Washington verharrt in der unipolaren Denkweise, das Technologiemonopol eher durch Sanktionen als durch fairen Wettbewerb aufrechtzuerhalten

Washington hatte offenbar den Eindruck, dass es, indem es seinen Gegnern den Zugang zu High-End-Mikrochips verweigert, sei es China oder Russland, ein allumfassendes Eindämmungspaket durchsetzen kann, das ihre militärische, technologische und damit wirtschaftliche Entwicklung lähmt. Unter Ausnutzung ihres Monopols auf grundlegende Patente und Geräte für die Chipherstellung haben die USA einseitig chinesische Unternehmen sowie Russland insgesamt auf die schwarze Liste gesetzt und Drittländer gezwungen, dasselbe zu tun.

Dies ist zu einem Kernbestandteil der Doktrin von US-Präsident Joe Biden geworden, die die Aufrechterhaltung der amerikanischen Hegemonie durch die Aufrechterhaltung ihres Technologiemonopols vorsieht. Dies ist zur Aufgabe des neuen Kalten Krieges geworden, bei dem es mehr um Chips und weniger um Atomwaffen geht, da die USA versuchen, die Technologien der Zukunft zu kontrollieren. Doch im Laufe der Zeit wird immer deutlicher, dass die Politik nicht funktioniert, egal wie viele Beschränkungen Washington den gegnerischen Ländern auferlegt. In einem Artikel in The Hill heißt es:

„China versucht offen, die US-Exportbestimmungen für Halbleiter zu umgehen, indem es in RISC-V investiert (eine Open-Source-Chip-Design-Architektur) um selbst angebaute Chips zu entwickeln, was jahrelange überparteiliche und internationale Arbeit in diesem Bereich untergräbt.“

Ähnlich, „Russische Unternehmen wie Yadro und Elbrus entwickeln leistungsfähige RISC-V-Kerne“, trotz wiederholter Behauptungen, dass die USA das Land als Strafe für ihre militärische Intervention in der Ukraine vollständig von der Chip-Entwicklung abschneiden könnten. Diese Durchbrüche kratzen nur an der Oberfläche, da Peking weiterhin Milliarden in Halbleiter investiert und sich auf die Technologie der nächsten Generation konzentriert. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Huawei wieder Chips für Überwachungskameras herstellt.









Warum könnten solche Maßnahmen ihre Ziele verfehlen? Erstens wurde die amerikanische Haltung zu Sanktionen im Zeitalter der Unipolarität und nicht der Multipolarität geprägt. Für die US-Außenpolitik sind Sanktionen zu einer „schnellen Lösung“ geworden, einer faulen Gesamtlösung für ein Problem, die wenig Nachdenken oder Strategie erfordert. In der unipolaren Ära der 1990er und 2000er Jahre, als die USA eine umfassende Dominanz hatten, lernten die Politiker in Washington, dass sie kleine Länder durch lähmende Sanktionen aufgrund massiver Machtunterschiede in die Armut drängen und ruinieren könnten. Sie konnten also ihren eigenen Willen durchsetzen, gerade weil es einfach war, solche Staaten finanziell und technologisch zu isolieren. Es ist wenig überraschend, dass die US-Sanktionen in dieser Zeit stark anstiegen, da die Politik ein Produkt der „Unipolarität“ ist; der Glaube, dass die USA im Alleingang „das Gesetz“ darstellen und alle anderen sich daran halten müssen.

Da sich die Welt jedoch verändert hat, haben die USA unipolare Strategien in eine multipolare Welt gegen größere Gegner integriert und glauben immer noch, dass sie über den Einfluss verfügen, den sie einst hatten. Mit einer ungleicheren Machtverteilung wird es für die USA in der Folge schwieriger, die Zusammenarbeit außerhalb der von ihnen ausschließlich dominierten Länder durchzusetzen und zu sanktionieren, selbst gegenüber kleineren Zielen. Die USA glaubten einst, dass lähmende Sanktionen Nordkorea zur nuklearen Abrüstung zwingen würden, aber das war nie der Fall. Es ist jetzt insgesamt schwieriger, gegnerische Länder zu isolieren, die mehr Optionen vor sich haben als zuvor. Daher ist Russland immer noch in der Lage, Halbleiter auf verschiedenen Wegen zu beschaffen, obwohl behauptet wurde, dass es lahmgelegt wäre und schon vor langer Zeit „keine Raketen mehr“ hätte.

Es ist genau diese Täuschung, die die USA dazu veranlasst, eine Strategie zu verfolgen, die auf dem Versuch basiert, ihre Feinde durch die Ausweitung von Technologieembargos als Ersatz für ernsthaften Wettbewerb zu lähmen. Dies beruht auch auf der gleichen Selbstgefälligkeit der Unipolarität, der Grundannahme, dass amerikanische Gegner nicht in der Lage sind, Innovationen hervorzubringen, und dass die USA daher ihre Vorteile behalten und an der Spitze bleiben werden, während ihre Gegner zurückfallen, wenn sich die technologische Entkopplung beschleunigt. Mit anderen Worten: Es wird davon ausgegangen, dass es keinem anderen Staat gelingen kann, den Halbleiter und den Mikrochip zu seinen eigenen Bedingungen zu erfinden. Das wäre so, als würde man sagen, nur weil die USA die Atombombe erfunden hätten, könnten andere Staaten dies nicht tun möglicherweise Tu es.

Doch angesichts der Tatsache, dass der Halbleiter inzwischen zum ultimativen Aktivposten dieses geopolitischen Kampfes und zum Kernstück der nationalen Sicherheit erhoben wurde, ist es naiv zu glauben, dass dies insbesondere China mit all seinem Geld, seinen Ressourcen und seinem Fachwissen ist wird scheitern. Dies ist umso ironischer, wenn man bedenkt, dass Peking ohnehin regelmäßig des Diebstahls amerikanischer Technologie beschuldigt wird, was die Wirksamkeit solcher Verbote überhaupt in Frage stellt. Anstatt ihr eigenes Monopol aufrechtzuerhalten, haben die USA durch ihre offenkundige Bewaffnung die globale Halbleiter-Lieferkette unterbrochen. Dies hat andere Staaten dazu gezwungen, Überlebens- und Eigenständigkeitsstrategien zu verfolgen, was dem oben erwähnten amerikanischen Technologiemonopol auf lange Sicht schaden wird. Mit anderen Worten: Die USA versuchen, gegen den Strom zu schwimmen, die Multipolarität einzudämmen und die Uhr in eine Welt zurückzudrehen, in der die Dinge für sie vorteilhafter waren – und das ist unmöglich.