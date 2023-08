tz Welt

Insgesamt werden die Sommer in Deutschland trockener. © Armin Weigel/dpa

Der Trend der Gesamtniederschläge in Deutschland ist seit Jahrzehnten steigend. Doch eine einzelne Statistik sagt wenig über das Dürre- und Trockenheitsproblem aus.

Berlin – Historisch gesehen fällt in Deutschland jedes Jahr mehr Regen als zu Beginn der Wetteraufzeichnungen. Eine entsprechende Statistik des Deutschen Wetterdienstes wird von Klimaschutzgegnern genutzt, um das Problem mit Dürre und Trockenheit herunterzuspielen.

Beanspruchen: Da der jährliche Niederschlag in Deutschland im Vergleich zu 1881 um sieben Prozent zugenommen hat, gibt es keine Probleme mit Dürre.

Auswertung: Falsch.

Fakten: 57,7 Millimeter oder sieben Prozent mehr Jahresniederschlag in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt dies seit 1881 als sogenannten linearen Trend an. Doch der Wert allein hat wenig Aussagekraft.

Der Anstieg ist vor allem auf mehr Niederschläge in den Wintermonaten zurückzuführen. Darauf weisen das Umweltbundesamt und der DWD selbst hin. „Im Sommer hingegen sind die Niederschläge seit 1881 in einem linearen Trend um etwa fünf Prozent zurückgegangen“, erklärt DWD-Agrarmeteorologe Andreas Brömser im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Der Sommer ist neben dem Frühling die für die Landwirtschaft wichtige Vegetationsperiode. „Wir brauchen im Sommer mehr Niederschläge“, sagt Brömser.

Zudem sei es laut Brömser nicht möglich, aus der Niederschlagsmenge allein Rückschlüsse auf Bodenfeuchtigkeit oder Trockenheit zu ziehen. Als einen Grund nennt er den Anstieg der Durchschnittstemperaturen seit 1881: „Je höher die Temperaturen, desto mehr Regen verdunstet schnell.“ Der in Deutschland verzeichnete Anstieg um 1,7 Grad Celsius bedeutet rund zwölf Prozent mehr Verdunstung.“

Der vergleichsweise nasse Sommer 2023 kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass die Dürren in Deutschland in den letzten Jahren teilweise außergewöhnlich waren. Im Jahr 2020 schrieben Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in der Zeitschrift „Scientific Reports“, dass Mitteleuropa in den Jahren 2018 und 2019 die schlimmsten Sommerdürren der letzten 250 Jahre erlebt habe.

DWD-Meteorologe Brömser sagt: „Die letzten zehn Jahre waren trockener als der langfristige Trend.“ Dennoch muss man bei der Frage vorsichtig sein, ob es sich um eine langfristige Entwicklung oder eine Schwankung über einige Jahre handelt.

Und was ist mit dem Boden? Das Umweltbundesamt schrieb in einem Bericht aus dem Jahr 2019 unter Berufung auf DWD-Angaben, dass die Zahl der Tage mit geringer Bodenfeuchtigkeit seit 1961 deutlich zugenommen habe. Ein Blick auf den sogenannten Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums zeigt, dass der Regen der vergangenen Wochen zugenommen hat sorgte vielerorts für ausreichend Wasser in den oberen Bodenschichten. Doch in den tieferen Schichten hält die Dürre in vielen Regionen an. dpa