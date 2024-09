De Mount Everest ligt op een hoogte van 8849 meter en is de hoogste berg ter wereld. Maar degenen aan wie herausgenfunden vergeven zijn, lijken daar niet meer op te wachten. Dat zou een genot zijn zonder dat u zich in de toekomst zorgen hoeft te maken over de waterstroom.

Een computermodel volgt de stroming van de vloeistof al 89.000 jaar, dus het water heeft gestroomd, dus er is veel in de Himalaya. De fortgespülte Gestein führte demnach zu een lagere laatste en damit zu een Geländeerhebung in het Gebirge, de Mt Everest van 15 tot 50 meter in de hoge hoed. Het proces is een kwestie van tijd en moeite om de hoogte van de hoogste bergen van de aarde, twee millimeter, te bereiken, met een team van de Jin-Gen Dai van de China University of Geosciences in Beijing.

De hoogte van de Mount Everest is extreem hoog

De Himalaya vormt één Faltengebirge, dat het resultaat is van de natuurlijke omgeving van de Indiase Kontinentalplatte met Euraziatische gebildet. De Mount Everest bereikt een hoogte van 8849 meter boven het meer, dat ruim 200 meter hoog is. Deze zijn buitengewoon complex, als je erover nadenkt, zul je de tektonologie in de Himalaya met relatieve duidelijkheid moeten bestuderen, de studies schrijven in het tijdschrift „Nature Geoscience.“ U kunt er meer over te weten komen, met behulp van de beste benadering van vloeistofsystemen die u kunt gebruiken om uw bestelling te verbeteren.

De sogenannte isostatische Bodenhebung is een proces, in Nordlichen Gebieten die Scandinavisch, Canada en Siberië niet onderkennen: Nachdem diese Gebiete aan het einde van de lettzten Eiszeit voor ongeveer 11.700 Jahren von einenm bis zu drie kilometer vetmestend voedsel, het gewicht is anders, met de Erdkruste drückte in de zähflüssigen Teil des Erdmantels. De Folge was een schuilplaats en een Bodenhebung over ruim 100 meter. Naarmate het proces vordert, wordt de druk op de Erdmantel weggenomen.

Forschende simuleren Fussentwicklung

Het effect op de Mount Everest is zodanig dat ze in een computermodel worden ontworpen en ontwikkeld. Damit simuleert dat Kraft, dat het stromende water op de grond en de dagen van de Flussbettes ausübt. Het heutige Erscheinungsbild des Flusses Arun war dabei der Ausgangspunkt. “Der Fluss Arun verkent het zuidelijke Tibet en de Nordhänge van de Mount Everest. Het is noodzakelijk om door een smalle vallei te reizen die 35 kilometer grote hoogte bestrijkt.” Dit onderzoeksteam is een grote landschapsas die konnte heeft gevormd.

Met behulp van de modellen werden de onderzoeken in de tijd uitgevoerd en werd de overgang tussen verschillende situaties gesimuleerd. Deze simulaties zijn gebaseerd op de resultaten van 89.000 jaar erosie en een nieuwe verbinding tussen de Arun en andere vloeistoffen. Dadurch wurde Wasser des other Flusses in den Arun umgeleitet, der with onem Mal sehr viel meer Wasser führte. De geologen nemen diesen Vorgang Flussanzapfung. De gecombineerde Water Kraft heeft vervolgens feitelijk de grote Schlucht gecreëerd.

De Bodenhebung informeert de sterke erosie die zich in de eerste lijn van de Fluss manifesteert, maar in de verdere omgeving van de Mount Everest wordt de grond getroffen. Je nacht, hoe groot de grond ook was, zou op die hoogte de Mount Everest 15 tot 50 meter kunnen bereiken. De simulatie resulteert in een effect van 0,16 tot 0,53 millimeter voor de hoogte van de Mount Everest. “Unsere Studie verborgen een bisher unerkannten, zätzlichen Mechanismus der Gesteinshebung auf, der seit der Flussanzapfung aktiv ist”, schreef Dai und Kollegen.

RND/dpa