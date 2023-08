Viereinhalb Monate nach seinem schrecklichen Unfall in Portimao kehrt Pol Espargaro auf die Rennstrecke zurück. In der Zwischenzeit dachte der MotoGP-Fahrer darüber nach, aufzuhören. Letztendlich entschied er sich, weiterzumachen. Aber die Erinnerungen an den 24. März begleiten mich.

Acht gebrochene Knochen, zwanzig Pfund abgenommen, vier Wochen voller Rätsel. Pol Espargaro hat eine lange Leidenszeit durchgemacht, und dieses Wochenende sollte sie für den Spanier im britischen Silverstone enden. Geben die Rennärzte grünes Licht, darf der Motorradpilot viereinhalb Monate nach seinem schrecklichen Unfall in Portimao wieder fahren.

„FIT TO RACE“, postete der 32-Jährige zuletzt auf Instagram, zweifelt Espargaro nicht an seiner Rückkehr. Mittlerweile sah es allerdings ganz anders aus. „Ich habe darüber nachgedacht, mit dem Rennsport aufzuhören“, hatte der ehemalige Moto2-Weltmeister als Rekonvaleszenter zu DAZN gesagt, „zu sehen, wie auch die Menschen um mich herum leiden und wie meine Frau leidet, brachte mich zum Nachdenken.“

Letztendlich entschied er sich, weiterzumachen. Aber die Erinnerungen an den 24. März begleiten mich. Beim Saisonauftakt der MotoGP-Königsklasse in Portugal war Espargaro im Training schlecht geflogen. In Kurve 10 wurde er durch einen Highsider von seiner KTM geschleudert, überschlug sich mehrfach im Kiesbett und prallte gegen die Reifenstapel. Beim Betrachten der Bilder wird deutlich: Espargaro hat großes Glück, noch am Leben zu sein.

Regelmäßig in der Überdruckkammer

Die Folgen: zwei Brüche des zur Heilung komplett geschlossenen Kiefers, Brüche der Rippen und mehrerer Wirbel sowie eine Lungenprellung. Wegen der Wirbelsäulenverletzungen wurde das Comeback mehrfach verschoben, eigentlich wollte Espargaro in Mugello (11. Juni) und auf dem Sachsenring (18. Juni) noch einmal antreten.

Nun kehrt der Routinier, den der Deutsche Jonas Folger sechsmal ersetzte, nach der fünfwöchigen Sommerpause in den Weltcup zurück. Espargaro hat endlose Stunden Physiotherapie über sich ergehen lassen und ist regelmäßig in eine Überdruckkammer gegangen, um wieder bereit zu sein, mit über 300 km/h über die Strecken zu jagen.

Er kann es kaum erwarten, auf sein Fahrrad zu springen, sagte Espargaro: „Ich werde etwas Zeit brauchen, aber ich werde mein Bestes geben. Ich muss geduldig sein.“ Er habe „mehr gearbeitet als je zuvor in meinem Leben“. Der Rennfahrer dankte seinem Tech3-Team, den Ärzten und den Fans, die ihm in schwierigen Zeiten ermutigende Nachrichten geschrieben hatten. Sollte sich nichts ergeben, rollt der Rückkehrer am Freitag um 11.45 Uhr aus der Box in England.