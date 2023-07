Eines der wichtigsten ungelösten Probleme der modernen Wissenschaft ist: Wie entstand Leben aus unbelebter Materie?

Wir wissen es immer noch nicht, aber wir haben eine gute Vorstellung davon, welche Schritte erforderlich sind, zum Beispiel die Bildung komplexer organischer Moleküle wie Aminosäuren aus einfacheren wie CH3+ oder Methylium.

Das Leben, wie wir es kennen, basiert auf Kohlenstoff

Das CH3+-Molekül, das auch als Methylkation bekannt ist, wurde vom James Webb Space Telescope (JWST) erstmals im Weltraum nachgewiesen. Die vorläufigen, unbearbeiteten Ergebnisse wurden am 26. Juni 2023 in der Zeitschrift veröffentlicht Natur.

Organische Moleküle basieren auf Kohlenstoff. Sie enthalten an Wasserstoffatome gebundene Kohlenstoffatome, können sich aber auch an andere Elemente wie Sauerstoff, Stickstoff oder Phosphor binden.

Alles, was uns und alles Leben auf der Erde ausmacht, basiert auf Kohlenstoff.

CH3+ ist ein sehr einfaches organisches Molekül, nur ein Kohlenstoffatom und drei Wasserstoffatome. Aber es reagiert mit anderen Molekülen und bildet komplexere Moleküle. Seine Präsenz im Weltraum verrät uns, dass es dort draußen Grundbausteine ​​für das Leben gibt.

„Dieses CH3+ ist ein Auslöser vieler sehr interessanter, komplexerer Reaktionen“, sagte Stephan Schlemmer, Professor für Experimentalphysik an der Universität zu Köln in Deutschland. Schlemmer war Teil eines internationalen Teams, das an den neuesten Erkenntnissen arbeitete.

Auf der Suche nach molekularen Fingerabdrücken im Weltraum

Wissenschaftler fanden die Fingerabdrücke des CH3+-Moleküls im Licht einer wirbelnden Staub- und Gasscheibe um einen jungen Stern. Die Scheibe befindet sich im Orionnebel, 1.350 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Der Orionnebel ist mit bloßem Auge sichtbar, obwohl Sie möglicherweise nur einen Punkt auf Orions Schwert etwas unterhalb des Gürtels sehen.

Hier ist ein schrittweiser Vergrößerungsprozess vom größeren Nebelbereich links zum spezifischeren Bereich oben rechts und zur protoplanetaren Scheibe unten rechts. Bild: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), das PDRs4All ERS-Team

Sichtbares Licht ist nur ein Bruchteil des Gesamtbildes. Aber jedes Atom und Molekül absorbiert oder emittiert Licht auf einzigartige Weise und mit seiner eigenen spezifischen Farbpalette.

Beispielsweise strahlt Wasserstoff, das einfachste aller Atome, bei Anregung ein rotes Leuchten aus, und wenn Sie es durch ein Prisma betrachten, sehen Sie vier charakteristische Linien, aus denen sein Spektrum besteht.

Wissenschaftler nennen diese Technik Spektroskopie und nutzen dafür im Weltraum das James Webb-Weltraumteleskop.

James Webb bietet Einblicke in ferne Planeten Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Eine unerwartete Entdeckung

Aber als Astronomen das Spektrum dieser planetenbildenden Scheibe erfassten, war es eine Überraschung: „Niemand wusste, was es war“, sagte Schlemmer.

Also machten sie sich auf die Suche nach anderen Wissenschaftlern, die helfen konnten, und fanden Schlemmers Labor.

Das Labor hatte den Fingerabdruck von Molekülen untersucht und CH3+ im Detail analysiert. Und das ermöglichte es den Wissenschaftlern, den vom JWST entdeckten unbekannten Fingerabdruck diesem spezifischen, lebensspendenden Molekül zuzuordnen.