Machen wir uns nichts vor. In Sachen Oktoberfest ging es in den letzten Jahren eher ungemütlich zu. Erst eine Corona-Pause (2020 und 2021), dann 2022 ein langer Kater mit Rest-Corona-Risiko, Kriegsängsten, Inflationsnöten und zu allem Überfluss eine historisch beispiellose Wetterkatastrophe. Es konnte also nur besser werden.

Und tatsächlich – vieles deutet darauf hin, dass uns ab Samstag wieder eine echte, einigermaßen normale Wiesn erwartet, auf die wir – ja, liebe Wiesn-Skeptiker, notorische Wiesn-Hasser und erfahrene Wiesn-Abstinenzler – uns wieder einmal richtig freuen können . Und das ganze 18 Tage lang. Warum?

Die Münchner brauchen das Oktoberfest als festes Ritual

Sicherlich auch, weil die zweijährige Partypause noch allzu frisch in unserer dunklen Erinnerung ist. Ehrlich gesagt: Die Pause vom Festival tat natürlich gut. Einfach innehalten, nachdenken, starre Rituale durchbrechen, sich fragen: Wollen wir das? Brauchen wir das wirklich? Fragen, die spätestens am Samstag um Punkt 12 Uhr eine klare Antwort haben: Ja, München braucht das. Dieses feste Ritual brauchen die Münchner kurz nach den Sommerferien (und kurz vor dem ersten Advent).

Indem wir gemeinsam etwas unternehmen, indem wir uns jedes Jahr als ewiges Ritual gleich kleiden, schaffen wir Gemeinschaft. Und im Ritual wird dem Münchner bewusst, dass er Teil von etwas ganz Besonderem ist, um das ihn viele Menschen beneiden. Und noch mehr kommen von sehr, sehr weit weg. Für die Menschen in München (Straßenbahn, U-Bahn, Bus) oder im Umland (S-Bahn) ist es viel, viel einfacher.

Erbrechen vor der Haustür? Besonderer Service für Wiesn-Besucher



Wiesn-Anstich live: Erste Besucher bereits auf der Theresienwiese



Planen die Klimakleber einen Protest bei der Wiesnaufzeichnung?

Damit alles stimmt, muss vor allem eines stimmen: das Wetter. Und am Eröffnungswochenende dürfte es geradezu strahlen – so wie es aussieht, werden in diesem Jahr nicht einmal die Trachten am Sonntag trinken. Eine Neuigkeit. Freuen wir uns einfach darauf!

Es wird spannend sein zu sehen, was die Klimaaktivisten in diesem Jahr vorhaben: Werden sie an der Wirtsstraße festhalten und den Einzug der Gastwirte öffentlich bremsen? Wird der ein oder andere Wiesnbesucher oder Bierfahrer die Fassung verlieren? Sie können gespannt sein. Auf jeden Fall wären die Bilder eine Premiere und würden weltweit höchste Aufmerksamkeit erhalten.

Das Festival gibt sich wirklich alle Mühe, von Jahr zu Jahr klimaverträglicher zu werden. Vegetarische und vegane Gerichte sind überall Standard. Und im ersten großen Zelt gibt es sogar Bio-Hähnchen – im Paulaner kostet es 20,50 Euro. Ein Pilotprojekt. Wenn es floppt, war es eine einmalige Angelegenheit. Klimaneutralität streben die Wirte lediglich zwischen 2026 und 2028 an. Und als Ausgleichsmaßnahme wollen wir im Raum München einen eigenen Wiesnwald aufforsten. Und wenn es um das Wärmepumpen-Oktoberfest oder das Wasserstoffhuhn geht – da gibt es noch viel Luft nach oben. Und es führt zu der Erkenntnis, dass es irgendwie einfacher war, ein Festival-Gastgeber zu sein.

