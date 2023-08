Der 92-Jährige ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. (Foto: AP)

Warren Buffett

Denver Berkshire Hathaway von Warren Buffett ist wieder in der Gewinnzone. Das Konglomerat meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 35,9 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr verzeichnete das in Omaha, Nebraska, ansässige Unternehmen einen Verlust von fast 44 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse können stark schwanken, da Berkshire Veränderungen in seinem 350-Milliarden-Dollar-Aktienportfolio berücksichtigen muss.

Von April bis Juni erholten sich die Kurse vieler Papiere, allen voran die von Apple. Der iPhone-Hersteller ist mit Abstand die größte Position in Buffetts angesehenem Portfolio und verzeichnete im zweiten Quartal einen Zuwachs von 17 Prozent. Insgesamt verkaufte Buffett im Laufe des Quartals jedoch mehr Aktien, als er dem Portfolio hinzufügte. Die genauen Bewegungen seiner Bestände werden später im August veröffentlicht.

