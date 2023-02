New York

CNN

—



Het bedrijfsresultaat van Berkshire Hathaway (BRKA) daalde in het vierde kwartaal van 2022, omdat inflatiedruk en hoge rentetarieven de bedrijven van het bedrijf van investeerder Warren Buffett vasthielden, hoewel de winst voor het volledige jaar een “record” bereikte.

De bedrijfswinst van Berkshire, of de totale winst van kernactiviteiten vóór belastingen en rente, bedroeg in het vierde kwartaal van vorig jaar $ 6,7 miljard, zei Buffett in zijn rapport. langverwachte jaarlijkse aandeelhoudersbrief zaterdag. Dat was een daling van bijna 8% ten opzichte van de winst van het bedrijf in het derde kwartaal van $ 7,8 miljard.

Voor het volledige jaar 2022 bereikte het bedrijfsresultaat van Berkshire Hathaway echter wat het een “record” noemde: $ 30,8 miljard in 2022, meer dan de $ 27,5 miljard in het voorgaande jaar.

Het bedrijfsresultaat is Buffett’s favoriete maatstaf voor winstgevendheid.

“Een deel ervan had te maken met valutaschommelingen en dat soort dingen”, zegt Steven Check, president van Check Capital Management. “Dus dit is een kortstondig geluid. Ik zou me helemaal geen zorgen maken.”

Beleggers buigen zich regelmatig over de jaarlijkse aandeelhoudersbrief van Buffett wanneer deze elk jaar wordt vrijgegeven, niet alleen om te leren hoe het bedrijf het in het voorgaande jaar heeft gedaan, maar ook om te zien welke inzichten het 92-jarige “Oracle of Omaha” heeft over de huidige economische omstandigheden en wat hij in de toekomst verwacht.

Berkshire Hathaway kocht in het vierde kwartaal van vorig jaar $ 2,6 miljard aan eigen aandelen terug, waarmee het totaal dat het betaalde om zijn aandelen terug te kopen in 2022 op $ 7,9 miljard kwam. Ook kocht het bedrijf in 2021 eigen aandelen in, terugkoop $ 6,9 miljard aan aandelen van het bedrijf in het vierde kwartaal van dat jaar, wat de winst per aandeel van het bedrijf hielp verhogen.

Eind 2022 bereikte het kasniveau van het bedrijf ongeveer $ 125 miljard.

“Als je te horen krijgt dat alle terugkopen schadelijk zijn voor aandeelhouders of voor het land, of in het bijzonder gunstig zijn voor CEO’s, dan luister je naar een economische analfabeet of een zilvertongende demagoog (karakters die elkaar niet uitsluiten)”, zei Buffett in deze jaren brief, in een rechtstreekse adressering van critici van de praktijk.

“Dat was in wezen een directe opmerking aan Biden en anderen die van mening zijn dat het terugkopen van aandelen op de een of andere manier schadelijk is voor het land”, zei Check.

In zijn State of the Union-toespraak van 7 februari riep Biden op tot een verviervoudiging van de belasting op het terugkopen van aandelen. De president is een uitgesproken criticus geweest over de praktijk die bedrijven gebruiken om geld terug te geven aan aandeelhouders.

Buffett is van mening dat het terugkopen van aandelen de bestaande aandeelhouders ten goede komt en is zich terdege bewust van de afkeuring. “Wat de toekomst betreft, zal Berkshire altijd een boot vol contanten en Amerikaans schatkistpapier hebben, samen met een breed scala aan bedrijven”, zei Buffett in de aandeelhoudersbrief. “We zullen ook gedrag vermijden dat zou kunnen leiden tot ongemakkelijke geldbehoeften op ongelegen momenten, inclusief financiële paniek en ongekende verzekeringsverliezen.”

Beleggers anticipeerden ook op Buffett’s gedachten over hoge rentetarieven en inflatie. De miljardair heeft vele tijdperken van hoge inflatie meegemaakt en maakte zich vooral zorgen in de jaren ’70 en ’80, toen de stijgende olieprijzen een inflatoire schok veroorzaakten.

Steven Check merkte op dat de aandeelhoudersbrief “ongeveer één zin” bevatte die naar die kwesties verwees. Op pagina 8 stond dat “Berkshire ook enige bescheiden bescherming biedt tegen op hol geslagen inflatie, maar deze eigenschap is verre van perfect. Enorme en diepgewortelde begrotingstekorten hebben gevolgen.”

“Hij wees erop dat Berkshire een beetje een bescherming tegen inflatie is, maar dat is het dan ook wel”, zei Check. “Beter dan een obligatie bezitten.”