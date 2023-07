Berlin. Lehrer, Sportler, Rentner – Schulen und Behörden sollten solche Formulare nicht verwenden, wenn es nach dem Willen des Rats für deutsche Rechtschreibung geht.

Der Standpunkt des Rates hat Gewicht. Das Land Sachsen berief sich jüngst auf seine Empfehlung, als es beschloss, Geschlechterfragen an Schulen stärker zu regeln. Auch die Mehrzahl der anderen Bundesländer orientiert sich an der Empfehlung des Rates. Mit Blick auf dieses Beispiel hat der Rat die richtige Entscheidung getroffen: Wer in der Schule Lesen, Schreiben oder gar Deutsch lernt, hat es ohne Sprechlücke leichter. Denn zu Hause und im Alltag lernen Kinder den Umgang mit solchen Formen meist nicht. Unterstriche, Doppelpunkte und Sternchen sind in Universitätsfluren möglicherweise an der Tagesordnung. Wenn Eltern mit ihren kleinen Kindern sprechen, sind sie alles andere als normal.

Doppelpunkte, Sternchen und Unterstriche sind gute Werkzeuge für Sprachaktivisten, um auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Es wäre falsch, es als Normalfall zu definieren und damit Schulen und Behörden eine Orientierung zu geben.

Denn wenn man Wörter wie Ärzte oder Bauarbeiter nicht schon früh durch Hören und Sprechen verinnerlicht, müsste man sie in der Schule neu lernen. Zusätzlich zum Dehnen von H, Zeiten und Kasus. Viele Kinder haben schon genug damit zu tun, richtig lesen und schreiben zu lernen, wie kürzlich die Iglu-Studie zeigte. Laut der Studie kann jedes vierte Kind in der vierten Klasse nicht richtig lesen.

Hinzu kommen all jene Kinder und Jugendlichen, die beispielsweise aus der Ukraine nach Deutschland kommen und sich oft ohne Vorkenntnisse in die komplizierten Regeln einarbeiten müssen. Es war eine gute Entscheidung des Rates für Deutsche Rechtschreibung, Klarheit an die erste Stelle zu setzen. Damit hat er insbesondere Schülern, die keinen einfachen Zugang zur deutschen Sprache haben, einen großen Gefallen getan.