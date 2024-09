Berlin. In der alten Bundesrepublik prägten sie Generationen. Egal ob im Schulranzen, im Kühl- und Gefrierschrank oder in überquellenden Küchenschubladen: Tupperware-Behälter waren immer in Griffweite. Es gab sie in eckig und rund, klein und groß, farblos und knallbunt. Man erkannte sie an ihrem schlichten und funktionalen Design – und am schmatzenden Geräusch, wenn man den Deckel öffnete und das Vakuum entwich.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Es gibt ein Wort dafür („Tupperware-Seufz“), es gibt eines für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Plastikbehältern („Tupperware“), es gibt einen Eigennamen für die legendären Verkaufsveranstaltungen („Tupperware-Partys“). Viel mehr, als Teil der Alltagssprache zu werden, kann eine Marke kaum erreichen.

Der Hersteller Tupperware ist pleite

Umso größer ist die Sorge vieler Konsumenten und Fans, dass es mit der Kultdose aus Plastik bald vorbei sein könnte. Der Hersteller Tupperware ist pleite. Das Unternehmen aus Orlando im US-Bundesstaat Florida hat Insolvenz angemeldet, um den Forderungen der Gläubiger zu entgehen. Es beantragt Schutz nach „Chapter 11“ des US-Konkursrechts. Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, ihr Tagesgeschäft aufrecht zu erhalten und sich aus eigener Kraft zu sanieren. Im Idealfall steht am Ende ein saniertes Unternehmen.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

In den USA sind solche Insolvenzen nach dem Chapter 11-Prinzip keine Seltenheit. Das Verfahren wurde in der US-Flugzeugindustrie schon häufig angewandt und hat zahlreiche Fluggesellschaften gerettet, darunter auch Branchenriesen wie American Airlines und Delta.

Ob Tupperware aus der Pleite ähnlich erfolgreich hervorgehen wird, bleibt abzuwarten. Kurzfristig fehlen dem Unternehmen über 800 Millionen Dollar. Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf Milliarden.

Nur die Schulden sind gewachsen

Die Krise dauert schon seit Jahren, Manager kamen und gingen. Das Einzige, was wuchs, waren die Schulden. Der Kochboom während der Corona-Pandemie verschaffte Tupperware eine kurze Atempause, danach ging es nur noch steiler bergab. Im vergangenen Jahr wurde die Insolvenz angekündigt, doch das damalige Management konnte sie in letzter Sekunde abwenden. Tupperware machte Schlagzeilen, weil die Aktie ins Visier von Zockern geriet, die den Kurs um 800 Prozent in die Höhe trieben. Zeitweise kosteten die Aktien im vergangenen Jahr 4,90 Euro. Gestern notierten sie noch bei 45 Cent, bevor der Handel ganz eingestellt wurde.

Es sind vor allem hausgemachte Probleme und Fehlentscheidungen, die dem Frische-Pionier zu schaffen machen. Zu den größten Versäumnissen zählte das Festhalten am antiquierten Vertriebskonzept. War in der Nachkriegszeit der Direktvertrieb die Basis des Erfolgs, so ist er spätestens seit der Jahrtausendwende zum Problem geworden. Während andere Hersteller von Küchenutensilien längst Onlineshops auf die Beine gestellt hatten, setzte Tupperware noch immer auf seine Sales-Partys, bei denen überwiegend weibliche Beraterinnen den meist weiblichen Gästen die Vorzüge der Tupperware-Produkte vorstellen – und dafür eine Provision auf den Umsatz kassieren. Zwar hat Tupperware mittlerweile auch ein Online-Vertriebsnetz aufgebaut und bietet seine Behälter auch bei einigen Händlern an, rund 90 Prozent des Umsatzes stammen jedoch noch immer aus dem klassischen Direktvertrieb.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Ein weiteres Problem ist, dass Tupperware-Produkte vergleichsweise teuer sind, in Tests aber nicht unbedingt besser abschneiden als die zum Teil deutlich günstigeren Produkte der Konkurrenz. Frischebehälter gibt es zwar in jedem Supermarkt, ein Statussymbol sind sie allerdings schon lange nicht mehr. Tupperware selbst weist darauf hin, dass der Kaufkraftverlust vieler Kunden durch die Inflation die Nachfrage gebremst habe.

Zudem gewährt das Unternehmen auf viele Produkte eine sehr lange Garantie. Viele Dosen und Schalen können Verbraucher 30 Jahre lang zurückgeben, wenn sie Materialfehler aufweisen – und bekommen meist problemlos Ersatz. Für die Kundenzufriedenheit ist diese Regelung gut, für das Neugeschäft ist sie jedoch schädlich.

Tupperware muss also nicht nur seinen Schuldenberg abbauen, das Unternehmen muss sich quasi neu erfinden, wenn es den Turnaround schaffen will. Ob das gelingt, ist ungewiss.

Immerhin gibt es für die Kunden eine gute Nachricht. Die deutsche Tochter ist von der Insolvenz bislang nicht betroffen. Der Vertrieb läuft also weiter, und die Parteien auch. Noch.