stellte den fahrerlosen Betrieb landesweit ein, nachdem das Unternehmen in Kalifornien die Suspendierung eingestellt hatte. Waymo betreibt in San Francisco immer noch Robotaxis.

Bevor Cruises Genehmigung widerrufen wurde, unternahm Deirdre Bosa von CNBC eine Fahrt in einem seiner autonomen Fahrzeuge. Sie hat auch Waymo ausprobiert und bietet einen Vergleich der beiden sehr unterschiedlichen Fahrten an. Sie setzte sich mit Kyle Vogt, CEO von Cruise, zusammen, der optimistisch war, dass das Unternehmen diese jüngsten Hürden überwinden könnte.

„In den nächsten Jahren wird es für Menschen in Großstädten ganz normal sein, sich mit einem Robotaxi durch die Stadt zu bewegen“, sagte Vogt.

Schau das Video um zu sehen, wie die Einführung von Robotaxis in der Stadt verlaufen ist und was als nächstes kommt.