Nachdem der Stellenbericht vom Juni ein abkühlendes, aber immer noch heißes Bild des Arbeitsmarktes zeigte, warten die Anleger auf einen wichtigen Inflationsbericht, der am Mittwoch erscheint, um weitere Hinweise auf den Zustand der Wirtschaft zu erhalten. Einige Anleger sind jedoch der Meinung, dass die Ergebnisse wahrscheinlich kaum dazu beitragen werden, die Zinsentwicklung der Federal Reserve zu beeinflussen.

Was ist passiert: Der Arbeitsmarkt hat im Juni lediglich 209.000 Arbeitsplätze geschaffen und liegt damit unter den Erwartungen der Ökonomen, die einen Nettozuwachs von 225.000 Arbeitsplätzen erwarten. Das ist der kleinste monatliche Anstieg seit einem Rückgang im Dezember 2020.

Doch unter der Oberfläche bleibt der Arbeitsmarkt heiß. Das durchschnittliche Stundenverdienstwachstum blieb seit Mai stabil bei 0,4 % und lag auch im Jahresvergleich unverändert bei 4,4 %, was darauf hindeutet, dass die Lohninflation weiterhin stabil bleibt. Auch die Arbeitslosenquote sank von 3,7 % auf 3,6 %, obwohl die Arbeitslosenquote für schwarze und hispanische Arbeitnehmer stark anstieg.

Es gebe „nichts in der Veröffentlichung, was unsere Erwartung ändern würde, dass die Fed noch mehr Arbeit vor sich hat“, sagte Joseph Davis, globaler Chefökonom bei Vanguard.

Dementsprechend erwarteten die Händler weiterhin überwiegend eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt bei der Fed-Sitzung im Juli. Laut dem CME FedWatch Tool sahen Händler zum Marktschluss am Freitag eine Wahrscheinlichkeit von etwa 92 % für eine solche Entscheidung.

Was kommt als nächstes: Der Bericht zum Verbraucherpreisindex für Juni, ein wichtiger Inflationswert, wird am Mittwoch erwartet.

Ökonomen erwarten für das im Juni endende Jahr einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,1 %, was laut Refinitiv eine Abschwächung gegenüber dem jährlichen Anstieg von 4 % im Mai wäre.

Jüngste Daten deuten darauf hin, dass die Inflation sinkt, sie bleibt jedoch über dem 2-Prozent-Ziel der Fed. Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben, der beliebteste Inflationsindikator der Fed, stieg in den zwölf Monaten bis Mai um 3,8 %. Das ist ein Rückgang gegenüber dem revidierten jährlichen Anstieg von 4,3 % im April.

Aber es ist unwahrscheinlich, dass der CPI-Bericht vom Juni die Zinsentwicklung der Fed ändern wird, es sei denn, es kommt zu einer großen positiven oder negativen Überraschung, insbesondere wenn man bedenkt, dass Fed-Beamte in den letzten Wochen deutlich gemacht haben, dass wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen bevorstehen, sagte James Ragan, Direktor für Vermögensverwaltung Managementforschung bei DA Davidson.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Anleger mit endlosen Zinserhöhungen rechnen sollten die Fed.

„Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Fed bald ihren Endzins erreichen wird und sich damit dem Ende ihrer aggressivsten Straffungskampagne seit Generationen nähert“, sagte Candice Tse, globale Leiterin für strategische Beratungslösungen bei Goldman Sachs Asset Management.

Der Bericht zum Erzeugerpreisindex für Juni ist am Donnerstag fällig.

UPS und die Teamsters-Gewerkschaft befinden sich in Vertragsverhandlungen. Ohne einen Deal könnten am 1. August 340.000 Teamsters in den Streik treten.

Ein solches Ereignis könnte der US-Wirtschaft schaden, berichtet mein Kollege Chris Isidore.

UPS befördert 6 % des Bruttoinlandsprodukts des Landes in seinen LKWs. Das Unternehmen beförderte im vergangenen Jahr durchschnittlich 20,8 Millionen US-Pakete pro Tag, und diese Zahl ist in diesem Jahr nur leicht zurückgegangen.

Mit anderen Worten: Die Dienstleistungen des Unternehmens sind von entscheidender Bedeutung, um den reibungslosen Ablauf in den Lieferketten aufrechtzuerhalten, die auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie massive Störungen erlebten. Ein Streik könnte möglicherweise die Probleme zurückbringen, die noch vor ein paar Jahren so groß waren, einschließlich Lieferverzögerungen und höherer Preise.

Die Biden-Regierung behält die Verhandlungen zwischen beiden Parteien im Auge, „in Anerkennung der Rolle, die UPS in unserer Wirtschaft spielt, und der wichtigen Arbeit, die die UPS-Mitarbeiter während der Pandemie geleistet haben und auch heute noch leisten“, sagte die amtierende Arbeitsministerin Julie Su gegenüber CNN weiter Freitag.

Aber das Unternehmen und die Gewerkschaft brachen letzte Woche ab, wobei beide Seiten behaupteten, die andere sei vom Verhandlungstisch weggegangen.

Lesen Sie hier mehr.

Montag: Verbraucherkredite für Mai und Umfrage der New York Federal Reserve zu den Verbrauchererwartungen für Juni.

Dienstag: NFIB-Umfrage zum Optimismus kleiner Unternehmen für Juni.

Mittwoch: Bericht zum Verbraucherpreisindex und Baubeginn für Juni.

Donnerstag: Bericht zum Erzeugerpreisindex für Juni.

Freitag: Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen der University of Michigan für Juli.