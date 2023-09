Der Skandal um Hubert Aiwanger um ein antisemitisches Flugblatt aus den 1980er-Jahren ist seit seiner Veröffentlichung vor einer Woche von Tag zu Tag giftiger geworden.

Immer mehr Details kommen ans Licht und mehrere ehemalige Schulkameraden des Politikers aus dem südbayerischen Bundesland haben sich gemeldet, um dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister des Landes ihre Geschichten zu erzählen.

Sowohl Kritiker als auch Befürworter sind sich einig, dass das Flugblatt selbst nicht zu rechtfertigen ist. Als Scheinwettbewerb für den „größten Landesverräter“ konzipiert, bietet der einseitige Text von 1987 „Preise“ wie „einen Freiflug durch einen Schornstein in Auschwitz“.

Doch darüber, wie Aiwanger reagieren sollte und ob ein als Teenager verfasstes Pamphlet jemanden von einem politischen Amt in Deutschland disqualifizieren sollte, gingen die Meinungen auseinander.

Die Leugnung des Holocaust ist in Deutschland ebenso illegal wie die Verharmlosung der unter der Naziherrschaft begangenen Verbrechen. Daher könne man davon ausgehen, dass solche Vorwürfe den Ruf Deutschlands und seinen Anspruch, aus der Vergangenheit gelernt zu haben, aufs Spiel setzen, sagte er Nina Haase, Chef-Politikreporter der DW.

Aiwangers Reaktion auf Vorwürfe kritisiert

Der Süddeutsche Zeitungdie Tageszeitung, die die ursprüngliche Geschichte veröffentlichte, nachdem sie die Broschüre von Aiwangers ehemaligem Lehrer erhalten hatte, sagte, der Minister sei vor der Veröffentlichung mehrmals um eine Stellungnahme gebeten worden.

Erst nachdem die Enthüllungen an die Öffentlichkeit gelangt waren, meldete sich Aiwangers Bruder Helmut zu Wort und behauptete, er habe das Flugblatt geschrieben – offenbar in einem Wutanfall darüber, dass die Schule ihn ein Jahr abgesetzt hatte. Hubert Aiwanger gab zu, in seiner Schultasche mehrere Exemplare des Flugblatts gefunden zu haben, wofür die Schule damals eine Disziplinarstrafe gegen ihn verhängt hatte.

Hubert Aiwanger verlas am Donnerstag in einer Pressekonferenz eine Entschuldigung, doch seine erste Reaktion bestand darin, seinen Anklägern die Schuld für eine Verleumdungskampagne zu geben.

Der Skandal verschärfte sich im Laufe der Woche, als alte Klassenkameraden sich meldeten und bestätigten, sie könnten sich daran erinnern, dass Aiwanger Hitlergrüße gezeigt, Reden des ehemaligen Nazi-Führers nachgeahmt und antisemitische Witze gemacht habe.

In einem kurzen TV-Interview sagte Aiwanger am Mittwoch gegenüber Reportern: „Ich bin weder Antisemit noch Extremist, ich bin ein Demokrat, ich bin ein Freund der Menschheit, kein Feind der Menschheit (…) Worüber hier diskutiert wird.“ Meine Jugend überrascht mich ein wenig, aber es ist sicher so, dass man die Dinge, die in der Jugend passieren, auf die eine oder andere Weise interpretieren kann. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich das nicht getan habe, da ich in den letzten Jahrzehnten erwachsen geworden bin war ein Antisemit oder ein Extremist.

Aiwanger (links) ist Stellvertreter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder Bild: Frank Hoermann/SvenSimon/picture Alliance

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, verurteilte Aiwangers Reaktion und sagte, sie habe die Bemühungen von Schulen und Gedenkstätten, Menschen über den Holocaust aufzuklären, „torpediert“.

„Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Erbe des schwersten Verbrechens, das Deutsche je begangen haben, wäre eine proaktive und umfassende Aufklärung über die eigene Rolle bei der Entstehung und Verbreitung dieser antisemitischen Broschüre“, sagte Klein am Freitag der Funke-Mediengruppe.

