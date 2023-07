Schweden müsse härter an seinen „Hausaufgaben“ arbeiten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan diese Woche. Er kritisierte erneut scharf die Koranverbrennung in Schweden, die letzte Woche für Aufsehen gesorgt hatte. „Der feige Angriff auf unser heiliges Buch Koran in Stockholm, der Hauptstadt Schwedens, hat uns alle erschüttert“, wurde er von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zitiert. Erdogan sprach von „Hassverbrechen“, die durch Islamophobie angeheizt würden. Dann kam die klare Botschaft an Schweden: Der Kampf gegen Terrororganisationen und Islamfeindlichkeit sei entscheidend für die „Freundschaft mit der Türkei“.

Erdogan hat das skandinavische Land seit Monaten in Bedrängnis gebracht und fordert die Auslieferung schwedischer Staatsbürger, die in der Türkei als Terroristen gelten, im Austausch für die Zustimmung zum NATO-Beitritt. Zudem sollen laut Erdogan Demonstrationen verboten werden, wenn dort Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt werden. Laut Ankara geht die Regierung in Stockholm nicht ausreichend gegen die Anhänger der PKK in Schweden vor. Nach Erdogans erneuten verbalen Angriffen auf Stockholm scheint eine NATO-Mitgliedschaft beim Gipfel in Vilnius zunehmend unwahrscheinlich.

Schweden hat sich bereits an die Türkei gewandt

In der NATO galt die Zustimmung zum Beitritt Schwedens lange Zeit als Formsache. Jetzt nutzt Erdogan es, um außenpolitische Ziele zu erreichen. Schweden hat bereits Schritte gegenüber der Türkei unternommen. Anfang Juni traten neue Anti-Terror-Gesetze in Kraft und ein Waffenembargo gegen die Türkei wurde aufgehoben. Dass PKK-Anhänger weiterhin demonstrieren dürfen, ist Erdogan ein Dorn im Auge. Schweden lehnt ein Verbot sowie die Auslieferung von 130 mutmaßlichen Terroristen ab. Viele von ihnen besitzen seit langem die schwedische Staatsbürgerschaft.

Unterstützung erhält Erdogan von Ungarns Staatschef Viktor Orban, der dem Beitritt ebenfalls noch nicht zugestimmt hat. „Orban unterstützt Erdogan aus persönlichen wirtschaftlichen Interessen, er und seine Verwandten machen gute Geschäfte in der Türkei“, sagt Simon Koschut, Professor für Internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Hinzu kommen die enge Bindung Ungarns an Russland und seine Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. Sobald die Türkei nachgibt, ist sich Koschut sicher, dass auch Ungarn einem Beitritt zustimmen wird. „Ungarn ist nicht der Game Changer, alles hängt von der Türkei ab.“

Aufnahme Schwedens erst nach Gipfeltreffen möglich

Für Erdogan steht jedoch mehr auf dem Spiel: Sein erstes Ziel, die Wiederwahl zum Präsidenten, hat er bereits erreicht. Nun will er moderne Kampfjets aus den USA kaufen. „Die Amerikaner verweigern ihm die Kampfjets, weil die Türkei das russische Raketenabwehrsystem S-400 nutzt und die Russen damit amerikanische Technologie ausspionieren könnten“, sagt Koschut.

SPD-Außenpolitiker Nils Schmid ist zuversichtlich: „Ich zähle darauf, dass die Türkei beim Gipfel der NATO-Mitgliedschaft Schwedens zustimmt“, sagte er im Interview mit dem RND. „Erdogan will sich auf dem Gipfel als entscheidender Regierungschef präsentieren und das wird nur funktionieren, wenn er seine Blockade endlich aufhebt.“ Gut möglich, dass der Durchbruch erst in der Nacht zwischen den beiden Gipfeltagen gelingt. „Die jüngste Koranverbrennung in Schweden erschwert die Verhandlungen mit Erdogan, ist aber nicht ausschlaggebend für die Zustimmung zur NATO-Mitgliedschaft“, sagt Schmid. Dabei geht es Erdogan weniger um die Schweden und deren Umgang mit den Kurden als vielmehr um Zugeständnisse beim Kampfjet-Deal mit den USA.

Eigentlich ist es nicht mehr möglich, dass Schweden auf dem Gipfel überraschend in die NATO aufgenommen wird. Erdogan und Orban brauchen eine parlamentarische Abstimmung, um der NATO-Mitgliedschaft Schwedens zuzustimmen. „Aber das türkische Parlament tagt nicht mehr vor dem NATO-Gipfel, daher kann sich Erdogan in Vilnius nicht einigen“, sagt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. „Aber die Schweden werden behandelt, als wären sie Mitglied“, sagt der Experte im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Sie sind beispielsweise bereits in die wichtigsten Meetings integriert. Dass Erdogan sich aufspielt und einen großen Auftritt sucht, ist für alle ärgerlich. „NATO-Mitglieder müssen Erdogans Erpressung ertragen, weil sie kein Druckmittel gegen ihn haben.“ Am Ergebnis ändere das aber nichts, stellt Jäger klar: „Früher oder später wird Schweden der Nato beitreten.“

Vier-Augen-Gespräch zwischen Biden und Erdogan?

Koschut ist optimistischer: „Ähnliche Situationen gab es bereits auf Nato-Gipfeln, die bis zum Gipfeltag noch nicht entschieden waren“, sagt er im Interview mit dem RND. Er bezieht sich auf die Ernennung des ehemaligen dänischen Ministerpräsidenten Anders Rasmussen zum NATO-Generalsekretär, gegen die die Türkei bis vor Kurzem ihr Veto eingelegt hatte. Damals hatten Mohammed-Karikaturen aus Dänemark die Kritik ausgelöst. Noch während des Gipfels verhandelte der damalige US-Präsident Joe Biden mit Erdogan und konnte seine Meinung ändern. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es bei diesem Gipfel zu einer ähnlichen Situation kommen wird und dass Biden und Erdogan privat verhandeln werden, möglicherweise unter Vermittlung von Nato-Generalsekretär Stoltenberg“, sagte Koschut.

Es bleibt das Problem der Ratifizierung durch das Parlament. Allerdings hält Koschut es für möglich, dass die Türkei und Ungarn im Abschlussdokument des Gipfels zumindest ihre Zustimmung zum Beitritt bestätigen. „Das ungarische Parlament hatte dem Beitritt Finnlands bereits zugestimmt.“