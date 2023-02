Warum Ärzte immer noch Faxe verwenden und warum Ontario beabsichtigt, sie aus dem Gesundheitswesen zu entfernen

Das Faxgerät ist eine Technologie aus den 1980er Jahren, die im Gesundheitssystem von Ontario immer noch weit verbreitet ist, aber das könnte sich bald ändern.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums versenden Gesundheitsdienstleister in Ontario jedes Jahr schätzungsweise 152 Millionen Faxe.

Die Regierung von Premier Doug Ford verspricht, Faxe im Gesundheitsbereich über einen Zeitraum von fünf Jahren auslaufen zu lassen. Um es auf den Punkt zu bringen: Das Faxgerät erhält eine ganze Seite des neuen Gesundheitsplans der Regierung, und die Seite sieht so aus, als wäre sie gefaxt worden.

„Es ist an der Zeit, dass wir endlich das Fax streichen“, heißt es in dem Dokument mit dem Titel Your Health – A Plan for Connected and Convenience Care.

„Die Regierung von Ontario ersetzt innerhalb der nächsten fünf Jahre veraltete Faxgeräte durch digitale Kommunikationsalternativen bei allen Gesundheitsdienstleistern in Ontario.“

Mehr als 90 Prozent der Ärzte verwenden immer noch Faxgeräte, sagt die Ontario Medical Association (OMA). Rezepte, Testanforderungen und Facharztüberweisungen gehören zu den Gesundheitsdokumenten, die in der Provinz am häufigsten gefaxt werden.

UHR | Ontarios Gesundheitsminister über den neuen Gesundheitsplan der Provinz:

Ontario macht alles mit beim Austausch von Gesundheitsdaten für mehr Bundesgesundheitsfinanzierung: Minister 2. Februar 2023 – Die Gesundheitsministerin von Ontario, Sylvia Jones, erörtert den neu veröffentlichten Gesundheitsplan der Provinz und das Treffen nächste Woche zwischen dem Premierminister und den Ministerpräsidenten. Außerdem sprechen ein liberaler und ein konservativer Abgeordneter über die Reform des Kautionssystems.

„In meiner jetzigen klinischen Praxis, sei es durch meine Langzeitpflege oder im Krankenhaus, erhalten oder senden wir routinemäßig Faxe an andere Anbieter“, sagte Dr. Adam Kassam, Physiotherapeut und ehemaliger Präsident des Oma.

Das Faxgerät besteht in Ontario hauptsächlich deshalb, weil die Ärzte, Krankenhäuser, Labore und Apotheken der Provinz eine Reihe verschiedener Systeme für elektronische Patientenakten verwenden und viele dieser Systeme nicht so miteinander kommunizieren können, wie es Faxe können.

Laut Kassam erhöhen papierbasierte Faxe den Verwaltungsaufwand, da Gesundheitsdienstleister Zeit für die manuelle erneute Eingabe der per Fax erhaltenen Informationen aufwenden müssen. Aber er fügt hinzu, dass der Übergang zu einer vollständig digitalen Kommunikation einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

„Wir können Faxe nicht über Nacht komplett abschaffen“, sagte er in einem Interview. „Das würde Chaos im Gesundheitssystem verursachen.“

Angeline Ng, die Vizepräsidentin für berufliche Angelegenheiten bei der Ontario Pharmacists Association, sagt, eines der größten Probleme bei der Abkehr von Faxgeräten sei, wie teuer die neue Technologie sein wird und wer dafür bezahlt. (Eingereicht von Angeline Ng)

Angeline Ng, Vizepräsidentin für berufliche Angelegenheiten der Ontario Pharmacists Association, sagt, dass viele Angehörige der Gesundheitsberufe das Faxen tatsächlich bequem finden.

„Es ist nur ein Teil des Arbeitsablaufs“, sagte Ng in einem Interview. „So ist es seit vielen Jahren und es ist der Mechanismus, mit dem sich die Leute wirklich wohlfühlen.“

Für den Apothekensektor wird die größte Frage beim Übergang vom Faxgerät sein, wer die Kosten trägt, wenn die digitalen Kommunikationsplattformen, die es ersetzen, teuer sind, sagt Ng.

Faxe gelten traditionell als sichereres Kommunikationsmittel als das elektronische Versenden von Dokumenten, aber es stellt sich heraus, dass sie nicht so sicher sind, wenn sie an die falsche Nummer gesendet werden.

Irregeleitete Faxe sind laut dem Informations- und Datenschutzbeauftragten der Provinz die häufigste Ursache für die unbefugte Offenlegung persönlicher Gesundheitsinformationen in Ontario. Fast 5.000 Datenschutzverletzungen im Zusammenhang mit fehlgeleiteten Faxen wurden dem Büro des Commissioners im Jahr 2021 gemeldet.

Das Gesundheitsministerium hat bereits einige Anstrengungen unternommen, die auf Alternativen zum Faxen abzielen, wie z. B. das Ontario eServices-Programm, das es Ärzten ermöglicht, Überweisungen vorzunehmen und sich digital von Spezialisten beraten zu lassen.

Die Ford-Regierung hat fast seit ihrem Amtsantritt über die Abschaffung von Faxgeräten in verschiedenen Regierungszweigen gesprochen: