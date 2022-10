Warum die Mädchen von heute so ängstlich und depressiv sind

CNN

—



Meine Teenagerjahre waren, wie viele unserer Teenagerjahre, roh. Ich fühlte mich verletzlich, destabilisiert und verwirrt, und ich zeichnete alles auf den Seiten streng bewachter Tagebücher auf.

Rückblickend sehe ich, dass diese Rohheit eine Schönheit hatte. All diese starken Gefühle halfen mir herauszufinden, wer ich war und welche Art von Menschen ich um mich haben wollte. Ich schätze mich auch glücklich, Teil der letzten Generation zu sein, die eine Kindheit ohne viel digitales Leben erlebt hat, und die letzte, die eher von Gen-X-Faulpelzen beeinflusst wurde als von den Selbstoptimierern, die als nächstes kamen. Diese Rohheit war etwas geschützt vor gesellschaftlichen Einflüssen, die mir sagten, ich solle mehr tun und sein.

Das stimmt heute nicht. Mädchen wachsen mit zunehmendem Druck von außen, was ihren Übergang ins Teenager- und Erwachsenenalter psychologisch viel beunruhigender macht als früher. Die Forschung zeigt einen starken Anstieg von Depressionen und Angstzuständen bei Mädchen in den letzten Jahren, mit deutlich höheren Raten als bei Jungen.

In ihrem neuen Buch „Girls on the Brink: Helping Our Daughters Thrive in an Era of Increased Anxiety, Depression, and Social Media“ untersucht Donna Jackson Nakazawa, warum das so ist und was wir dagegen tun können. CNN sprach mit Nakazawa über neue Gehirnwissenschaften zu Mädchen und Pubertät und darüber, wie unser schnelllebiger Online-Lebensstil nicht gut mit unseren psychologischen Bedürfnissen zusammenpasst.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

CNN: Was ist es an diesem Moment, das das Leben für Mädchen im Teenageralter emotional so viel herausfordernder macht?

Donna Jackson Nakazawa: Es wird so viel Wert auf Leistung und Wettbewerb gelegt. Unsere Kinder vermissen diesen wichtigen Teil der Kindheit, die zwischen den Jahren, im Alter von 7 bis 13 Jahren, wenn sie Dinge tun sollten, wie mit ihren Freunden abzuhängen und im Gras zu liegen, um über was auch immer zu plaudern. Wir haben das durch eine schnelllebige Kultur ersetzt und auch in den sozialen Medien hinzugefügt, in denen Kinder nicht vor dem 13. Lebensjahr sein sollten, aber viele kommen viel früher.

Sobald sie in den sozialen Medien sind, trifft der Fokus auf das Aussehen besonders Mädchen. Sie werden aufgrund ihres Aussehens eher „gemocht“ oder „nicht gemocht“ und sexualisiert als Jungen. Sie erfahren, dass je mehr Kleidung Sie ausziehen, desto mehr „Likes“ bekommen Sie und dass ihre Körper bewertet werden.

Hinzu kommen die Bedrohungen durch die globale Erwärmung, Schulschießereien und alles andere. Es heizt sich buchstäblich auf und Social-Media-Plattformen werden geschaffen, um die Intensität der Emotionen zu erhöhen. Und dann müssen wir die krasse Realität überlagern, dass Mädchen routinemäßig zusätzlichen Bedrohungen wie sexueller Belästigung, Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen ausgesetzt sind, weil sie weiblich sind.

CNN: Und das Gehirn von Mädchen reagiert besonders empfindlich auf diese Stressoren?

Nakazawa: Die Pubertät ist eine sehr anfällige Zeit für die Gehirnentwicklung von Mädchen. Das gilt natürlich auch für Jungen und alle im Spektrum, aber besonders für Mädchen. Wenn Östrogen während der Pubertät an Bord kommt, ist es besonders stark darin, eine starke Stressreaktion auf nicht abgeschwächte Stressoren zu verstärken, und dafür gibt es einen guten Grund.

Östrogen ist, evolutionär gesehen, ein sehr starkes Hormon und ein Hauptregulator im Gehirn. Auf der guten Seite gibt es Frauen unter normalen Umständen diese zusätzliche Immunantwort, die hilft, sie gesund und stark zu halten. Aber wenn eine Frau großen andauernden Stressoren in der Umwelt ausgesetzt ist, kann dies dazu führen, dass unsere Systeme überreagieren. Das ist der Grund, warum Frauen robuster auf Impfstoffe ansprechen und warum Frauen um ein Vielfaches häufiger an Autoimmunerkrankungen leiden als Männer. Soziale Stressoren können eine ähnliche Immunantwort hervorrufen wie körperliche Verletzungen.

Wenn Mädchen während der Pubertät gleichzeitig überwältigenden sozialen und emotionalen Stressoren ausgesetzt sind, während Östrogen an Bord kommt, kann dies die negativen Auswirkungen von Stress auf Gesundheit und Entwicklung verschlimmern.

CNN: Hinzu kommt, dass Mädchen früher in die Pubertät gehen.

Nakazawa: Die Pubertät findet früher statt, zu einer Zeit, in der das Gehirn nicht umgebaut werden sollte. All diese Teile des Gehirns, die uns dabei helfen, zu erkennen, worauf wir reagieren sollten und worauf nicht, und wenn wir Hilfe brauchen, sind noch nicht aktiv geworden.

