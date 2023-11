Warum Carolins Kandidat niet op de Pferdehof-schläft

Fuldaer Zeitung Panorama

van: Lena Eberhardt

De nieuwe Staffel van „Bauer sucht Frau“ startte tijdens de montage. In deze Staffel zit een kandidaat in de Main-Kinzig-Kreis sinds: Pferdewirtin Carolin is met mijn liefde in de Sendung.

Langenselbold – Die nun mehr 19. Staffel der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ ist am Montag 20. November officieel begonnen. De volgende kandidaten zijn aanwezig op het kantoor van Carolin in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis). Die 26-Jährige hofft in der Sendung ihr großes Liebesglück zu finden. “Ik ben blij met mijn vrije tijd en een goede baan, en ik kan ook van mijn leven genieten”, aldus de Landwirtin zum Start der neuen Staffel.

Bauer sucht Frau (RTL): Warum Carolins Kandidat nicht op de Pferdehof-schläft

Alle mannen zijn blij om bij Carolin te zijn. Dus beschouw de moderator in de Bause die Pferdewirtin in Folge 1 op zijn Hof en de überreichte der 26-Jährigen die Briefe ihrer Bewerber. “Je bent naar de Menge Post gekomen”, geniet samen met Carolin van je gezelschap. In het Hof-Café kun je genieten van de twee vrienden die samen hun briefjes delen. “Ik ben gespannen, ik kan goed oordelen”, zei de Landwirtin.

De scheiding van Pferdewirtin Carolin speelt zich af in de eerste fase van Lukas. © Stefan Gregorius/RTL

Na het grote Scheunenfest is het tijd dat Carolin als eerste aanwezig is met de Bewerbern. “Deze grote Liebesgeschichten beginnen hier”, begroette Inka Bause de kandidaten. Je ervaart immers de landwirtinnen en landwirte ihre bewerber vorgestellt. Als Letzte in der Runde oorlog Carolin an der Reihe. “Het beste komt als het om Schluss gaat”, aldus de moderator. Als eerste Bäuerin in der Sendung, sich Carolin gleich vier mannen ausgesucht.

Persoonlijke kandidaten zijn Lukas, Marcel, Martin en Stefan. “Vier totaal onbekende mensen. Ik vind dat zo spannend”, zei Bause. In vier weken gesprekken vertel jij Carolin graag meer over de kandidaten. Als je de beste kansen hebt, zul je immers de beste tijd hebben. Die Wahl, toen Carolin met de Hofwoche nimmt was, is niet meer een feit. Schließlich entschied ich die 26-Jährige für Lukas.

Hübsche-Bäuerinnen-Alarm bij RTL: Alle kandidaten voor de nieuwe „Bauer sucht Frau“-Staffel Foto’s nemen

In Folge 2 uur Dienstagabend (21 november) durfde kandidaat Lukas (26) het aan om “Hofwoche” te spelen met Carolins Pferdehof. De 26-jarige Lukas met een Oldtimer Chevrolet van Langenselbolder Bahnhof ab. Auf dem Hof ​​arriveerde eind 26 jaar. Kandidaten hebben een bijzondere ervaring: Lukas wil de Pferdehof niet bezoeken.

De Pferdewirtin staat Lukas, zodat u op de baan kunt genieten van het geweldige water, zodat de gasten er niet meer gebruik van kunnen maken. Kurzum werd verstrekt voor Lukas Abhilfe. Voor een 26-jarige spoorwegdisponent in Hessen is het mogelijk geweest om residentiële mobiliteit te realiseren. “Het is geweldig. Kamperen op de Reiterhof“, gelukkig Lukas. „Das steht einem Gästezimmer nichts nach.“

Zum Beginn der Hofwoche hatte die Pferdewirtin für Lukas heeft een hele bijzondere Begegnung geplant. “Ik dacht: ik bracht mezelf naar de eerste dag van de Kälbchen. “Kälbchen sind zuckersüß,” zei Carolin. Samen met Carolin tijdens de 26 jaar Jungle. Weniger niedlich, aber genauso aufregend war auch die nächste Begegnung für Lukas: There with zum first Mal auf Carolins Vater.

“Caro heeft een goed humeur en humor. “Als je naar mij kijkt en nog steeds een heldere stem hebt, denk ik dat er veel sympathie is”, aldus Lukas. Beiden zullen er baat bij hebben als ze zelf hun tijd aan de rechtbank kennen. “Lukas lijkt alerter te zijn geweest. “Wij bieden de beste steun voor mijn toekomstige echtgenoot”, zei de Landwirtin.

Het laatste nummer “Bauer sucht Frau” verscheen op Montag op 27 november om 20.15 uur op RTL.