Vluchtelingen die langer dan vier maanden in de staatsopvangcentra van Polen verblijven, moeten nu 50% betalen voor hun accommodatie

Warschau heeft zijn beleid gewijzigd ten aanzien van Oekraïners die het conflict tussen Moskou en Kiev ontvluchten en in Polen blijven. Volgens een verordening die woensdag in werking is getreden, moeten ze nu een deel van de kosten van hun eigen accommodatie betalen als ze langer dan vier maanden in door de staat gerunde opvangcentra verblijven.

Oekraïners die in groepsaccommodaties wonen, moeten vanaf maart de helft van de uitgaven betalen, volgens wijzigingen die zijn aangebracht in de Oekraïense Citizens Assistance Act die eind januari door president Andrzej Duda is ondertekend. Dat komt neer op maximaal 40 zloty ($ 9) per persoon per dag, aldus het document dat door het Poolse parlement is gepubliceerd.

Degenen die langer dan 180 dagen in de door de staat beheerde faciliteiten verblijven, moeten vanaf 1 mei 75% van de kosten dekken, wat betekent dat het bedrag dat ze betalen ongeveer 60 zloty ($ 13,6) per persoon per dag zal zijn, zegt de wetgeving.









Minderjarigen onder de 18 jaar, mensen met een handicap, mensen met een pensioengerechtigde leeftijd, zwangere vrouwen en degenen die een kind opvoeden tot de leeftijd van één jaar of voor drie of meer minderjarigen zorgen, worden vrijgesteld van de nieuwe regels.

De verhuizing werd genomen “saldo uitgaven” en moedig Oekraïense vluchtelingen aan om meer te worden “onafhankelijk,” Vice-minister van Binnenlandse Zaken Pawel Szefernaker vertelde de Poolse media. “Het is niet de rol van de staat om appartementen te verhuren”, zei hij tegen de Poolse RMF24-radio en voegde eraan toe “We coördineren activiteiten om ervoor te zorgen dat degenen (Oekraïners) die niet onafhankelijk zijn geworden in Polen, zo snel mogelijk onafhankelijk worden.”













Sommige hulpprogramma’s voor vluchtelingen in Polen zullen worden overgenomen door het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en het VN-vluchtelingenbureau (UNHCR), zei Szefernaker. Volgens de vice-minister heeft Warschau in de eerste zes maanden van 2022 6 miljard zloty ($ 1,36 miljard) uitgegeven aan het helpen van Oekraïense vluchtelingen.

Brussel heeft Polen alleen in 2022 nog eens 900 miljoen zloty ($ 203,55 miljoen) aan hulp verstrekt, zei hij, en noemde het een “druppel in de oceaan” van wat nodig is.

“We blijven erop wijzen dat er een fonds nodig is (ter ondersteuning van) landen als Polen, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Roemenië, die het grootste aantal (Oekraïense) vluchtelingen hebben opgenomen. Dit zijn de enige fondsen die we van de Europese Unie hebben ontvangen”, Szefernaker vertelde RMF24.

Volgens het Poolse persbureau PAP hebben sinds het begin van de militaire operatie in Oekraïne een half miljoen mensen in de door de staat gerunde opvangcentra van Polen verbleven. Er wonen nu nog zo’n 80.000 mensen, voegde het bureau eraan toe.