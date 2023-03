Liam Williams is teruggeroepen om te starten voor Wales vs Italië in Rome als een van de zes wissels

Warren Gatland heeft de wijzigingen voor Wales in de Six Nations opnieuw aangekondigd en heeft zes wijzigingen doorgevoerd in de ploeg tegen Italië, waaronder Alun Wyn Jones, Leigh Halfpenny en Louis Rees-Zammit.

Bij de andere veranderingen begint de scrumhalf Rhys Webb over Tomos Williams – zijn eerste teststart sinds drie jaar en de eerste Six Nations-start sinds zes jaar – met losse kop Wyn Jones en flanker Jac Morgan herinnerden zich ook.

Owen Williams begint opnieuw in de fly-half over Dan Biggar – de laatste mist de ploeg nadat hij zijn plaats in de startploeg heeft verloren voor ronde 3 20-10 nederlaag tegen Engeland in Cardiff – terwijl Liam Williams en Rio Dyer volledig hersteld zijn -achter- en linkervleugel respectievelijk over Halfpenny en Rees-Zammit.

Exeter’s 20-jarige slot Dafydd Jenkins begint in de plaats van de 37-jarige Jones, terwijl achterste rij Christ Tshiunza en prop Gareth Thomas plaats maken voor prop Jones en Morgan.

Nu beide partijen nog steeds op zoek zijn naar hun eerste overwinning van het kampioenschap, is de clash van zaterdag in Rome in feite een houten lepelbeslisser, en komt een jaar nadat Italië de overwinning op Wales in Cardiff veiligstelde.

Wales: 15 Liam Williams, 14 Josh Adams, 13 Mason Grady, 12 Joe Hawkins, 11 Rio Dyer, 10 Owen Williams, 9 Rhys Webb; 1 Wyn Jones, 2 Ken Owens (c), 3 Tomas Francis, 4 Dafydd Jenkins, 5 Adam Beard, 6 Jac Morgan, 7 Justin Tipuric, 8 Taulupe Faletau.

Vervangingen: 16 Scott Baldwin, 17 Gareth Thomas, 18 Dillon Lewis, 19 Rhys Davies, 20 Tommy Reffell, 21 Tomos Williams, 22 George North, 23 Louis Rees-Zammit.

Allan begint als vleugelverdediger voor Italië bij afwezigheid van Capuozzo

Harlequins fly-half Tommy Allan zal starten als vleugelverdediger voor Italië in de Six Nations-wedstrijd van zaterdag tegen Wales.

Allan, die tegen Frankrijk en Engeland de fly-half rol vervulde, vervangt Ange Capuozzo.

Capuozzo zorgde vorig seizoen op gedenkwaardige wijze voor Italië’s winnende poging in Cardiff, maar hij wordt aan de kant gezet door een schouderblessure waardoor Azzurri-hoofdcoach Kieran Crowley een gedwongen wissel doorvoerde.

Verder is het hetzelfde team dat Six Nations-leiders en titelfavorieten Ierland de vorige keer dicht duwde.

Italië jaagt op een eerste Six Nations-overwinning in Rome sinds 2013, maar ze zullen hun kansen verbeelden tegen een ploeg uit Wales die wankelt door opeenvolgende nederlagen tegen Ierland, Schotland en Engeland.

Italië: 15 Tommaso Allan, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Pierre Bruno, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney; 1 Danilo Fischetti, 2 Giacomo Nicotera, 3 Simone Ferrari, 4 Niccolo Cannone, 5 Federico Ruzza, 6 Sebastian Negri, 7 Michele Lamaro, 8 Lorenzo Cannone.

Vervangingen: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Manuel Zuliani, 22 Alessandro Fusco, 23 Luca Morisi.