Warum die GOP nicht auf Joe Bidens niedrige Bewertungen zählen kann, um die Demokraten zu versenken

Wir sind jetzt weniger als einen Monat bis zum Wahltag, und Sie können spüren, wie die Halbzeitkampagne wirklich Fuß fasst. Von Herschel Walker, der Schlagzeilen für seine Probleme in Georgia macht, bis hin zu der GOP-Kampagne des Senats, die den Köder in New Hampshire abschneidet, wir kommen in die Crunch-Zeit.

All dies geschieht, während die Zustimmungsrate von Präsident Joe Biden in den niedrigen bis mittleren 40er Jahren feststeckt. Kandidaten für den Senat der Demokraten scheinen jedoch immer noch in einer Reihe wichtiger Schlachtfelder (z. B. Arizona, Georgia, New Hampshire und Pennsylvania) führend zu sein, die für die Bestimmung der Kontrolle über die Kammer von entscheidender Bedeutung sind.

Das brachte mich zum Nachdenken: Wird Biden in einer Ära hoher Polarisierung seine Partei in diesen Schlüsselrennen versenken? Ein Blick zurück in die jüngere Geschichte legt nahe, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist.

Und hier beginnen wir mit unserem Blick auf die Woche in der Politik, die war.

In der vergangenen Woche veröffentlichte CNN Umfragen, die von SSRS in Arizona und Nevada durchgeführt wurden. Bemerkenswert war, dass Bidens Zustimmungsrate bei den wahrscheinlichen Wählern in beiden Bundesstaaten nur bei 41 % lag.

Wenn man sich diese Zahl ansieht, könnte man meinen, dass die Demokraten in beiden Bundesstaaten erheblich zurückgegangen sein sollten. Aber in Arizona hielt der demokratische Senator Mark Kelly an einem knappen Vorsprung fest, während die demokratische Senatorin Catherine Cortez Masto in Nevada ein enges Rennen hatte.

Tatsächlich sind dies nicht die einzigen Staaten, in denen das zutrifft. Jüngste Umfragen aus Georgia, New Hampshire und Pennsylvania zeigen, dass Biden weit südlich von einer Zustimmungsrate von 50 % liegt, aber die dortigen Kandidaten des demokratischen Senats liegen ihm weit voraus.

Für Republikaner, die hoffen, dass Bidens Zahlen das demokratische Ticket in Vergessenheit geraten lassen, sagt die Geschichte, dass sie eine Sekunde durchhalten sollten.

Die starke Korrelation zwischen der Einstellung der Menschen zu einem Präsidenten und ihrer Wahl für den Senat begann ernsthaft im Zyklus 2010. Das gibt uns zwei Midterms, um zu analysieren, ob die Demokraten mit einem unpopulären demokratischen Präsidenten gewinnen können.

Es stellte sich heraus, dass es mindestens acht Senatswahlen gab, in denen der demokratische Kandidat gewann, und die Austrittsumfragen ergaben, dass der demokratische Präsident (Barack Obama) eine Zustimmungsrate von unter 50 % hatte.

Drei davon im Jahr 2010 (Colorado, Nevada und West Virginia) und fünf im Jahr 2014 (Illinois, Minnesota, New Hampshire, Oregon und Virginia). Obama erzielte in diesen acht Bundesstaaten eine durchschnittliche Zustimmungsquote von 44 %. In allen konnten die Demokraten als Sieger hervorgehen.

Einige davon (dh Illinois und Oregon) waren blaue Staaten, die politisch nicht mit den Staaten vergleichbar sind, die die Demokraten dieses Jahr gewinnen müssen, um die Kontrolle des Senats zu behalten.

Aber die anderen sechs waren entweder Swing-Staaten oder total rot (zB West Virginia). Obamas Zustimmungsrate lag in diesen sechs Bundesstaaten im Durchschnitt bei 42 %.

Die Formel, um in diesen sechs Bundesstaaten zu gewinnen, war ziemlich einfach: ein sehr beliebter demokratischer Kandidat (dh Joe Manchin in West Virginia) oder ein unbeliebter republikanischer Kandidat.

Betrachten Sie die drei Rennen, die wahrscheinlich die besten Analogien zu den diesjährigen Rennen sind: Colorado und Nevada im Jahr 2010 und New Hampshire im Jahr 2014. Die Republikaner Ken Buck aus Colorado, Sharron Angle aus Nevada und Scott Brown aus New Hampshire hatten alle eine negative Nettogunst (günstiges Minus). ungünstige) Bewertungen.

