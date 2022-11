Warum Bahnreisen in den USA so teuer sind

Der Acela von Amtrak ist der schnellste Personenzug der westlichen Hemisphäre, aber Tickets können teuer sein.

Amtrak-Tarife können im Nordosten, der Heimat des am stärksten befahrenen Streckenabschnitts im landesweiten Netz der Eisenbahn, das auch Haltestellen in Kanada umfasst, stark variieren.

Aber Tickets sind oft teurer als Flugtickets, obwohl die Flugzeiten viel kürzer sind als die typische Zugfahrt. Verkehrsforscher sagen, dass die Fahrpreise von Amtrak im Nordosten höher sind als die für vergleichbare Systeme.

Unterdessen hat das bundeseigene und finanzierte Amtrak in seiner fünf Jahrzehnte langen Geschichte kein Geld verdient.

Fahrgastzahlen und Finanzen haben sich vor der Coronavirus-Pandemie verbessert. Ein ehemaliger Manager sagte, dass das Unternehmen Anfang 2020 auf dem Weg zu seinem ersten profitablen Jahr in seiner Geschichte sei. Die Pandemie hat die Fahrgastzahlen in Mitleidenschaft gezogen und diese Hoffnungen zunichte gemacht.

Aber jetzt hat Amtrak Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Im November 2021 stellte die Bundesregierung Amtrak 66 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung der Ausrüstung sowie die Reparatur und Erweiterung seines Netzes zur Verfügung. Amtrak will die Fahrgastzahlen jährlich um 20 Millionen steigern und in Gebiete im ganzen Land mit schnell wachsender Bevölkerung, aber wenig Personenzugverkehr expandieren. Staaten wie Texas, Florida und Arizona sind alle Hauptkandidaten.

Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren.