Warum das Senatsrennen von Arizona in unserem neuesten Prognose-Update auf „Toss Up“ verschoben wird

Mit der Rückkehr von Arizona in den Vorstand haben die Republikaner ihren Weg zur Senatsmehrheit verbreitert. Es ist jetzt eines von fünf „Toss Up“-Rennen, das sich Georgia, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin anschließt.

Wenn die Republikaner Pennsylvania (wo die Demokraten am Dienstagabend John Fettermans wackelige Debattenperformance ins Schwitzen bringen) und Wisconsin (wo GOP Sen. Ron Johnson in einigen Umfragen einen Vorsprung herausgefahren hat), können sie wahrscheinlich die Kontrolle über den Senat umdrehen, indem sie nur einen der am stärksten gefährdeten Amtsinhaber der Demokraten verdrängen: Kelly und Sens. Raphael Warnock (Ga.) und Catherine Cortez Masto (Nev.).

Kellys schrumpfender Vorsprung – die meisten Umfragen zeigen den Demokraten weiterhin vorne, aber mit immer kleineren Abständen – hat wenig mit Masters zu tun, der weithin als unterfinanzierter und uninspirierter Wahlkampf angesehen wird. Die Demokraten haben den GOP-Kandidaten in den Äther überschwemmt, obwohl Masters einige späte Unterstützung erhalten hat, hauptsächlich von konservativen Gruppen, die als ideologische Mitläufer angesehen werden.

Aber Masters wird durch das Wahlumfeld und die relative Stärke an der Spitze des Tickets beflügelt. Es stimmt zwar, dass Kelly und Lake stärkere Kampagnen führen als ihre Gegner, aber Lake und Masters sind eher ein Ticket als die Demokraten. Auf Werbetafeln und Hofschildern im Großraum Phoenix stand „VOTE LAKE & BLAKE“. Und bei Lakes gut besuchten Wahlkampfveranstaltungen schreit sie in ihrer Stump-Rede oft die Senatskandidatin heraus.

Kari Lake begrüßt das Publikum während eines Stopps ihrer Ask Me Anything Tour auf dem American Way Market am 20. September 2022 in Chandler, Arizona. | Rebecca Noble/Getty Images

Die Demokraten ihrerseits sagen, sie erwarteten, dass das Rennen im Senat zu Ende gehen würde, und Arizona war schon immer ein zentraler Teil ihrer Landkarte. Selbst als sich republikanische Gruppen von außen aus dem Bundesstaat zurückzogen, hielten der offizielle Wahlkampfarm der Demokraten und das Top-Super-PAC die Hitze auf Masters aufrecht.

In einem Interview hier am vergangenen Wochenende erinnerte sich Kelly an seinen Sonderwahlsieg vor zwei Jahren, als er am Labor Day auf einen zweistelligen Vorsprung in den Umfragen gesetzt wurde, nur um zu sehen, wie das Rennen deutlich enger wurde und nur zwei Punktsieg über die ernannte republikanische Senatorin Martha McSally.

„Ich denke, in Arizona und anderen Bundesstaaten werden die Rennen wettbewerbsfähiger, je näher der Wahltag rückt“, sagte Kelly. „Es gibt weniger unentschlossene Wähler. Das haben wir 2020 gesehen.“

Selbst als die Demokraten die letzten beiden Senatswahlen, die Präsidentschaftswahlen 2020 und die Mehrheit der Sitze im Repräsentantenhaus von Arizona gewonnen haben, ist die GOP des Bundesstaates weiter nach rechts vorgedrungen. Kelli Ward, einst vom republikanischen Establishment hier als Verschwörungstheoretiker verspottet, übernahm vor drei Jahren die staatliche Parteiorganisation.

Und das diesjährige GOP-Ticket, das größtenteils mit Kandidaten besetzt ist, die Unwahrheiten über die letzten Wahlen in Arizona gesät und gefördert haben, geht noch stärker nach rechts. Bei einer Veranstaltung Anfang dieser Woche in einer Megakirche in Phoenix mit den meisten landesweiten und gesetzgebenden Kandidaten sagte Rep. David Schweikert (R-Ariz.), der eine Wiederwahl in einem Swing-Distrikt in der Gegend von Phoenix anstrebt, gab eine Vorschau auf die kämpferische Haltung, die die Republikaner des Repräsentantenhauses gegenüber der Biden-Regierung einnehmen werden, und versprach, „weit über die Definanzierung“ von Bundesbehörden hinauszugehen.

„Wir werden einige Regierungsschließungen haben. Sie müssen unseren Brüdern und Schwestern da draußen erklären, dass an dieser Schließung der Regierung nichts auszusetzen ist“, sagte Schweikert der Menge republikanischer Aktivisten. „So soll das System funktionieren.“

In der Zwischenzeit schien der republikanische Abgeordnete Mark Finchem, der republikanische Kandidat für das Amt des Außenministers, vorzuschlagen, dass Lake physischen Bedrohungen ausgesetzt sein könnte, wenn sein Gegner, der Demokrat Adrian Fontes, nächsten Monat gewinnt, da die Position in diesem Fall an erster Stelle in der Gouverneurs-Nachfolge steht einer Vakanz.