Wissenschaftler versuchen immer noch herauszufinden, warum die Pubertät früher eintritt, aber wir wissen, dass sie eintritt. Im Jahr 1800 bekamen Mädchen ihre Periode im Alter von etwa 16 Jahren; in den 1900er Jahren war es ungefähr 15 Jahre alt; 2020 lag das Durchschnittsalter bei 11 Jahren. Möglicherweise wird die Entwicklung durch Stress oder eine Ernährungsumstellung beschleunigt. Einige Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass die Sexualisierung von Mädchen in einem frühen Alter möglicherweise ein weiterer Grund dafür ist, warum sie früh durch die Pubertät gehen. Wenn die Umgebung Ihnen sagt, dass Sie sexuell sind, kann dies die Wege auslösen, die die Pubertät auslösen. Aber für jede dieser Theorien gibt es immer jemanden, der sagt, wir wissen es nicht.

Was auch immer der Grund sein mag, immer mehr Mädchen gehen jünger durch die Pubertät, was bedeutet, dass sie Gefühle haben und erhöhten Stress erleben, bevor ihr Gehirn gefeuert und verkabelt ist, um damit umzugehen. Das ist ein evolutionäres Missverhältnis.

CNN: Die Pubertät ist für jeden eine Zeit starker Gefühle und eines gewissen Grades an Entfremdung. Wie können Sie den Unterschied zwischen typischen launischen Teenagern und einer psychischen Störung erkennen?

Nakazawa: Das klassische Zeichen ist, dass Ihr Kind nicht mehr mit Ihnen oder irgendjemandem spricht. Sie sind isoliert, gereizt, streiten sich mit Freunden, schlafen die ganze Zeit oder überhaupt nicht und erleben anhaltende Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und Müdigkeit.

Wenn Ihre Tochter mit schwierigen Dingen zu Ihnen kommt, versuchen Sie deshalb, es zu einer guten Erfahrung für sie zu machen. Wenn ein Kind sagt, dass es mit seinen Eltern über alles reden kann, sagt das viel darüber aus, wie es dem Kind geht. Eltern müssen versuchen, Wege zu finden, um das Gespräch offen zu halten, und zwar nicht nur mit ihnen, sondern mit jedem, ob Lieblingstante oder Lehrerin.

CNN: Die Lösung für dieses Problem ist jedoch nichts, was Eltern alleine bewältigen können oder sollten, oder?

Nakazawa: Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die breitere Community einzubeziehen. Zu viele Eltern denken, dass sie allein damit fertig werden, aber wir sind nicht allein, und wir sollten nicht denken, dass das alles auf uns liegt. Es wird eine Zeit geben, in der unsere Kinder nicht mit uns sprechen, und es ist in Ordnung, sich an die Schule zu wenden und zu sagen, dass Sie Hilfe brauchen. Sie sind kein Versager, wenn Ihr Kind ängstlich oder depressiv ist und Sie nicht alleine damit umgehen können. Warum sollten wir glauben, dass wir die Einzigen mit brauchbarem Rat sind?

Gesprächstherapie kann helfen; Es gibt sehr gute Beweise. So kann es auch sein, dass wir eine größere Gemeinschaft haben, die Kindern viel Sicherheit geben kann – denn so haben sich Menschen im Laufe der Evolution entwickelt – wir wussten, dass der Stamm hinter uns steht. Wir kamen aus kommunalen Umgebungen, aber heute gibt es so viel Isolation, und Kinder haben das Gefühl, dass sie gegeneinander antreten, was dazu führt, dass sie sich weniger verbunden fühlen.

Wenn Sie die Gemeinschaft einbeziehen, bekommen Ihre Kinder von der ganzen Welt ein Gefühl dafür, dass sie wichtig sind und dass es andere Erwachsene auf der Welt gibt, die sagen: „Ich sehe dich da drüben.“ Wir möchten unsere Kinder in gemeinschaftsweite Veranstaltungen einbeziehen, bei denen es nicht um Leistung oder Bewertung oder um externe Validierung oder den Aufbau ihres Lebenslaufs geht. Stattdessen möchten wir, dass diese Erfahrungen ihnen helfen, zu wissen, dass sie wichtig sind, weil sie wichtig sind, und ihren intrinsischen Wert aufbauen.

Insgesamt gilt: Je mehr wir die weite Welt für unsere Mädchen überzeugend, einladend und aufregend erscheinen lassen, voller gesunder Verbindungen und anders als ihre Online-Social-Media-Welt, desto mehr fühlen sich unsere Mädchen sicher.

Wenn sie sich sicher fühlen, ist es weniger wahrscheinlich, dass die Stressmaschinerie in ihrem Gehirn aktiviert wird, und sie haben eine bessere Chance, ihre Teenagerjahre ohne Depressionen oder Angstzustände zu überstehen. Die Gehirne von Mädchen in der Pubertät sind unglaublich agil; Sie nehmen viele soziale Hinweise auf einmal. Wenn diese Hinweise gut sind und wir viele der Stressoren eliminieren, ist das jugendliche weibliche Gehirn eine Supermacht.