(Es war schwieriger, verlässliche Daten für Minnesota und Virginia zu erhalten, obwohl es scheint, dass die Republikaner in diesen Bundesstaaten in Bezug auf ihre günstigen und ungünstigen Bewertungen ebenfalls unter Wasser lagen.)

Werfen Sie einen Blick auf die jüngsten Umfragen für 2022 aus Arizona, Georgia, New Hampshire und Pennsylvania. Sie alle haben etwas gemeinsam: Der republikanische Senatskandidat hat ein negatives Netto-Favoriten-Rating.

Die oben erwähnte CNN-Umfrage aus Arizona ist ein perfektes Beispiel. Der Republikaner Blake Masters hatte unter wahrscheinlichen Wählern eine Nettobevorzugungsbewertung von -16 Punkten. Kellys war +6 Punkte.

Die Geschichte hat gezeigt, dass dies ein Erfolgsrezept für die Demokraten ist. Die Leute stimmen für einen Senatskandidaten der Partei des Präsidenten, wenn sie diesen Kandidaten mögen und sowohl den Präsidenten als auch den Senatskandidaten der anderen Partei nicht mögen.

Und es könnte das Rezept sein, das die Senatsmehrheit der Demokraten in diesem Jahr rettet.

Es wurde viel darüber geschrieben, wie Umfragen die Stärke der Republikaner in den letzten Jahren unterschätzt haben. Für Senatsrennen hat dies möglicherweise keine so große Konsequenz, wie Sie vielleicht denken. Tatsächlich würden die Demokraten auch heute noch den Senat gewinnen, wenn jeder Staat den gleichen Wahlfehlschlag hätte wie 2020.

Weniger gesprochen wird über das Haus. Selbst ein kleiner Fehler bei der allgemeinen Wahl des Kongresses könnte große Konsequenzen in Bezug darauf haben, wer diese Kammer kontrolliert.

Bei der allgemeinen Kongressabstimmung wird den Befragten normalerweise die folgende Frage gestellt: „Wenn heute Kongresswahlen abgehalten würden, würden Sie für die Demokratische oder die Republikanische Partei stimmen?“

Die endgültigen generischen Abstimmungsaggregate des Kongresses haben sich seit 2000 um durchschnittlich etwa 3 Punkte von der Volksabstimmung des Repräsentantenhauses unterschieden. Das mag nicht viel erscheinen, aber bedenken Sie Folgendes: Jeder zusätzliche Punktschwung bei der Abstimmung des nationalen Repräsentantenhauses ist etwa drei bis vier wert Sitze. Ein durchschnittlicher Fehler von 3 Punkten könnte also mehr als 12 Haussitze wert sein.

Ein allgemeiner Wahlfehler, wie wir ihn 2020 hatten (4 Punkte), könnte mehr als 16 Sitze wert sein. Aus diesem Grund haben die Prognosen des Repräsentantenhauses für 2020 die Republikaner so sehr unterschätzt. Das nationale Umfeld war 4 Punkte republikanischer als das, was die Umfragen anzeigten.

Im Moment sind Demokraten und Republikaner an der allgemeinen Kongressabstimmung der nationalen Repräsentantenhausabstimmung beteiligt. Eine Schätzung von FiveThirtyEight deutet darauf hin, dass dies zu einem gleichmäßig aufgeteilten Haus in Bezug auf die Sitze führen würde.

Wenn also die generische Abstimmung in diesem Jahr mit der gleichen Spanne ausfällt wie vor zwei Jahren und wenn die aktuelle Umfrage bis zur Wahl Bestand hat, könnten die Republikaner einen Gewinn nördlich von 20 Sitzen im Repräsentantenhaus erwarten.

Natürlich ist es eine Überlegung wert, ob die Position der Demokraten bei der allgemeinen Abstimmung ihr Ansehen auf nationaler Ebene unterschätzt.

Die jüngsten Sonderwahlen haben ein politisches Umfeld nahegelegt, das sich zu ihren Gunsten neigt. Wenn sie in der Lage wären, die Volksabstimmung des nationalen Repräsentantenhauses mit ein paar Punkten Vorsprung zu gewinnen, wären sie klare Favoriten, um in der Kammer zu bleiben.

Das ist einer der Gründe, warum es, wie einige kluge Köpfe sagten, an der Zeit ist, ernsthaft die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus halten. Es ist immer noch nicht wahrscheinlich, aber es ist realistisch.

