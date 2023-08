Versuche von Adam Keighran, Tom Davies, Mitchell Pearce, Matt Whitley und Matt Ikuvalu verhalfen den Catalans Dragons zu zehn Siegen in elf Spielen der Betfred Super League und blieben mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze





Höhepunkte des Betfred Super League-Spiels zwischen den Warrington Wolves und den Catalans Dragons

Gary Chambers‘ erstes Spiel als Interimstrainer der Warrington Wolves endete mit einer 30:10-Niederlage gegen Betfred Super League-Spitzenreiter Catalans Dragons.

Durch Versuche von Adam Keighran, Tom Davies und Mitchell Pearce hatten die Katalanen in der ersten Halbzeit die Kontrolle, doch die Wolves, die nach dem Abgang von Daryl Powell als Cheftrainer eine neue Ära einleiteten, gaben sich einen Hoffnungsschimmer, als Ben Currie zwei Minuten vor der Pause flankte um es 18-6 zu machen.

Die gnadenlosen Tritte von Tyrone May führten dann in der zweiten Halbzeit zu verwandelten Versuchen von Matt Whitley und Matt Ikuvalu, denen der Video-Schiedsrichter ein weiteres mögliches Ergebnis zusicherte, um den Sieg sicherzustellen, bevor Josh Thewlis den späten Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte.

Mit einem zehnten Sieg in elf Super-League-Spielen blieben die Dragons mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, während Warrington trotz der sechsten Niederlage in Folge aufgrund der Punktedifferenz aufgrund anderswo erzielter Ergebnisse auf den fünften Platz vorrückte.

Geschichte des Spiels

Warrington gab dem ausgeliehenen Stürmer Jordy Crowther sein Debüt und Thomas Mikaele kehrte nach seiner Rückkehr aus Australien in den Kader zurück, während Connor Wrench anstelle von Matty Ashton, Joe Bullock und Adam Holroyd zurückgerufen wurde.

Die Katalanen nahmen gegenüber der Mannschaft, die Salford mit 42:0 besiegte, drei Änderungen vor: Mickael Goudemand, Bastien Scimone und Arthur Romano kamen anstelle von Michael McIlorum, Mike McMeeken und Jordan Dezaria in den Kader.

Die Wölfe starteten zielstrebig und wurden von einer lautstarken heimischen Unterstützung angefeuert, die versuchten, das Unrecht der letzten Wochen wiedergutzumachen, aber die französische Mannschaft überstand den frühen Angriff.

Der Tabellenführer zog nach 13 Minuten den ersten Treffer, als Pearces Crossfield-Kick von der Wolves-Verteidigung verfehlt wurde und der Ball in die dankbaren Hände von Keighran prallte, um zu punkten, wobei auch der Center die Umwandlung beisteuerte.

Als sich Fehler in das Spiel der Wolves einschlichen, wurde es für die Mannschaft von Steve McNamara fünf Minuten später besser, als Davies durch ein knackiges Handling über die Linie in die Ecke springen konnte. Keighran verfehlte mit der Umwandlung das Tor, verwandelte aber kurz darauf einen Elfmeter und brachte die Katalanen mit 12:0 in Führung.

Sie vergrößerten diesen Vorsprung, als eine weitere hervorragende Vorarbeit damit endete, dass Davies‘ Innenpass den unterstützenden Pearce über das Tor schickte und Keighran sein drittes Tor in der Halbzeit schoss.

Warrington machte sich Hoffnung auf ein Comeback, als ein Pass von George Williams schließlich die Verteidigung der Dragons durchbrach, als Currie drei Minuten vor der Halbzeitpause zum Tor stürmte und Ratchford verwandelte, um den Rückstand zur Halbzeit auf 12 Punkte zu reduzieren.

Mit dem ersten Treffer der zweiten Halbzeit, als Whitley nach einem Schuss von May aufsetzte, machten die Gäste alle Hoffnungen auf ein Comeback zunichte.

Innenverteidigerin May wiederholte die Dosis, als ein weiterer Tritt die Verteidigung der Wolves spaltete und Ikuvalu ein Tor ermöglichte, wobei Keighran beide Konvertierungen beisteuerte, bevor Thewlis zwei Minuten vor Schluss einen späten Trostversuch für die Wolves erzielte.

Was sie gesagt haben

Steve McNamara, Cheftrainer der Catalans Dragons

„Was heute Abend gezeigt hat, ist, dass wir an einem schwierigen Ort und unter schwierigen Umständen gewinnen können. Es gibt immer diesen Rebound-Effekt, die Möglichkeit, wenn der Gegner den Trainer wechselt, herauszukommen und ein bisschen freier zu spielen, aber das haben wir ausgelöscht.“

„Uns fehlen viele Spieler und ich bin wirklich zufrieden mit den Spielern, die heute reingekommen sind und schon lange nicht mehr gespielt haben.“

Gary Chambers, Interimstrainer der Warrington Wolves:

„Natürlich ist man etwas enttäuscht, aber wir haben im Moment keine Zeit für diese Jungs. Ich dachte, sie haben hart gearbeitet und ich werde mich auf diese Weise für sie einsetzen.“

„Was sie diese Woche geleistet haben, die Leidenschaft, die sie in den Umkleidekabinen gezeigt haben, und das Engagement, das wird sich ändern.“

Spieler des Spiels Ben Garcia

„Es war eine großartige Leistung der Gruppe. Es ist schwer, hierher zu kommen … aber wir sind eine enge Gruppe und das haben wir heute Abend gezeigt.“

„Es ist die Einstellung Woche für Woche. Wir sind füreinander da.“

Was kommt als nächstes?

Beide Teams haben nächste Woche eine Woche frei für das Finale des Betfred Challenge Cup Katalanen Rückkehr zum Einsatz am Samstag, 19. August auswärts Leigh Leoparden in einem Match, das live weitergeht Sky Sports Arena (3 Uhr nachmittags). Warrington Spielen Sie am nächsten Tag erneut, wenn sie reisen Leeds Nashörner (3 Uhr nachmittags).