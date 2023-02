De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei zaterdag dat zijn land klaar is om zijn MiG-straaljagers aan Oekraïne te leveren als de VS een bredere coalitie leiden voor de overdracht van vliegtuigen naar het door oorlog verscheurde land.

“Vandaag kunnen we praten over de overdracht van onze MiG (jets) als onderdeel van een bredere coalitie, en daar zijn we klaar voor”, zei Morawiecki, volgens een rapport van Reuters uit Warschau. “Polen kan hier alleen deel uitmaken van een veel grotere coalitie, een coalitie met de Verenigde Staten als leider”, zei hij.

De opmerkingen van de premier komen een dag nadat de Poolse president Andrzej Duda in een interview met Sky News zei dat er te zijner tijd moderne straaljagers naar Oekraïne moeten worden gestuurd om Kiev te helpen de Russische invasie af te weren.

‘Ze zullen in de toekomst ook moderne vliegtuigen en straaljagers nodig hebben. Alles wat hen in staat stelt om technologisch de overhand te krijgen op de Russische strijdkrachten, is op dit moment waardevol”, vertelde Duda aan het nieuwscentrum.

De Poolse president zei ook dat oudere Poolse MiG-29-straaljagers uit het Sovjettijdperk eerder zouden kunnen worden gestuurd, aangezien dit vliegtuigen zijn die Oekraïense piloten kunnen besturen, aangezien dit al het soort uitrusting is waarmee ze vliegen.

“Dus door die uitrusting in de eerste plaats aan Oekraïne te schenken, wordt Oekraïne al gesteund, omdat ze tot op zekere hoogte tegenwicht bieden aan de Russen”, zei Duda.

Duda’s verklaring komt minder dan een week nadat hij aangaf dat Polen mogelijk geen westerse straaljagers aan Oekraïne kan leveren, waarbij hij opmerkte dat zijn land minder dan 50 straaljagers heeft.