„Glaubst du, das macht sie zu einem Ziel?“ Finchem fragte die Menge nach hypothetischen Ticket-Splitting-Siegen. „Oh ja.“

Ein Masters-Sprecher lehnte eine Anfrage zum Interview mit dem Kandidaten ab. Bei der gleichen Veranstaltung in Phoenix sagte Masters in seinen Ausführungen vor der Menge eine „rote Welle“ voraus.

Kelly sagte unterdessen, er habe immer erwartet, dass das Rennen bis zum Ende gehen würde.

„Landesweite Rennen in Arizona – sie sind nah dran. Sie standen sich regelmäßig ziemlich nahe“, sagte Kelly. „Ich bin nicht der typische Politiker, der sagt: ‚Oh, absolut [I’m going to win].‘ Aber ich habe eine Kampagne aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, zu gewinnen. Und ich arbeite jetzt seit über 22 Monaten an den Themen, die den Bewohnern Arizonas am wichtigsten sind.“

Hier sind zwei weitere wichtige Verschiebungen in der Wahlprognose von POLITICO:

Der Gouverneur von Pennsylvania bewegt sich auf die Demokraten zu

Wenn Lake einige Rockschöße für Masters in Arizona haben könnte, sieht Doug Mastriano wie ein Anker für republikanische Kandidaten in Pennsylvania aus.

Mastriano ist in den Umfragen weit hinter Staatsanwalt Josh Shapiro zurückgefallen, und die Demokraten arbeiten daran, Republikaner anderer Rassen an den unpopulären Gouverneurskandidaten zu binden. Das Rennen wechselt von „Lean Democratic“ zu „Likely Democratic“.

Fetterman unterbrach den GOP-Kandidaten Mehmet Oz während ihrer Debatte am Dienstag, um auszurufen: „Du rollst mit Doug Mastriano!“ Und die Hausdemokraten versuchen, den Kandidaten für einen offenen Sitz in West-Pennsylvania auch an Mastriano zu binden.

Andere Handicapper haben die Demokraten sowohl in Pennsylvania als auch in Michigan als starke Favoriten charakterisiert, nachdem Umfragen im August und September zeigten, dass Shapiro und die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, ihren GOP-Gegnern weit voraus waren.

Aber auch wenn das Vertrauen in Shapiro zunimmt, gibt es Anzeichen dafür, dass Whitmer ein härteres Rennen bevorstehen könnte als bisher angenommen. Die Umfragen haben sich verschärft, und MAGA, Inc., der mit Trump verbundene Super-PAC, startet dort am Donnerstag Fernsehwerbung. Michigan bleibt vorerst in der Kategorie „Lean Democratic“.

Die Republikaner machen weiterhin Hausgewinne

Zwei „Toss Up“-Kongressrennen bewegen sich in Richtung Republikaner – beide jetzt um Sitze – Präsident Joe Biden gewann 2020 mit großem Vorsprung – ein Zeichen für die anhaltende Dynamik der GOP im Kampf um das Repräsentantenhaus.

GOP-Rep. Mike García ist jetzt der Favorit für die Wiederwahl nördlich von Los Angeles, obwohl er einen Sitz innehat, der mit 13 Prozentpunkten für Biden gestimmt hat. Die Demokratin Christy Smith macht ihr drittes Angebot, um Garcia zu besiegen – nachdem sie 2020 eine Sonderwahl und eine allgemeine Wahl verloren hat –, aber außerhalb der Demokratischen Gruppen haben ihre Kampagne größtenteils aufgegeben, insbesondere angesichts des hohen Preises des Medienmarktes von LA. Garcias Rennen wechselt zu „Lean Republican“.

So auch ein offener Sitz in Oregon, wo der gemäßigte demokratische Repräsentant. Kurt Schrader wurde in diesem Frühjahr in einer Vorwahl abgesetzt. Die Republikanerin Lori Chavez-DeRemer führt den Demokraten Jamie McLeod-Skinner an, der Schrader im Mai besiegte, und die nationalen Demokraten haben ihr Geld umgeschichtet, um zwei noch blauere Sitze im Staat zu sichern.

Oregons 5. Bezirk wechselt von „Toss Up“ zu „Lean Republican“.

Inzwischen hat die Demokratische Rep. Mike Levin ist in seinem Rückkampf gegen den Republikaner Brian Maryott bei San Diego nicht mehr der Favorit. Levin gewann 49 Prozent der Stimmen bei den Vorwahlen im Juni gegenüber Maryotts 19 Prozent, aber damals standen vier andere republikanische Kandidaten auf dem Stimmzettel. Sein Bezirk wechselt von „Lean Democratic“ in die Kategorie „Toss Up“.

Die Änderungen lassen die Republikaner auf 213 Sitzen bevorzugt – nur 5 weniger als die 218, die für die Mehrheit benötigt werden – verglichen mit 195, wo Demokraten bevorzugt werden, und 27 in der Spalte „Toss Up“.