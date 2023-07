Die 11-Jährige betrat zusammen mit ihrer Mutter die Bühne, wie in Aufnahmen zu sehen ist, die ein Fan am 26. Mai bei der Haltestelle in Paris aufgenommen hatte Renaissance Tour. Und obwohl es das erste Mal war, dass sie während dieser Tour die Bühne betrat, ließ Blue Ivy nichts aus.

Im Video ist sie in einem glitzernden silbernen Outfit zu sehen, das zu ihrer Mutter passt, und tanzt, während Beyoncé zu „My Power“ sang Der König der Löwen: Das Geschenk, das Album aus dem Jahr 2019, das den Live-Action-Disney-Film begleitete. Anschließend hatte Blue einen Moment ganz für sich allein im Rampenlicht, stolzierte über die Bühne und führte Beyoncés Tanzgruppe hinter sich her.

Natürlich sollten Blues Talente bei Eltern wie Beyoncé und Jay-Z niemanden überraschen. Und eine Person, die stolz auf alles ist, was sie erreicht hat, ist ihre Großmutter, Tina Knowles.

„Man kann singen, tanzen, Basketball spielen, spielen, Volleyball spielen, malen, zeichnen, formen, nähen, Gedichte schreiben, Lieder schreiben, kreieren, schauspielern, Klavier spielen! Ich könnte so weitermachen und so weiter“, schrieb Tina zu Ehren Blue Ivys 11. Geburtstag im Januar. „Weil es wirklich nichts gibt, was Sie nicht tun können. Sie sind lustig und schön und anmutig, freundlich und so klug. Ich könnte mir keine bessere Enkelin wünschen, Frau Blue Ivy Carter!“