Chinas Spitzendiplomat Wang Yi hat kürzlich Japan und Südkorea aufgefordert, ein Gespür für die Politik zu entwickeln „strategische Autonomie“ aus dem Westen und arbeiten mit Peking zusammen „Asien wiederbeleben.“

„Egal wie blond Sie Ihre Haare färben, wie scharf Sie Ihre Nase formen, Sie können niemals ein Europäer oder Amerikaner werden, Sie können niemals ein Westler werden.“ sagte Wang.

Die Logik ist ganz einfach: Asien sollte für Asiaten da sein, die zusammenarbeiten, und die USA, wie sie von Peking dargestellt werden, sind ein unerwünschtes „externes“ Drittland, das dort nichts zu suchen hat und daher als störende Kraft dargestellt wird Frieden, Wohlstand und Stabilität der Region.

Außer, dass es nicht so einfach ist. In den Augen der US-Verbündeten Südkorea und Japan ist ein Asien ohne Amerika ein von China dominiertes Asien, oder genauer gesagt, eine Rückkehr zum „Sinozentrismus“ der Zeit vor dem 19. Jahrhundert, als sich ganz Ostasien um Peking als Nebenfluss drehte Staaten zum „Zentralreich“. Im modernen nationalistischen Ethos beider und auch anderer Länder ist dies ebenso inakzeptabel, und deshalb werden die USA von ihnen „eingeladen“, um ihre eigenen Privilegien zu erlangen.

Selbstbestimmung

Die Außenpolitik und Hegemonie der USA gedeiht, indem sie die Norm der „Selbstbestimmung“ zu einer Waffe macht, die Idee, dass Länder frei sein und nicht von anderen regiert werden sollten. Dabei stellen sich die USA als Beschützer aller freien Nationen dar und bilden im Gegenzug Bündnisse zum gegenseitigen Nutzen, indem sie die Unabhängigkeit bestimmter Staaten unterstützen und im Gegenzug ihre eigenen geopolitischen Präferenzen in einer bestimmten Region projizieren.









Beispielsweise unterstützen die USA Südkorea gegen Nordkorea und erlangen so eine militärische Präsenz in der Region. In ähnlicher Weise unterstützen die USA Israel gegen seine Feinde im Nahen Osten und ermöglichen so, dass das Land zu einem Mittel zur „Machtprojektion“ für Washingtons eigene Interessen wird. Dies ist auch die Logik, die die USA anwenden, um in Europa Einfluss zu gewinnen. Washington erkennt, dass es, wenn es den Konflikt zwischen Großmächten schüren kann, seine Hegemonie dauerhaft aufrechterhalten kann, indem es ein Bedürfnis für sich selbst schafft. Die USA schaffen die Krise (z. B. durch die Teilung der koreanischen Halbinsel oder die Isolierung Taiwans vom chinesischen Festland) und vermarkten sich dann selbst als Lösung.

Alternativ dazu erobert es rivalisierende Imperien wie Japan, Italien oder Deutschland und bindet sie anschließend in sein eigenes Bündnissystem ein, im Austausch für die Aufrechterhaltung ihrer eigenen Privilegien.

Asiatischer Nationalismus

Tatsächlich ist Asien eine viel stärker nationalistische Region als Europa. Dies liegt daran, dass ihre Ideologie, selbst für die Demokratien, nicht universalistisch ist oder auf „gemeinsamen Werten“ basiert. Vielmehr hat die Geschichte des Kolonialismus in Verbindung mit ungelösten Konflikten mit ihren Nachbarn den asiatischen Nationen ein anhaltenderes Gefühl der Sicherheit und Abwehrbereitschaft hinterlassen. Das macht sie patriotisch, im Gegensatz zu der Idee, ein „gemeinsames Erbe“ anzunehmen.













Stört es beispielsweise die europäischen Nationen, dass Aspekte ihres eigenen Erbes und ihrer eigenen Kultur auf die antiken Zivilisationen Griechenlands und Roms zurückgehen? Natürlich nicht, das ist ein gemeinsames „europäisches“ Gefühl. Aber in Asien ist die Idee eines gemeinsamen kulturellen Erbes, auch wenn es explizit offensichtlich ist, tabu. Koreaner reagieren mit Wut, wenn China Anspruch auf etwas in ihrer Kultur erhebt oder es wagt zu behaupten, es sei eine Erfindung.

Dies liegt daran, dass Korea ab dem 20. Jahrhundert die historische Vorstellung des Sinozentrismus ablehnte und stattdessen seinen eigenen nationalistischen Exzeptionalismus betont. Die Unterwerfung unter China steht somit im Widerspruch zur Identität der Koreaner. aber ein Bündnis mit den USA ist es nicht. Ebenso akzeptiert Japan den Sinozentrismus nicht, weil es sich selbst als rivalisierendes Imperium sieht, das einst versuchte, Asien, bekannt als „ostasiatische Wohlstandssphäre“, seine eigene Vision aufzuzwingen.

Daher „laden“ beide Länder die USA effektiv ein, weil es ihnen geopolitischen Einfluss und Privilegien verschafft, während ihr Nationalstolz eine Unterwürfigkeit gegenüber China ablehnt. Auch im Süden lehnt Vietnam, obwohl es technisch gesehen kein Verbündeter der USA ist, die Idee ab, dass der Sinozentrismus einst von China dominiert wurde. Daher wird der Nationalismus zu einem Hindernis für das Konzept „Asien für Asiaten“, da jede asiatische Nation glaubt, es sei das Beste. Aus diesem Grund kann es zwei asiatische Länder wie Südkorea und Japan geben, die beide Verbündete der USA sind, sich aber dennoch feindselig gegenüberstehen.

Die Kehrseite dieser Vereinbarung ist jedoch, dass es für die USA auch schwieriger wird, sich überschneidende Bündnissysteme in Ostasien oder eine östliche NATO-Einheit zu schaffen. Im euroatlantischen Raum funktioniert die NATO, weil sie den westlichen Universalismus im Namen „gemeinsamer Werte“ nutzt. Aber in Ostasien ist das einfach nicht anwendbar, da dort jede Nation für sich selbst ist. China würde natürlich sehr gerne eine gemeinsame Vorstellung von „Asiatismus“ im Wertesinn schaffen, um die USA auszuschließen, aber es war dabei überhaupt nicht erfolgreich. Es muss einen besseren Job machen, um sie davon zu überzeugen, dass es sich nicht um eine Rückkehr zu den Tributvereinbarungen der Qing-Dynastie handelt. Andernfalls können die USA diese Spaltungen dauerhaft ausnutzen, um ihre Präsenz aufrechtzuerhalten.