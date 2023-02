Wales ontvangt Engeland voor ronde 3 van Six Nations op zaterdag (16.45 uur); Louis Rees-Zammit begint over Rio Dyer; Alun Wyn Jones, Taulupe Faletau, Justin Tipuric, Gareth Thomas herinnerden zich allemaal; Leigh Halfpenny, Tomas Francis terug van blessure; Dan Biggar viel op de bank voor Owen Williams





Warren Gatland heeft negen wijzigingen aangebracht aan zijn ploeg uit Wales om zaterdag tegen Engeland te spelen in de Six Nations, na een tumultueuze week in het Welshe rugby.

Onder de wijzigingen is vleugel Louis Rees-Zammit hersteld van een enkelblessure om te starten in Cardiff, terwijl nr. 8 Taulupe Faletau, Alun Wyn Jones op de tweede rij, flanker Justin Tipuric en loshoofdige Gareth Thomas worden teruggeroepen.

Fly-half Dan Biggar is naar de bank gedropt, met Owen Williams genoemd om te starten.

Leigh Halfpenny is fit genoeg om als vleugelverdediger te starten na een rugkramp, waarbij Liam Williams uit de ploeg is gevallen, terwijl de strakke prop Tomas Francis ook terugkeert na een hersenschudding.

In de centra wordt Mason Grady genoemd in de plaats van George North voor zijn Test-debuut, en hij zal naast Joe Hawkins in het centrum starten.

Aangezien Wales aanvankelijk dinsdag zijn partij zou kiezen, maar de aankondiging annuleerde vanwege de buitengewone vergadering van woensdag over de toekomst van het rugby van Wales en de dreiging van stakingen, heeft Gatland veel meer veranderingen aangekondigd dan verwacht.

Naast Williams en North die uit de ploeg vallen, zijn prop Wyn Jones, indrukwekkende nr. 8 Jac Morgan, vleugel Rio Dyer en vervangende scrumhalf Rhys Webb allemaal weggelaten uit de 23 – Kieran Hardy die voor de laatste invalt. Saracens centrum Nick Tompkins is ook op de bank gekomen.

“Er komt wat ervaring terug in de ploeg met Taulupe Faletau, Justin Tipuric, Alun Wyn Jones en ook Leigh Halfpenny”, zei Gatland.

“En dan combineren we dat met spelers een kans geven. Owen Williams komt binnen op 10 – we moeten die 10-positie ontdekken, zodat Owen een kans krijgt.

“We hebben Mason Grady een eerste cap gegeven. Hij is een grote jongen, hij heeft een aantal echt mooie rugbyvaardigheden en het vermogen om te lossen. Hij is snel, dus hij is het soort centrum waarvan ik denk dat hij het allemaal zal hebben in de toekomst. Hij heeft een goede rugbykop op hem.

“Hij is nog vrij onervaren, dus de grote boodschap aan hem was ‘wat is het belangrijkste waar je aan moet werken?’ Hij zei ‘blijf praten en blijf communiceren’, dus dat was de focus voor hem en ik ben erg blij met hem geweest tijdens de training.

“De boodschap aan de spelers is: laten we een streep in het zand trekken wat betreft wat er aan de hand is en ons volledig concentreren op het rugby. We kennen de geschiedenis van Wales en Engeland; wat dat betekent voor iedereen in Wales, dus we hebben moet naar buiten gaan en een goede prestatie leveren.

“Voor beide teams is dit een enorme wedstrijd omdat we zaterdag winnen en we de zaken een beetje meer op de rails kunnen krijgen. Voor Engeland is het een enorme wedstrijd, want als je naar hun laatste twee wedstrijden kijkt, is dat ook een uitdaging, dus het is een enorme moment in deze wedstrijd.”

Wales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Josh Adams, 13 Mason Grady, 12 Joe Hawkins, 11 Louis Res-Zammit, 10 Owen Williams, 9 Tomos Williams; 1 Gareth Thomas, 2 Ken Owens (c), 3 Tomas Francis, 4 Alun Wyn Jones, 5 Adam Beard, 6 Christ Tshiunza, 7 Justin Tipuric, 8 Taulupe Faletau.

Vervangingen: 16 Bradley Roberts, 17 Rhys Carre, 18 Dillon Lewis, 19 Dafydd Jenkins, 20 Tommy Reffell, 21 Kieran Hardy, 22 Dan Biggar, 23 Nick Tompkins.