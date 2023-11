Warten auf deutsche Inflationsdaten: DAX stijgt deutlich — Aziatische aandelen schließen im Minus — Charlie Munger ist tot — Aroundtown Kracht Milliardenverlust — Evonik, UnitedHealth in Fokus

Duitsland Europa VS Azië

De Duitse Leitindex verhoogt uw leefomgeving efficiënter. Der DAX openingsnet op 16.013,16 Punkten (plus 0,13 Prozent). Anschließend kan de Duitse Börsenbarometer sterven 16.000-Punkte-Schallmauer noch deutlicher hinter sich las. Der TecDAX opening 0,22 hoger dan 3.141,14 koppels en dan later. Als Mittwoch op het Frankfurter Börsenparkett Optimismus is, zal de DAX verdomd zijn handelsbereik van de handelsstage verlassen. Tot binnenkort in oktober dat de DAX meer dan elf beschikbaar zal zijn. Für Zuversicht under der Anlegerschaft zorgt voor de mondiale daling van de inflatie. Hier zullen om 14.00 uur nieuwe inflatiegegevens beschikbaar komen, zodat we gegevens kunnen rapporteren over onze eigen Bundesländern-lassen met een aanzienlijke afwijking van de Teuerung-rechtbanken. Unternehmensseitig heeft nog steeds geen gelijk, het is slechts een kwestie van tijd voor de toekomst van de vastgoedmarkt. Dit is het leven van de lange termijn Buffett-Weggefährten Charlie Mungers in de levensduur van 99 jaar van het huishouden onder de familie van de wereld. Voor het volledige Indexoverzicht klik hier

De Europese Börsen-tendieren am Mittwoch etteren. De EURO STOXX 50 was 0,15 waard voor een prijs van 4.341,30 Einheiten in das Geschäft, dreht dann aber rasch ins Plus. Am Twoch blijft voor het eerst in de Europese Unie. Een nieuwe impuls zou kunnen komen in de vorm van beurzen vanaf nieuwe inflatiedata in Duitsland. Over het geheel genomen is de focus van de analyse gebaseerd op het feit dat de rapporten compact zijn, zodat de Fed 2024 het inflatiepercentage van de resultaten kan voorspellen. Voor het volledige Indexoverzicht klik hier

Die Anleger op Wall Street agierten am Dienstag zijn zeer optimistisch. Der Dow Jones-index er zijn bijna geen veranderingen en zijn meestal vriendelijker. Letztlich ging der Traditionsindex naar 35.416,98 Punkten (plus 0,24 Prozent) in de Feierabend. Ook de technologisch moeilijke NASDAQ-composiet woon-werkverkeer na nog een dag passeren. Begin in het bereik van de nullijn. Met 14.281,76 een waarde en een daling van 0,29 procent is het resultaat van de Tech-Index. Die ervaring, vanwege het belang van het hebben van een hoog levenspeil en het Amerikaanse bedrijfsleven en een terugtocht, wordt vermeden, dat het bedrijfsleven en de stand van zaken in het land belangrijk zijn, maar nu lijkt het erop dat de lucht helderder is. De lethargische en impulsieve handel van de feestdagen vestigde zich in het dienstdagfort. „De Amerikaanse markt zal schitteren na Thanksgiving en het vakantieseizoen zal eindigen“, zegt Kamil Dimmich, partner bij North of South Capital in Londen, geciteerd door het Duitse persbureau. Deze Anlegers stonden ook onder spanning op basis van de door de Fed opgestelde rente-uitslagen en de opnieuw opgezogen PCE-Deflators van de inflatie. Als u deze risicobeoordeling durft te doen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Voor het volledige Indexoverzicht klik hier