Das teilte der Historiker Wolfgang Benz, der über zwei Jahrzehnte lang das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin leitete.

„Das Problem ist nicht, was ein dummer Junge vor 35 Jahren in seiner Schultasche hatte, sondern die Art und Weise, wie der inzwischen erwachsene Mann damit umgegangen ist, das zeigt, dass er nichts verstanden hat“, sagte er der DW.

„Die richtige Reaktion wäre gewesen: ‚Ja, ich habe mich an der Verbreitung dieser Broschüre beteiligt. Ich schäme mich dafür. Ich habe längst erkannt, dass es ein Fehler war.‘ Dann wäre er ein Ehrenmann gewesen, und man hätte ihm verzeihen müssen.

„Wir müssen klarstellen, dass dies kein Einzelfall ist“

Die wichtigsten jüdischen Organisationen in Deutschland haben dies eindeutig verurteilt. „Das Flugblatt darf auch nicht einfach als Jugendsünde abgetan werden, da es die für unser Land so wichtige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus regelrecht mit Füßen tritt“, schrieb Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, in einer Stellungnahme .

Jüngere deutsche Juden äußerten ihre Empörung über die anschließende öffentliche Debatte. Die Jüdische Studentenschaft Deutschlands (JSUD) hat eine Petition gestartet, in der sie den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU auffordert, Aiwanger sofort von öffentlichen Ämtern zu suspendieren, bis alle Vorwürfe geklärt sind.

„Wir müssen deutlich machen, dass das kein Einzelfall ist“, sagte JSUD-Präsidentin Hanna Veiler gegenüber der DW. „Dies hat eindeutig etwas mit der fehlerhaften Auseinandersetzung Deutschlands mit der NS-Geschichte und der Kontinuität rechtsextremer Einstellungen in Deutschland zu tun. Diese Einstellungen sind Teil der deutschen Gesellschaft und unseres kulturellen Erbes, und es ist unsere gemeinsame Pflicht, uns dieser Vergangenheit zu stellen (…) Wenn.“ Wenn wir immer nur auf andere Menschen zeigen und sagen: „Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist nicht meine Schuld“, dann wird das nie passieren. Dann werden es immer die anderen sein, die Antisemiten sind.“

Aber auch in der deutsch-jüdischen Gemeinde fand Aiwanger einige Befürworter. Die deutsche Zeitung Bild veröffentlichte einen Gastkommentar von Michael Wolffsohn, Geschichtsprofessor an der Universität der Bundeswehr und Sohn von Holocaust-Überlebenden, der den Verurteilern Aiwangers Doppelmoral vorwarf. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass anderen deutschen Politikern antisemitische Äußerungen und andere Fehltritte der Vergangenheit verziehen seien.

Wird es vor der Bayernwahl politische Konsequenzen geben?

Viele Unterstützer von Aiwanger haben die Kritik als politisierte Hetzkampagne eines linksliberalen Medienunternehmens beschrieben. Der Süddeutsche Zeitung wurde in der Tat für den Stil seines Artikels kritisiert, der laut einigen die politischen Konsequenzen für Aiwanger im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl im Oktober schwelgte.

Aber die Tatsache, dass Bayern vor einer Wahl steht, hat den politischen Brisanz der Debatte erhöht. Söders CSU ist derzeit führende Partei in einer Koalition mit Aiwangers etwas populistischeren rechten Freien Wählern (FW), was Aiwanger sowohl zum Verbündeten als auch zum Gegner des Ministerpräsidenten macht.

Angesichts dieses nicht beneidenswerten Balanceakts bestand Söders Reaktion darin, Aiwanger vorerst im Amt zu belassen, ihm aber eine Liste mit 25 Fragen zu schicken, die dringend beantwortet werden müssen.

„Es ist höchst problematisch, wenn Aiwanger sich nicht distanziert. Dann muss ich sagen, dass er als Teil der bayerischen Regierung nicht mehr tragbar ist“, sagte Ursula Münch, Leiterin der Tutzinger Akademie für politische Bildung in Bayern.

