Warum der Spiele-Juli auch ohne Blockbuster spannende kann – Games

Nach den Spielemonaten Mai en Juni hebben Neuerscheinungen bei Videospielen nicht besonders leicht: Met „Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, „Diablo IV“ en „Final Fantasy XVI“ en grote games-krakers zijn er verschillende versies. Viele Spielerinnen en Spieler zonder hoge wahrscheinlichkeit noch damit beschäftigt. Kaliber lassen sich auch ab September wieder blicken – ruhig bleibt es bis dahin erwartungsgemäß dennoch nicht.