Das Oktoberfest war, ist und bleibt teuer

Was dieses Jahr weniger schmerzt: die bekannte Wiesn-Inflation. Zur Erinnerung: Von 1980 bis 2010 lag sie bei 152 Prozent (ermittelt von der HVB anhand des Wiesn-Besucherpreisindex) – im Vergleich zu 76 Prozent für die „normale“ Inflationsrate in diesem Zeitraum. Und dieses Jahr? Ein kleines Wunder geschah. Der Anstieg der traditionell untergärigen, hochpreisigen Wiesnbierpreise (12,60 Euro auf 14,90 Euro) entspricht genau der aktuellen Inflationsrate (Stand August). Dies wird als Präzisionslandung bezeichnet. Was ist dieses Jahr schief gelaufen? Und das, während die Bierpreise im Handel doppelt so stark gestiegen sind (+12,2 Prozent)? Unterm Strich wird das Oktoberfest dadurch nicht billiger – es war, ist und bleibt teuer. Allerdings ist es nicht so unverschämt teuer geworden, wie eigentlich befürchtet wurde. Es ist also fast schon wieder etwas günstiger.

Nachtrag: Bei unserem eigenen Nachwuchs, der mittlerweile Anfang 20 ist, hat sich das Preiswunder noch nicht so richtig herumgesprochen. Die erste Verhandlungsrunde über eine Wiesn-Förderung führte zu keiner Einigung und wurde ergebnislos verschoben. Das ist übrigens auch ein Ritual.

„Das ist kein Gillamoos und keine Fernsehstube“: Warum das Oktoberfest immer noch so ist…



Oktoberfest: Wenn das Wiesnzelt voll ist – und wann noch Plätze frei sind



Unterschank im Wiesn-Krug: „Eine glasklare Scheiße – aber kein Nachteil“

Aber um dem abgestandenen Bier noch etwas Wasser ins Gesicht zu schütten: Die vom KVR ermittelte Unterversorgung summierte sich im vergangenen Jahr auf unbequeme 31 Prozent der Proben – in der Zeit vor der Pandemie waren es lediglich 18 Prozent (2019) bzw. 14 Prozent (2018). . Auch hier überwiegt das Positive. Wer mag schon ein gutes, vollgezapftes Bier? Echte Genießer bleiben ohnehin lieber bei einem „Schaum“ – und zwar häufiger. Ein gutes Drittel weniger, aber immer schön frisch zum Vollpreis. So gesehen: Es ist ein glasklarer Misserfolg – ​​aber kein Nachteil. Andererseits.

Das Oktoberfest-Essen kostet dieses Jahr in manchen Zelten knapp 15 Euro.

© Felix Hörhager/dpa

Ein klarer Vorteil: Die neuen Online-Portale vieler, leider nicht aller Gastwirte, auf denen ungenutzte Reservierungen getauscht oder zum Originalpreis verkauft werden – und nicht zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt angeboten (und gekauft) werden. Ja, früher war nicht alles besser. Was beweist, dass das Oktoberfest auch einen Fortschritt in der Zivilisation darstellt.

Das Oktoberfest 2023 ist rechnerisch das längste und auch das frühestmögliche

Was dieses Jahr endlich wieder passiert: echte Neuerungen auf dem Oktoberfest – darunter neben zwei recht aufwendigen „Vergnügungen“ auch ein echter Magendreher: „Mr. Gravity“. Hier drehen sich zehn Gondeln für jeweils zwei Personen auf einer ebenfalls rotierenden Scheibe, das Ganze bis zu 20 Meter hoch und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h. Vielleicht eher etwas für Hardcore-Leute mit einem sehr starken Magen.

Und noch ein paar Kernpunkte: Die Krinoline dreht sich seit 99 Jahren auf dem Oktoberfest, der Käfer ist seit 50 Jahren auf dem Oktoberfest (in welchem ​​Zelt waren die Promis vorher?) und die Aktion „Sichere Wiesn“ seit 20 Jahren. Und der Wandel? Auch in diesem Jahr bringt er wieder seine zwar nicht ganz so frischen, aber dennoch sehr witzigen Sprüche raus („Das ist Ringo – dem haben seine Eltern ein Schnitzel an den Haken gehängt, damit der Hund wenigstens einen Spucke dabei hat“) – und feiert dieses Jahr seinen 15.000. Enthauptung. Ein weiteres schönes Ritual.

Es gibt also viele Gründe, warum wir uns dieses Jahr auf ein ganz normales Oktoberfest freuen können. Mit 18 Tagen ist es übrigens rechnerisch die längste und (beginnend am 16. September) auch die frühestmögliche. Und damit, zumindest rein wettertheoretisch gesehen, das am wenigsten herbstliche Oktoberfest. Irgendwie wieder ganz normal. Und doch so besonders: Zurück ins Wiesn-Glück!